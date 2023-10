Absage an PlayStation-Spieler: Die CoD-Ära ist vorbei

Kaum ist der Activision-Blizzard-Deal in Sack und Tüten, kündigt Xbox-Chef Phil Spencer eine große Änderung an. In Zukunft soll es keine plattformexklusiven Inhalte für Call of Duty mehr geben. Für PlayStation-Spieler ist das eine bittere Pille – denn sie wurden in den letzten Jahren bevorzugt behandelt.

Call of Duty Facts

Xbox-Chef zu exklusiven CoD-Inhalten: „Das hilft niemanden“

Microsoft hat es endlich geschafft. Nach über anderthalb Jahren kann das Unternehmen den Mega-Deal mit Activision-Blizzard endlich über die Bühne bringen und sich Marken wie Diablo, Overwatch und Call of Duty für die Xbox sichern.

Im offiziellen Xbox-Podcast kündigt Xbox-Chef Phil Spencer nun die erste große Änderung an. Er erklärt, dass es zukünftig keine plattformexklusiven Inhalte mehr für CoD geben soll – weder auf der PlayStation, noch auf der Xbox, auf dem PC oder auf einer Nintendo-Konsole:

„CoD-Spieler auf der PlayStation und in Zukunft auch auf Nintendo sollen sich hundertptozentig als Teil der Community fühlen. Ich möchte nicht, dass Leute Inhalte verpassen oder einen besonderen Skin oder Zeitvorteile bekommen. (…) Wir wollen CoD nicht dazu nutzen, um euch Xbox-Konsolen anzudrehen. Wir mussten auf solche Zeitvorteile und exklusive Skins verzichten. Sogar die neue Beta war in der ersten Woche nicht auf Xbox spielbar. Das hilft niemandem und erst recht dem Spiel nicht. Egal ob ihr auf Xbox, PC, Nintendo oder PlayStation seid: Ich möchte, dass ihr dort ein Teil der CoD-Nation seid.“

In den letzten Jahren bekamen PlayStation-Spieler meist exklusive Belohnungen oder etwas früheren Zugang zu Spielinhalten geboten. Spencer scheint dieser Strategie jetzt jedoch den Riegel vorzuschieben.

Hier könnt ihr euch den besagten Xbox-Podcast in voller Länge anhören:

Call of Duty: Modern Warfare III (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.10.2023 08:59 Uhr

Kommt CoD in den Game Pass?

Ob die zukünftigen Call-of-Duty-Teile in den Xbox Game Pass wandern, ist aktuell noch nicht bekannt. Kurz vor der Übernahme hatte Activision-Blizzard nur noch einmal bestätigt, dass man nach der Übernahme erst 2024 damit anfangen werde, die hauseigenen Spiele in das Gaming-Abo von Microsoft zu integrieren.

Einen konkreten Termin nannte man bei der Meldung jedoch nicht – und auch die Information, welche Spiele zu diesem Zeitpunkt Teil des Abos werden, blieb Activision-Blizzard den Fans schuldig.

Was bieten euch PS Plus, Nintendo Switch Online und Xbox Game Pass für euer Geld? Wir verraten es euch im Video:

Switch Online, Xbox Game Pass und PS Plus – das bieten euch die Abo-Dienste Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.