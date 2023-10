Kein Ende in Sicht: Marvel kratzt gerade einmal an der Oberfläche

Das Marvel Cinematic Universe ist wahrlich eines der größten und komplexesten Universen der Filmgeschichte und doch scheint das, was bislang umgesetzt wurde, nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Jedenfalls laut dem Marvel-Präsidenten.

In einem kürzlichen Interview mit Variety erzählte Marvel-Boss Kevin Feige, dass selbst nach 32 Filmen das MCU gerade einmal an der Oberfläche kratzen würde. Aktuell gibt es über 29.000 Marvel-Comics (Quelle: bookriot.com) und die Geschichte, die cineastisch bereits erzählt ist, hat noch lange nicht das gesamte Ausmaß des Fantasy-Giganten erreicht. Wörtlich sagte Feige im Interview:

„Das Tolle an Marvel ist wirklich, wie viele wunderbare, interessante Figuren wir in den Comics haben – sie sind seit 85 Jahren an unserer Seite. Selbst nach 32 Filmen haben wir das Gefühl, dass wir kaum an der Oberfläche gekratzt haben.“