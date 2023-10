Der nächste Coup: Taylor Swift soll ins MCU

Der Erfolg von Taylor Swift scheint nicht abreißen zu wollen. Nach ihrer Eras-Tour, die auch im Kino ein durchschlagender Erfolg ist, soll nun zur Debatte stehen, die Sängerin als Superheldin ins Marvel-Universum zu holen. Wo sie zu sehen sein soll, verraten wir euch in diesem Artikel.

Dazzler: X-Men lässt grüßen

So langsam hat man das Gefühl, dass alles, was Rang und Namen hat in den neuen Deadpool-Film gestopft werden soll. Gerüchten zufolge soll sich unter anderem auch Daniel Radcliffe dort einfinden und nun steht zur Debatte, dass auch Taylor Swift in Deadpool 3 auftauchen könnte.

Die Gerüchteküche begann bereits zu brodeln, als Swift auf einem Foto am Set von X-Men: Apocalypse in Montreal zu sehen war, welches der Produzent Simon Kinberg letztes Jahr veröffentlichte. Seitdem wird heiß diskutiert, ob die Sängerin künftig Dazzler verkörpern wird. Ein Leaker behauptet nun die Information zu besitzen, dass Taylor Swift tatsächlich eine Rolle im MCU bekommen soll, aber nicht als Dazzler. Er behauptet, sie würde sich selbst spielen, wie auch immer das zu interpretieren ist. Vielleicht besucht Deadpool ein Taylor-Swift-Konzert.

Den entsprechenden Post seht ihr hier:

„Sie ist im Film (Deadpool 3), aber sie spielt nicht Dazzler. Sie spielt sich selbst.“

Sänger in Kinofilmen: Keine Seltenheit

In der Vergangenheit sind schon viele Sänger in Blockbuster-Rollen geschlüpft. So ist Madonna beispielsweise in „James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag“ zu sehen, Lady Gaga in „House of Gucci“, Rihanna in „Ocean's Eight“, Lenny Kravitz in „Tribute von Panem“ und Justin Timberlake in „The Social Network“.

Offenbar wird diese Ehre nun auch Taylor Swift zuteil, was aufgrund ihres überbordenden Erfolgs kaum wundert. Weiter gefestigt wird diese Annahme durch die Tatsache, dass Swift in letzter Zeit häufiger in Begleitung von Deadpool-3-Regisseur Shawn Levy sowie den Hauptdarstellern Ryan Reynolds und Hugh Jackman gesehen wurde. (Quelle: people.com)

Ob und inwiefern Taylor Swift einen Auftritt in Deadpool 3 und darüber hinaus im MCU haben wird, bleibt abzuwarten. Am 4. Mai 2024 soll der Film in die Kinos kommen. Ob dieser Termin aufgrund der mittlerweile beendeten Hollywood-Streiks eingehalten werden kann, ist jedoch fraglich.

