Neuer PS5-Controller in Arbeit? Sony-Patent deutet besondere Funktion an

Arbeitet Sony an einem neuen PS5-Controller? Ein kürzlich veröffentlichtes Patent des PlayStation-Herstellers legt dies auf jeden Fall nahe. Das neue Modell soll mit einer besonderen Funktion aufwarten: Im Controller sollt ihr eure In-Ear-Kopfhörer verstauen und laden können.

Sony-Patent zeigt PS5-Controller mit Kopfhörer-Halterung

Sony haut ein neues PlayStation-Produkt nach dem anderen raus. Erst kürzlich gab der Konzern bekannt, dass man seine aktuellen PS5-Modelle durch zwei neue Versionen ersetzen würde. Zudem steht am 15. November 2023 der Start der PlayStation Portal an – ein In-Home-Streaming-Handheld für die PS5.

Doch auch an neuer Peripherie scheint Sony intern zu werkeln, wie ein neues Patent beweist (Quelle: uspto.gov). In dem 17-seitigen PDF-Dokument finden sich einige interessante Skizzen eines PS5-Controllers, der auf der Rückseite eine Art Ladestation für In-Ear-Kopfhörer haben soll:

Könnte der PS5-Controller auch gleichzeitig als Ladestation für In-Ear-Kopfhörer herhalten? (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Die Kopfhörer sollen anscheinend in den Controller eingelegt und dann über dessen Akku geladen werden. Das dürfte jedoch die Akkulaufzeit des Controllers stark beeinflussen. Im Patentantrag finden sich diverse Zeichnungen, die unterschiedliche Positionierungen der Kopfhörer zeigen. Zudem sollen die Kopfhörer auch über den Controller mit der PS5 gekoppelt werden. Reguläre Bluetooth-Audio-Geräte lassen sich nämlich noch immer nicht problemlos mit der PS5 verbinden.

Gut zu wissen: Der Patentantrag wurde zwar erst am 12. Oktober 2023 veröffentlicht, wurde jedoch schon am 7. April 2022 eingereicht. Er ist also nicht mehr ganz taufrisch.

Neuer PS5-Controller: Welche Kopfhörer kommen infrage?

Die Vermutung liegt nahe, dass die bereits im Mai angekündigten PlayStation Earbuds im neuen PS5-Controller Platz finden würden. Diese wurden zeitgleich mit der PlayStation Portal im Rahmen eines Videos enthüllt:

PlayStation Showcase 2023: Accessories Sneak Peek

Die True-Wireless-Earbuds sollen laut Sony in der Lage sein, verlustfreies Audio wiederzugeben und eine besonders geringe Latenz haben. Letzteres dürfte vor allem für Gamer eine wichtige Rolle spielen. Die PlayStation Earbuds sollen an der PS5, dem PC und am Smartphone nutzbar sein. Einen offiziellen Release-Termin für die PlayStation Earbuds gibt es bislang noch nicht.

