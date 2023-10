Spider-Man 2 (PS5): Alle Trophäen - Leitfaden & Roadmap

In Spider-Man 2 müsst ihr als Miles Morales und Peter Parker nicht nur gegen Bösewichte antreten, sondern könnt währenddessen natürlich auch Trophäen freischalten. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die 100 % erreicht und die Platin-Trophäe bekommt.

Marvel’s Spider-Man 2 Facts

Insgesamt könnt ihr in Spider-Man 2 42 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 17x Silber, 22x Bronze) freischalten.

Spielzeit für 100 %: 22 bis 28 Stunden.

22 bis 28 Stunden. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Nicht relevant. Ihr könnt auch alles auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad absolvieren.

Nicht relevant. Ihr könnt auch alles auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad absolvieren. Benötigte Spieldurchläufe: 1

1 Verbuggte Trophäen: 1 - „Überlegen“: Hierfür müsst ihr in allen Bezirken die 100 % erreichen. Wichtiger Hinweis: Es kann vorkommen, dass ein Sammelobjekt oder eine Nebenaufgabe nicht gezählt werden. Bevor ihr eine Aktivität startet oder ein Objekt einsammelt, solltet ihr unbedingt einen manuellen Speicherplatz vorher anlegen. Absolviert daraufhin die Aufgabe und checkt danach, ob sie auf der Karte (oben links in der Übersicht) gezählt hat. Anscheinend sind vor allem die Jägersitze und Jägerbasen davon betroffen.

1 - „Überlegen“: Hierfür müsst ihr in allen Bezirken die 100 % erreichen. Wichtiger Hinweis: Es kann vorkommen, dass ein Sammelobjekt oder eine Nebenaufgabe nicht gezählt werden. Absolviert daraufhin die Aufgabe und checkt danach, ob sie auf der Karte (oben links in der Übersicht) gezählt hat. Anscheinend sind vor allem die Jägersitze und Jägerbasen davon betroffen. Verpassbare Trophäen: 0

0 Online Trophäen: 0

Roadmap zu 100 %

Schritt 1: Spielt das Spiel wie es euch gefällt, achtet aber darauf, dass ihr die Trophäen „Weiterentwickelt“ und „Bewaffnet und gefährlich“ in Angriff nehmt (dazu unten mehr), damit ihr nach der Story keinen unnötigen Grind habt. Wichtig: Zudem solltet ihr euch nur die Basisvarianten der Anzüge kaufen, damit ihr keine Technikteile verschwendet. Die Nebenaufgaben und Nebenmissionen schaltet sich nach und nach während der Hauptstory frei, genauso wie in den vorherigen Spider-Man-Spielen von Insomniac Games. Wenn ihr bei ihnen bereits die Platin-Trophäe habt, wisst ihr bereits, was euch in Spider-Man 2 bezüglich der 100 % erwartet.

Schritt 2: Wenn ihr nach der Story weiterhin noch offene Trophäen habt, könnt ihr sie nun freischalten. Keine Trophäe verpassbar. Zudem sind alle Nebenaktivitäten auf eurer Karte markiert, hierdurch ist alles leicht auffindbar. Die einzige Ausnahme sind hierbei die Spiderbots (dazu unten mehr).

Passioniert

Freischaltbedingung: Sammle alle Trophäen.

Sammle alle Trophäen. Trophäe: Platin

Überlegen

Freischaltbedingung: 100 % Abschluss in allen Distrikten.

100 % Abschluss in allen Distrikten. Trophäe: Gold

Hierfür müsst ihr in allen 14 Bezirken die jeweiligen Nebenaktivitäten abschließen. Wenn ihr die Platin-Trophäe freischalten wollt, erhaltet ihr diese Trophäe automatisch.

Heilung der Welt

Freischaltbedingung: Schließe die Hauptstory ab.

Schließe die Hauptstory ab. Trophäe: Gold

Erhaltet ihr automatisch beim Abschluss der Hauptstory.

Bis zum Maximum

Freischaltbedingung: Erwirb sämtliche Geräte-Upgrades.

Erwirb sämtliche Geräte-Upgrades. Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr eure Geräte auf das Maximum bringen. Wenn ihr die Platin-Trophäe freischalten wollt, erhaltet ihr diese Trophäe automatisch.

Ausgestattet

Freischaltbedingung: Erwirb sämtliche verfügbaren Anzüge.

Erwirb sämtliche verfügbaren Anzüge. Trophäe: Silber

Es gibt insgesamt 68 Anzüge. Wichtig: Viele Anzüge haben unterschiedliche Stil-Varianten, die ihr für zusätzliche Ressourcen freischalten könnt. Ihr solltet am besten nur bei einem Anzug die Varianten freischalten, damit ihr die dazugehörige Trophäe freischaltet. Alle weiteren Varianten benötigt ihr nicht, sie kosten nur unnötige Ressourcen, die ihr für andere Upgrades benötigt. Damit ihr am Ende keinen Grind habt, solltet ihr nur eine Anzugsvariante freischalten.

Einige der Anzüge erhaltet ihr durch die Vollendung von Nebenaktiviäten. Wenn ihr die Platin-Trophäe freischalten wollt, erhaltet ihr die restlichen Anzüge automatisch, macht euch also keinen Kopf darum.

Hinter den Masken

Freischaltbedingung: Schließe „Großes Finale“ ab.

Schließe „Großes Finale“ ab. Trophäe: Silber

Um die Trophäe zu bekommen, müsst ihr die Nebenaufgaben von Mysterio abschließen, sie werden euch auf der Karte markiert. Es gibt insgesamt 10 von ihnen und sie schalten sich nach der 13. Hauptmission frei. Wenn ihr alle abgeschlossen habt, erhaltet ihr später einen weiteren Wegpunkt zu Mysterio. Sobald ihr diesen abgeschlossen habt, bekommt ihr die Trophäe.

Unglaublich

Freischaltbedingung: Erreiche die maximale Stufe.

Erreiche die maximale Stufe. Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr die Stufe 60 erreichen. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet ihr die Trophäe automatisch frei.

Datensammler

Freischaltbedingung: Schließe „Ziel identifiziert“ ab.

Schließe „Ziel identifiziert“ ab. Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr die Nebenaktitivät „Unbekannte Ziele“ absolvieren. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet ihr die Trophäe automatisch frei.

Purpurstunde

Freischaltbedingung: Schließe „Es war für mich bestimmt“ ab.

Schließe „Es war für mich bestimmt“ ab. Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr die Questreihe mit dem Flammen-Symbol absolvieren. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet ihr die Trophäe automatisch frei.

Schädlingsbekämpfer

Freischaltbedingung: Schließe alle Symbiontennester ab.

Schließe alle Symbiontennester ab. Trophäe: Silber

Die Symbiontennester schaltet sich nach der 26. Hauptmission frei. Insgesamt müsst ihr 10 Stück von ihnen absolvieren. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet ihr die Trophäe automatisch frei.

Sandkörner

Freischaltbedingung: Setze die zerstörten Erinnerungen zusammen.

Setze die zerstörten Erinnerungen zusammen. Trophäe: Silber

Hierfür müss ihr die Nebenaktivität mit dem Kristall-Symbol absolvieren, insgesamt gibt es 14 Stück. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet ihr die Trophäe automatisch frei.

Lasst uns in Ruhe

Freischaltbedingung: Schließe „Keine Angst“ ab.

Schließe „Keine Angst“ ab. Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch während der Hauptstory.

Die große Jagd

Freischaltbedingung: Schließe „Man kann alles loswerden“ ab.

Schließe „Man kann alles loswerden“ ab. Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch während der Hauptstory.

Suchen und vernichten

Freischaltbedingung: Schließe alle Jägerbasen ab.

Schließe alle Jägerbasen ab. Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr die 4 Jägerbasen absolvieren. Um zu einer Jägerbasis zu gelangen, müsst ihr im jeweiligen Distrikt erst alle Jägersitze beenden. Sobald ihr die absolviert, wird euch die jeweilige Basis auf der Karte markiert. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet ihr die Trophäe automatisch frei.

Freundliche Spinne aus der Nachbarschaft

Freischaltbedingung: Schließe alle FSDN-Anfragen ab.

Schließe alle FSDN-Anfragen ab. Trophäe: Silber

Die Beschreibung ist etwas verwirrend, denn mit der FSDN-App könnt ihr im Spiel Missionen, Nebenmissionen und Überfälle sehen. Sie sind jedoch für diese Trophäe nicht wichtig. Um die Trophäe zu erhalten, müsst ihr die Nebenmissionen absolvieren, die mit einer blauen Spider-Man-Maske versehen sind. Insgesamt gibt es 6 von ihnen. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet ihr die Trophäe automatisch frei.

Medizin

Freischaltbedingung: Schließe „Du wurdest erwählt“ ab.

Schließe „Du wurdest erwählt“ ab. Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Ansturm

Freischaltbedingung: Setze während Symbiontenwelle 25 Mal Symbiontenfähigkeiten ein.

Setze während Symbiontenwelle 25 Mal Symbiontenfähigkeiten ein. Trophäe: Silber

Im Spielverlauf schaltet ihr als Peter Parker die Symbiontenwelle automatisch frei, sie aktiviert ihr mit L3 + R3, sobald die dazugehörige Leiste aufgeladen ist. Die Symbiontenfähigkeiten könnt ihr manuell zuordnen. Es handelt sich dabei um die Fähigkeiten, die ihr mit L1 + der jeweiligen Taste (Viereck, Kreis, Dreieck, X) aktiviert. Achtet darauf, dass ihr in den jeweiligen Slots eine Venom- oder Anti-Venom-Fähigkeit ausgerüstet habt, da diese hierfür vonnöten sind.

Außerdem solltet ihr darauf achten, dass die 4 Fähigkeiten voll aufgeladen sind, wenn ihr die Symbiontenwelle aktiviert. Hierdurch könnt ihr pro Well mindestens 4 Symbiontenfähigkeiten einsetzen. Sicherheitshalber listen wir euch nochmal alle Fähigkeiten auf, die zu den 25 Mal hinzuzählen können:

(Anti-)Venom-Schlag oder Anti-Venom-Bombe

(Anti-)Venom-Attacke

(Anti-)Venom-Stoss

(Anti-)Venom-Sturm oder Anti-Venom-Reisser

Sinnstiftend

Freischaltbedingung: Schließe alle EMS-Experimente ab.

Schließe alle EMS-Experimente ab. Trophäe: Silber

Für alle EMS-Experimente haben wir euch einen separaten Guide angelegt.

Weiterentwickelt

Freischaltbedingung: Besiege 100 Gegner mit „Weiterentwickeltes Venom“-Fähigkeiten.

Besiege 100 Gegner mit „Weiterentwickeltes Venom“-Fähigkeiten. Trophäe: Silber

Die Trophäe müsst ihr als Miles Morales freischalten, leider ist die Beschreibung verwirrend. Es handelt sich dabei um die Fähigkeiten, die ihr mit L1 + der jeweiligen Taste (Viereck, Kreis, Dreieck, X) aktiviert. Einige von den Fähigkeiten haben „Venom“ im Namen, aber diese zählen aber nicht zur Trophäe, obwohl es in der Freischaltbedingung steht.

Benutzt die folgenden Fähigkeiten, um die 100 Gegner zu besiegen, sie zählen für die Trophäe:

Kettenblitz

Donnerstoss

Flux-Umkehr

Galvanisierung

Bewaffnet und gefährlich

Freischaltbedingung: Besiege 100 Gegner mit Spinnenarm-Fähigkeiten

Besiege 100 Gegner mit Spinnenarm-Fähigkeiten Trophäe: Silber

Die Trophäe müsst ihr als Peter Parker freischalten. Es handelt sich dabei um die Fähigkeiten, die ihr mit L1 + der jeweiligen Taste (Viereck, Kreis, Dreieck, X) aktiviert. Die folgenden Fähigkeiten gehören zur den Spinnenarm-Fähigkeiten, benutzt sie, um die 100 Gegner zu besiegen:

Spider-Sperrfeuer

Spider-Sturm

Spider-Schock

Spider-Peitsche

Ein anderer Weg

Freischaltbedingung: Schließe „Kein Entkommen“ ab.

Schließe „Kein Entkommen“ ab. Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch in der Hauptstory.

Voll geladen

Freischaltbedingung: Erwirb sämtliche Tech-Upgrades von Spider-Mans Anzug.

Erwirb sämtliche Tech-Upgrades von Spider-Mans Anzug. Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr die Tech-Upgrades für euren Anzug freischalten. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Stolz von Brooklyn

Freischaltbedingung: Schließe „Ein Geschenk“ ab.

Schließe „Ein Geschenk“ ab. Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr die Questreihe von Brooklyn Vision beenden. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Meine Community

Freischaltbedingung: Schließe „Hardbop“ ab.

