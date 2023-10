The Amazing Spider-Man 3: Gibt es eine Fortsetzung?

Inzwischen gibt es verschiedene Auflagen der Spider-Man-Geschichte. 2012 erschien „The Amazing Spider-Man“ mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Es folgte 2014 die Fortsetzung „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“. Wie sieht es mit The Amazing Spider-Man 3 aus?

Bereits 2013, zwischen den beiden ersten beiden Filmen, erwähnte Sony, dass insgesamt vier Filme in der „Amazing“-Reihe geplant seien. Teil 3 sollte demnach 2016, Teil 4 2018 erschienen. Bis heute ist es jedoch nur bei einer einzigen Fortsetzung geblieben. Wie sieht es mit „The Amazing Spider-Man 3“ aus?

The Amazing Spider-Man 3: Fortsetzung nicht in Sicht

Kurz nach der Ankündigung der insgesamt vier Spider-Man-Filme wurden die Pläne über den Haufen geworfen und durch neue Übereinkünfte zwischen den „Marvel Studios“ und „Sony Entertainment“ überholt. Demnach wurde 2015 ein erneuter Reboot der Spider-Man-Figur beschlossen. Der neue Peter Parker hatte 2015 seinen ersten Auftritt in „The First Avenger: Civil War“. Er wurde nicht mehr von Andrew Garfield verkörpert, sondern von Tom Holland. Holland blieb dann auch die Spider-Man-Figur in nachfolgenden Filmen wie „Homecoming“ (2017), „Far From Home“ (2019) und „No Way Home“ (2021). Eine Fortsetzung der „The Amazing Spider-Man“-Reihe schien also lange ausgeschlossen – ganz aussichtslos ist die Situation aber noch nicht.

Kommt The Amazing Spider-Man 3 noch?

2022 und Mitte 2023 tauchten Neuigkeiten zur Spider-Man-Serie auf, die auf einen möglichen dritten Film hindeuten können. Eine offizielle Ankündigung bei Moviepilot war zwar nicht mehr als ein April-Scherz, allerdings gab es in „No Way Home“ bereits eine Rückkehr von Garfield und dem anderen ehemaligen Spider-Man-Darsteller Tobey Maguire. Nach der erneuten Auftreten Garfields schlugen die Fan-Herzen höher und es wurden Petitionen für die Produktion des dritten Teils gestartet.

Ein ehemaliger Rechtsexperte von Marvel, Paul Sarker, betonte in einem Interview, dass aus rechtlichen Gründen nichts gegen einen dritten „The Amazing Spider-Man“-Film sprechen würde. Er teilt allerdings nur seine rechtliche Sicht, ohne eine geschäftliche oder kreative Einschätzung (Quelle: Bamsmackpow.com).

Im „Artbook“ zu Spiderman: No Way Home äußerte sich auch Darsteller Garfield zu einem potentiellen neuen Film. Ihm zufolge endet die Geschichte nie und es gäbe noch unendlich viel Potential für den Charakter. Er gibt zudem an, wie es seinem Spider-Man-Charakter nach den Ereignissen von „No Way Home“ geht:

„Es hat sein Leben verändert. Er geht zurück und weiß jetzt, dass er Brüder hat. Er kehrt zurück und folgt wieder seinem Schicksal, seiner Berufung, dem Sinn seines Lebens. Weil er MJ gerettet hat, konnte er die furchtbare Tragödie wiedergutmachen, die er in seiner Welt einst verhindern wollte.“

Zwar wären zwei parallel laufende Spider-Man-Reihen nur schwer zu vermitteln, allerdings scheint das allerletzte Wort im Hinblick auf „The Amazing Spider-Man 3“ noch nicht gesprochen. Eine endgültige Absage seitens der Verantwortlichen oder des Hauptdarstellers gab es schließlich nicht. Und sogar der frühere Spider-Man-Darsteller Tom Holland wünscht sich einen dritten Teil sehnlichst:

