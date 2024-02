Dragon Quest Builders: Komplettlösung (Deutsch)

In den vier Kapiteln von Dragon Quest – Builders könnt ihr jeweils fünf Herausforderungen abschließen. Der Clou dabei: Erst am Ende jedes Kapitels bekommt ihr diese angezeigt – sie sind also verpassbar. Damit ihr direkt nach Spielbeginn alle Nebenaufträge kennt, möchten wir euch hier eine Übersicht zu allen Herausforderungen liefern und euch dabei helfen, diese auch gleich zu lösen. Einige sind nämlich etwas kniffliger, als es im ersten Augenblick scheint.

Dragon Quest Builders Facts

Am 14. Februar 2024 ist es endlich soweit: Die heißersehnte PC-Version des Klassikers „Dragon Quest Builders" schafft es endlich von den Konsolen zu den heimischen Computern. Wir zeigen euch, wie ihr die verpassbaren Herausforderung des Spiels direkt im ersten Anlauf schafft.

Herausforderungen erklärt

Die Herausforderungen in Dragon Quest Builders sind deshalb so interessant, weil ihr dadurch neue Gegenstände oder Anleitungen für Terra Incognita, dem Online-Modus, freischalten könnt. Dafür müsst ihr zum Beispiel die Kapitel in unter 20 Tagen abschließen, drei Drachen finden und töten oder den Friedhof der Hämmerlinge wiederaufbauen.

Ihr habt schon einige der Kapitel abgeschlossen und habt die Herausforderungen verpasst? Kein Problem! Ihr könnt die Orte im Menü auswählen und die Aufträge nachträglich abschließen.

Kapitel 1: Cantlin

Nachdem ihr aus dem Untergrund entkommen seid, erreicht ihr das verheerte Flachland von Cantlin. Im ersten Kapitel gibt es teils einfache und schwierige Herausforderungen. So müsst ihr beispielsweise eure Siedlungen gleich bis Level 5 ausbauen oder einen Cantlin-Garten abseits eurer Heimat bauen. Hier findet ihr alle Herausforderungen des Cantlin-Kapitels mit einigen nützlichen Tipps zur Lösung.

Herausforderung #1 in Cantlin: Schließt das Kapitel innerhalb von 20 Tagen ab. Haltet euch nicht mit Nebenaufträgen ab, geht nachts nicht schlafen und arbeitet im Dunkeln. So spart ihr eine Menge Zeit!

Haltet euch nicht mit Nebenaufträgen ab, geht nachts nicht schlafen und arbeitet im Dunkeln. So spart ihr eine Menge Zeit! Herausforderung #2 in Cantlin: Bringt eure Siedlung auf Stufe 5. Wie ihr in kürzester Zeit eure Siedlung leveln könnt, verraten wir euch in dem verlinkten Guide. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen dazu.

Wie ihr in kürzester Zeit eure Siedlung leveln könnt, verraten wir euch in dem verlinkten Guide. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen dazu. Herausforderung #3 in Cantlin: Besiegt die drei Drachen. Diese riesigen Kreaturen sind auf drei Inseln im ersten Kapitel verteilt. Für den zweiten und dritten Drachen benötigt ihr ein blaues und ein rotes Portal.

Reist den Drachen aus seinen Träumen und erledigt ihn, wenn ihr die Herausforderungen schaffen wollt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Herausforderung #4 in Cantlin: Baut einen Cantlin-Garten . Um einen Cantlin-Garten herstellen zu können, benötigt ihr folgendes: Acht Felder Wasser, eine Tür, eine Bank, eine Feuerschale, einen Plumbeeren-Baum, zehn Blumen und fünf Mal Gras. Diesen Raum solltet ihr außerhalb eurer Siedlung am Wasser bauen.

. Um einen Cantlin-Garten herstellen zu können, benötigt ihr folgendes: Acht Felder Wasser, eine Tür, eine Bank, eine Feuerschale, einen Plumbeeren-Baum, zehn Blumen und fünf Mal Gras. Diesen Raum solltet ihr außerhalb eurer Siedlung am Wasser bauen. Herausforderung #5 in Cantlin: Repariert den Friedhof der Hämmerlinge. Seid ihr durch das blaue Portal gereist, dann werdet ihr in einer kleinen Schlucht einen Hämmerling treffen, der euch darum bittet, den Friedhof aufzuhübschen. Damit euch das gelingt, müsst ihr euch die „Anleitung für Grabsteine“ aus der Welt des roten Portals besorgen. Begebt euch in den Norden und haltet im Wasser nach einer Insel Ausschau, wo ihr auf eine Kreatur trefft, die euch das Geheimnis verrät. Kehrt zurück und tauscht die alten Grabsteine gegen neue aus.

