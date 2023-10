Spider-Man 2 (PS5): Wissenschaftspreis finden & „Einfach loslassen“ freischalten

Für die Trophäe „Einfach loslassen“ in Marvel’s Spider-Man 2 sollt ihr als Miles Morales den Wissenschaftspreis finden, den Phin und er gemeinsam gewonnen haben. Im Folgenden zeigen wir euch den Fundort und wie ihr die Trophäe freischaltet.

Wissenschaftspreis finden - Fundort

Um alle Trophäen und die Platin-Trophäe in Marvel’s Spider-Man 2 freizuschalten, müsst ihr natürlich auch das Achievement „Einfach loslassen“ erhalten. Um es zu bekommen, müsst ihr zuallererst den Charakter wechseln und als Miles Morales spielen.

Um den zu Miles zu wechseln, müsst ihr einfach nur die FSDN-App innerhalb des Spiels öffnen und Viereck gedrückt halten. Die Ingame-App öffnet ihr, indem ihr auf dem Touchpad nach links wischt. Alternativ könnt ihr aber auch die Options-Taste drücken und daraufhin „FSDN-App öffnen“ auswählen.

Nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr euch entweder via der Schnellreise oder per Schwingen ins Finanzviertel begeben, welches das südlichste Gebiet von Manhattan ist. Daraufhin müsst ihr im Finanzviertel zur Kirche gehen. Wir zeigen euch den Standort der Kirche im folgenden Screenshot:

Hier findet ihr die Kirche im Finanzviertel von Marvel's Spider-Man 2. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

„Einfach loslassen“ in Spider-Man 2 (PS5) freischalten

Nachdem ihr an der Kirche angekommen seid, müsst ihr auf die Ostseite der Kirche hoch und euch daraufhin auf den Turm ziehen. Auf der linken Seite des Kirchturmes findet ihr den Wissenschaftspreis liegen, den Miles und Phin gemeinsam gewonnen haben. Sammelt ihn ein und die Trophäe gehört euch. Wir zeigen euch den Fundort des Preises im folgenden Screenshot:

Auf der Ostseite des Kirchenturms findet ihr den Wissenschaftspreis. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Wissenschaftspreis, den Phin gemeinsam mit Miles gewonnen hat, ist eine Anspielung auf das Spiel Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. In dem Spiel von Insomniac Games ist Phin eine Freundin von Miles, die sich später als der Bösewicht Tinkerer herausstellt.

Am Ende von Spider-Man: Miles Morales verabschiedet sich Miles in einer Videosequenz von Phin, indem er den gemeinsam gewonnenen Preis an genau die Stelle ablegt, an der ihr in Marvel’s Spider-Man 2 wiederfinden könnt.

