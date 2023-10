Startprobleme bei Spider-Man 2: PS5-Spieler sind extrem frustriert

Jahrelang haben Fans sich auf Spider-Man 2 gefreut, nun ist es endlich da. Während einige Spieler sich bereits mit dem Spinnenmann von einem Haus zum anderen schwingen, kommen manche PS5-Nutzer aber noch gar nicht ins Spiel, denn es gibt Probleme bei der Installation.

Spider-Man 2: PS5-Spiel ist nicht fehlerfrei

Am 20. Oktober erschien Marvel’s neuestes Action-Adventure Spider-Man 2. Ein Spiel vom US-amerikanischen Entwicklerstudio Insomniac Games und Publisher Sony Interactive Entertainment.

Der Entwickler pries das Spiel in der Vergangenheit als vollständig auf der Disc spielbar an, ohne die Notwendigkeit eines langwierigen Downloads – das klappt allerdings nur bedingt.

Auf der Plattform Reddit beschweren sich zahlreiche Fans darüber, dass sie ihre physische Kopie von Spider-Man 2 nicht installieren können. Das betrifft zahlreiche Spieler aus Europa sowie anderen Kontinenten. Es wird berichtet, dass die Installation bei 36 Prozent stoppt (Quelle: Reddit).

Bisher haben sich weder PlayStation noch Insomniac Games dazu geäußert und eine Lösung geboten. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass in Kürze ein Update für die Konsole folgt, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Sphere in Las Vegas zeigt Werbung für Spider-Man 2

Das neueste PS5-Spiel setzt die Geschichte fort, die Insomniac Games mit Spider-Man aus dem Jahr 2018 und dem 2020 erschienenen Ableger Spider-Man: Miles Morales begonnen hat.

Sowohl Peter Parker als auch Miles Morales stehen im Mittelpunkt. Während der Spieler zwischen beiden Charakteren wechselt, stellt dieser sich Schurken wie Venom und zahlreichen anderen Bösewichten.

Die Werbung für dieses Spektakel lässt sich Sony ordentlich was kosten, so übernahm Spider-Man 2 kürzlich die weltberühmte Sphere in Las Vegas. Dabei handelt es sich um einen Veranstaltungsort mit mehr als 18.000 Sitzplätzen, der über 580.000 Quadratmeter LED-Fläche rund um das Gebäude verfügt.

Die Werbekampagne soll 450.000 US-Dollar gekostet haben und zeigte beide Spider-Man-Versionen sowie Venom aus nächster Nähe. (Quelle: VGC).

Bei der Grafik des Blockbusters hat der Entwickler die Leistung der PS5 ordentlich ausgenutzt und auch unser Test fällt gut aus. Ob und wann das Spiel für den PC erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.