Kapitel 2: Rimuldar

Im Dschungel von Rimuldar betretet ihr die Sümpfe des Siechtums. Auch hier gilt es, fünf Aufträge abzuschließen. Die ersten beiden sind fast identisch mit den Herausforderung aus dem ersten Kapitel. Zusätzlich müsst ihr ein Dach reparieren, eine Königlitsche Krone finden und Puzzle lösen.

Herausforderung #1 in Rimuldar: Schließt das Kapitel innerhalb von 30 Tagen ab.

Herausforderung #2 in Rimuldar: Bringt eure Siedlung auf Stufe 5.

Herausforderung #3 in Rimuldar: Repariert das Dach! Betretet das blaue Portal und geht in Richtung Westen. Das Haus steht in einer Schlucht, umgeben von Gestein. Füllt die Löcher im Dach, damit ihr den Nebenauftrag abschließt und die Truhe als Belohnung öffnen könnt.

In Dragon Quest Builders müsst ihr sogar ein Dach reparieren, um einen Auftrag abzuschließen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Herausforderung #4 in Rimuldar: Findet die Königlitsche Krone : Diese erhaltet ihr von den Königen der Schleim-Kreaturen. Steigt durch das rote Portal und geht Richtung Osten. Hier findet ihr einen Teich, der wie eines dieser Maskottchen von Dragon Quest aussieht. Hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, einen König zu angeln. Das Video unten zeigt euch den Vorgang.

: Diese erhaltet ihr von den Königen der Schleim-Kreaturen. Steigt durch das rote Portal und geht Richtung Osten. Hier findet ihr einen Teich, der wie eines dieser Maskottchen von Dragon Quest aussieht. Hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, einen König zu angeln. Das Video unten zeigt euch den Vorgang. Herausforderung #5 in Rimuldar: Beendet alle Thalamus-Puzzle: Das erste Puzzle findet ihr östlich eurer Siedlung in Rimuldar. Das Zweite findet ihr hinter dem blauen Portal, wenn ihr westlich über die Berge reist. Für das letzte Puzzle steigt ihr durch das rote Portal, lauft Richtung Norden und durchquert den Tümpel. Exakte Fundorte und Lösungen zu allen Thalamus-Rätseln findet ihr im verlinkten Guide.

Dieses Video zeigt euch den Fundort der Königlitschen Krone.

Dragon Quest Builders: Königlitsche Krone finden

Kapitel 3: Kol und Galenholm

Das dritte Kapitel schickt euch nach Kol und Galenholm. Wollt ihr alle Herausforderungen dieses Teils der Geschichte abschließen, müsst ihr Troll-Bosse und Giganten töten, einen speziellen Bauplan finden und das Spa bauen. Wir helfen euch dabei, die folgenden fünf Aufträge zu absolvieren.

Herausforderung #1 in Kol und Galenholm: Schließt das Kapitel innerhalb von 30 Tagen ab.

Herausforderung #2 in Kol und Galenholm: Bringt eure Siedlung auf Stufe 5.

Herausforderung #3 in Kol und Galenholm: Besiegt alle Trollbosse und Giganten. Insgesamt müsst ihr jeweils zwei dieser Kreaturen töten. Der erste Trollboss versteckt sich im Süden eurer Siedlung in Kol. Der zweite hingegen, lungert in einer Festung herum, die ihr durch das blaue Portal findet. Den ersten Giganten könnt ihr nur dann finden und besiegen, wenn ihr durch das rote Portal reist und in nordwestliche Richtung lauft. Das grüne Portal schickt euch zu dem zweiten Giganten, den ihr südöstlich der vereisten Gebirge findet.

Hier im Video zeigen wir euch die Fundorte in bewegten Bildern.

Dragon Quest Builders: Trollbosse und Giganten finden

Herausforderung #4 in Kol und Galenholm: Baut das spektakuläre Spa. Für diesen Auftrag müsst ihr zunächst einen Bauplan finden. Diesen besorgt ihr euch in der Welt hinter dem grünen Portal. Haltet Ausschau nach einer Höhle, die in jedem Spieldurchlauf in der Nähe eures Spawns erscheint. Hier findet ihr eine Kiste mit dem Bauplan. Benötigt ihr noch einen Springbrunnen, dann müsst ihr in die Welt hinter dem blauen Portal reisen. Im Westen klettert ihr über das Kalkgebirge. Führt euren Weg Richtung Norden fort, erklimmt den Berg aus Erde und haltet nach dem Wasser im Osten Ausschau. Lauft am Wasser entlang und sprecht die Frau an - sie überreicht euch den Bauplan.