Schließe „Hardbop“ ab. Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr die Questreihen mit dem Trompeten-Symbol beenden. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Ich höre auf

Freischaltbedingung: Schließe „Das bist nicht du“ ab.

Schließe „Das bist nicht du“ ab. Trophäe: Bronze

Schaltet ihr automatisch in der Hauptstory frei.

Außergewöhnliche Wireless-Protokolle

Freischaltbedingung: Löse das Rätsel um den Ursprung der Spider-Bots.

Löse das Rätsel um den Ursprung der Spider-Bots. Trophäe: Bronze

Für alle Spiderbots haben wir euch einen separaten Guide angelegt.

Stylish

Freischaltbedingung: Rüste eine Anzugvariante aus.

Rüste eine Anzugvariante aus. Trophäe: Bronze

Manche Anzüge haben unterschiedliche Varianten, die ihr mit Ressourcen freischalten könnt. Wenn ihr von einem Anzug die jeweiligen Varianten freigeschalten habt, müsst ihr eine von ihnen anziehen und aus dem Menü gehen. Danach erhaltet ihr die Trophäe. Wichtig: Wie oben bereits erwähnt, kauft euch keine weiteren Anzugsvarianten, damit ihr alle anderen Upgrades kaufen könnt und ihr am Ende keinen unnötigen Grind habt.

Slackline

Freischaltbedingung: Schalte 25 Gegner im Tarnmodus lautlos von der Netzleine aus.

Schalte 25 Gegner im Tarnmodus lautlos von der Netzleine aus. Trophäe: Bronze

Der Tarnmodus bedeutet nur, dass ihr von den Gegner noch nicht entdeckt worden seid, ihr befindet euch also in Stealth. In Stealth könnt ihr mit L2 + Dreieck eine Netzleine spannen, sie erlernt ihr in der 8. Hauptmission. Nun müsst ihr von der Leine aus einen einen Takedown vollziehen, entweder mit Viereck oder Dreieck. Achtet darauf, dass ihr am Feind den Schriftzug „Sicher“ seht. Das bedeutet, dass ihr den Gegner ausschalten könnt, ohne Alarm auszulösen.

Luftikus

Freischaltbedingung: Schließe 30 Lufttricks nacheinander ab, ohne den Boden zu berühren.

Schließe 30 Lufttricks nacheinander ab, ohne den Boden zu berühren. Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in der Luft einfach 30 Tricks absolvieren, währenddessen dürft ihr aber nicht den Boden berühren. Ihr dürft allerdings weiterhin Schwingen. Haltet in der Luft Viereckt und den linken Analogstick in eine beliebige Richtung, daraufhin führt der Charakter einen Lufttrick durch. Macht immer 2 bis 3 Tricks, schwingt erneut, vollzieht 2 bis 3 Trick, schwingt erneut und führt es so lange fort, bis ihr die 30 Stück voll habt.

Wir zeigen es euch sicherheitshalber im folgenden Video:

Spider-Man 2: Luftikus freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Vollgas

Freischaltbedingung: Nutze als Miles die Flux-Umkehr, um 6 oder mehr Gegner gleichzeitig zu ziehen.

Nutze als Miles die Flux-Umkehr, um 6 oder mehr Gegner gleichzeitig zu ziehen. Trophäe: Bronze

Die Flux-Umkehr-Fähigkeit (L1 + Kreis) erlernt ihr automatisch während der Story. Ihr könnt die Trophäe direkt holen, wenn ihr die Fähigkeit erlernt habt. Wartet einfach bis 6 oder mehr Feind um euch herum sind und drückt anschließend L1 + Kreis, dann gehört die Trophäe euch.

Homerun!

Freischaltbedingung: Umrunde die Bases im Big Apple Ballers Stadium.

Umrunde die Bases im Big Apple Ballers Stadium. Trophäe: Bronze

Das Big Apple Ballers Stadium befindet sich im Südosten vom Bezirk Downtown Brooklyn. Stellt euch ans Schlagmal, wo der Hitter steht, und lauft daraufhin die Bases gegen den Uhrzeigersinn ab. Sobald ihr eine Runde gemacht habt, erhaltet ihr die Trophäe. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Spider-Man 2: Homerun freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Einfach loslassen

Freischaltbedingung: Finde als Miles den Wissenschaftspreis, den Miles und Phin gemeinsam gewonnen haben.