Für diesen Auftrag müsst ihr zunächst einen Bauplan finden. Diesen besorgt ihr euch in der Welt hinter dem grünen Portal. Haltet Ausschau nach einer Höhle, die in jedem Spieldurchlauf in der Nähe eures Spawns erscheint. Hier findet ihr eine Kiste mit dem Bauplan. Benötigt ihr noch einen Springbrunnen, dann müsst ihr in die Welt hinter dem blauen Portal reisen. Im Westen klettert ihr über das Kalkgebirge. Führt euren Weg Richtung Norden fort, erklimmt den Berg aus Erde und haltet nach dem Wasser im Osten Ausschau. Lauft am Wasser entlang und sprecht die Frau an - sie überreicht euch den Bauplan. Herausforderung #5 in Kol und Galenholm: Entdeckt den Bauplan für die Harfe des Rückschlicks. Dieser Bauplan ist deshalb so besonders, weil ihr die Hintergrundmusik damit in 8-Bit umschalten könnt. Packt euch 15 blaue Blöcke ins Inventar und reist durch das rote Portal. Begebt euch an den Ort, wo ihr den ersten Giganten gefunden habt. In der Nähe findet ihr eine Höhle, die von einem Feind bewacht wird. Platziert die Blöcke so, dass das Loch im Raum verstopft ist. Durchquert das Gebiet, bis ihr den Bauplan für die Harfe des Rückschlicks findet.

Kapitel 4: Tantigel

Auch das letzte Kapitel von Dragon Quest Builders stellt euch fünf Herausforderungen. Da sich euer Abenteuer hier dem Ende neigt, sind diese Challenges besonders hart. Die ersten drei benötigen keine genauere Beschreibung, bei den letzten beiden Aufträgen helfen wir euch weiter.

Herausforderung #1 in Tantigel: Schließt das Kapitel in 30 Tagen ab.

Herausforderung #2 in Tantigel: Bringt eure Siedlung auf Stufe 4.

Herausforderung #3 in Tantigel: Besiegt den Endgegner ohne die legendäre Rüstung anzuziehen.

Herausforderung #4 in Tantigel: Zeigt jemand bestimmten eine fruchtbare Vision. Diese sehr kryptische Challenge löst ihr, indem ihr in allen vier Kapiteln insgesamt vier Schleime findet. Schleim #1 befindet sich in „Land of Ash and Despair“ auf einem Felsen, im Süden von eurem vorübergehenden Camp. Dieser Schleim möchte eine Milchblüte sehen: Diese bekommt ihr, indem ihr die passende Blume mit einer Schaufel ausgrabt. Schleim #2 befindet sich in „Tantegel Moor“ und wartet auf euch im Nordwesten vom Schloss. Dieser Schleim möchte eine Daffodaisy sehen

Fundort Möchte sehen Erwerb Schleim #1 Land of Ash and Despair, auf einem Felsen im Süden vom vorübergehenden Camp Milchblüte Passende Blume mit einer Schaufel ausgraben / Samen pflanzen / Knochen reinigen Schleim #2 Tantegel Moor im Nordwesten vom Schloss Daffodaisy Passende Samen pflanzen, die von dieser Art von Schleimen droppen, und dann mit der Schaufel ausgraben Schleim #3 Patchwork Island, ein Metallschleim im Nordwesten von dem roten Portal Coralily Passende Samen findet ihr durch Drackies (die Fledermäuse) Schleim #4 Dragonlord's Island ist der Königsschleim ganz im Süden auf einem Felshaufen Vereint die Visionen der drei vorherigen Schleime und opfert sie zusammen mit den Blumen auf dem Altar

Herausforderung #5 in Tantigel: Findet das Schwert der Ruinen. Begebt euch auf der ersten Insel zum Tantigel-Friedhof und erledigt die Skelette, damit ihr den Schlüssel erhaltet. Lauft weiter, bis ihr eine Tür umgeben von Blöcken findet. Diese scheint keinen Ausgang darzustellen. Baut die Blöcke ab, um hier das Schwert der Ruinen zu finden.

Mit diesen Hinweisen solltet ihr auch die dazugehörigen Trophäen freischalten können. Löst alle Herausforderungen in den vier Kapiteln, um die Titel „Kämpe von Cantlin“, „Regent von Rimuldar“, „Großkönig von Kol und Galenholm“ und „Titan von Tantigel“ zu erhalten.