Finde als Miles den Wissenschaftspreis, den Miles und Phin gemeinsam gewonnen haben. Trophäe: Bronze

Ihr findet den Wissenschaftspreis bei der Kirche im Finanzviertel. Wir zeigen euch den Fundort in den folgenden Screenshots. Klickt einfach drauf, um sie zu vergrößern:

Du weißt, wie’s läuft!

Freischaltbedingung: Besuche als Peter das Grab von Tante May.

Besuche als Peter das Grab von Tante May. Trophäe: Bronze

Das Grab von Tante May befindet sich ganz im Nordwesten der Karte (Bezirk Harlem). Geht als Peter Parker zum Friedhof und interagiert mit dem Grabstein. Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Video:

Spider-Man 2: Du weißt, wie es läuft freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Aufsteigen

Freischaltbedingung: Nutze nur deine Netzflügel und gleite vom Finanzviertel nach Astoria. (Windtunnel sind okay!)

Nutze nur deine Netzflügel und gleite vom Finanzviertel nach Astoria. (Windtunnel sind okay!) Trophäe: Bronze

Am besten macht ihr die Trophäe, wenn ihr auf Stufe 60 seid, damit euer Flug mit den Netzflügeln längern hält. Es gibt mehrere Routen, wie ihr vom Finanzviertel nach Astoria kommt, aber im folgenden Video zeigen wir euch den Weg, den wir genommen haben:

Spider-Man 2: Aufsteigen freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Platsch

Freischaltbedingung: Versuche einen Trick und scheitere, bevor du auf dem Boden „landest“.

Versuche einen Trick und scheitere, bevor du auf dem Boden „landest“. Trophäe: Bronze

In der Luft müsst ihr Viereckt halten und dabei den linken Analogstick in eine Richtung schieben. Haltet Viereck einfach so lange, bis ihr auf den Boden aufkommt. Wir zeigen es euch sicherheitshalber im folgenden Video:

Spider-Man 2: Platsch freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Ein neues Abenteuer

Freischaltbedingung: Hilf Howard.

Hilf Howard. Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch wenn ihr die FSDN-Anfrage (Nebenaktivität) im Finanzviertel absolviert.

Erfinderisch

Freischaltbedingung: Sammle insgesamt 10.000 Tech-Teile.

Sammle insgesamt 10.000 Tech-Teile. Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Platin-Trophäe holen wollt. Falls ihr die Trophäe ganz am Ende doch noch nicht besitzen solltet, was extrem unwahrscheinlich ist, sind überall auf der Map Tech-Kisten verteilt. Öffnet sie und erhaltet von ihnen weitere Tech-Teile.

Mitunterzeichnen

Freischaltbedingung: Schließe alle Tech-Verstecke ab.

Schließe alle Tech-Verstecke ab. Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr als Miles die 10 Tech-Verstecke vom Prowler absolvieren. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Du wirst Hilfe brauchen

Freischaltbedingung: Schließe „Oberflächenspannung“ ab.

Schließe „Oberflächenspannung“ ab. Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

New York, New York

Freischaltbedingung: Schließe alle Foto Ops ab.

Schließe alle Foto Ops ab. Trophäe: Bronze

Die Nebenaktivät schaltet sich automatisch im Verlauf der Story frei. Geht hierfür zum Foto-Symbol und schießt dort das jeweilige Foto. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Gegengift

Freischaltbedingung: Besiege einen Symbionten, der unter der Wirkung des Anti-Venom-Status steht.

Besiege einen Symbionten, der unter der Wirkung des Anti-Venom-Status steht. Trophäe: Bronze

Die Anti-Venom-Fähigkeiten erlernt ihr automatisch in der 28. Hauptmission mit Peter. Dort erhaltet ihr die Trophäe höchstwahrscheinlich automatisch. Falls nicht, könnt ihr die Trophäe beispielsweise an den Symbiontennestern nachholen. Ihr erhaltet die Trophäe, wenn ihr einen Symbionten mit einer Anti-Venom-Fähigkeit (L1 + Viereck/X/Kreis oder Dreieck) besiegt.

Wir zeigen es euch sicherheitshalber im folgenden Video:

Spider-Man 2: Gegengift freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Ein neuer Anzug

Freischaltbedingung: Erhalte den schwarzen Anzug.

Erhalte den schwarzen Anzug. Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

