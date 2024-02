Hyrule Warriors | Komplettlösung des Abenteuer-Modus

Bereit für das Abenteuer eures Lebens? In diesem Guide erfahrt ihr alles über den Abenteuer-Modus in Hyrule Warriors.

Kartenübersicht // Einführung

Hey erstmal, liebe Zelda-Fans! Dies ist die Einführung in den Guide zum Abenteuer-Modus! Hier werden wir euch erklären, wie ihr an alle Herzteile/Container, Goldenen Skultullas und allen anderen Belohnungen rankommt! Da die einzelnen Kartenfelder keinen Namen haben, sondern nur die Bedingung, die mehrmals vorkommen kann, kennzeichnen wir die Level mit Zahlen und Buchstaben!

Wir bringen ein wenig Übersicht in die Karte des Abenteuer-Modus von Hyrule Warriors.

Legende:

Nr. 1-16 = Die Feldnummer von links ab dem Rand gezählt

A-H = Die Spalte von oben ab dem Rand gezählt

#1-4 = Herzteile/Container und Goldene Skultullas, die auf einer Stage zu „finden“ sind, werden auf einer Karte des Levels markiert.

Beispiel: Wenn ich euch den Startpunkt erklären würde, wäre dieser die H8.

Falls ihr nach Skulltulas und Herzteilen des Legenden-Modus sucht, schaut in unseren Legenden-Modus-Guide.

Missionsbedingungen

Was man vorweg zu den Goldenen Skultullas sagen kann: die Bedingungen für die 2 Goldenen Skultullas sind in jedem Level (in dem es welche gibt) gleich:

Erste Goldene Skultulla:

Beende die erste Mission im Level, erziele 1.000 K.O.s.

Bei den einzelnen Leveln werden nur die 1.000 K.O.s eingetragen.

Wenn ihr schon 1.000 K.O.s habt, bevor ihr die erste Mission abgeschlossen habt: Nicht schlimm. Ist die Mission abgeschlossen, erscheint die Skultulla sofort.

Zweite Goldene Skultulla:

Beende die erste Mission im Level, erziele 1.200 K.O.s.

Man darf nicht insgesamt 4 oder mehr Herzen verloren haben, bis die Bedingung erfüllt ist (das ist der schwere Teil)

Nun kommen wir noch zu den einzelnen Missionen und wie man sie bewältigen kann:

Verheerende Treffer:

Bei diesen Missionen besiegt ihr jeden Gegner mit einem Schlag, aber Achtung! Die Gegener brauchen für euch ebenfalls nur 2 Schläge! Die einfachste Methode ist es, von Missionsbeginn an den Bogen auszurüsten, die Gegner anzuvisieren und los zu schießen!

???-Quiz:

Bei einem ???-Quiz-Level habt ihr immer 3 Räume, in denen ihr den Gegner, nach dem ihr gefragt werdet, besiegen müsst! Um für „Besiegte Gegner“ ein „A“ zu bekommen, müsst ihr in jedem Raum den richtigen besiegen. Besiegt ihr jemand anderen, geht das Level weiter, aber ihr bekommt denjenigen nicht als besiegt gutgeschrieben!

Besiege ??? Feinde:

Eine ganz simple Mission: Ihr bekommt gesagt, ihr sollt beispielsweise 300 Gegner besiegen und tut dies, aber ab einer gewissen Anzahl besiegter Gegner tauchen Bossmonster auf der Stage auf! Wenn ihr nicht stark genug seid, dann flüchtet und kümmert euch um andere Gegner, bis der Boss hinterherkommt. Ansonsten macht ihn schnell fertig für ein/e seltene/s Material/Waffe!

Besiege? -Bossmonster in der vorgegebenen Zeit:

Hier geht es nun anders herum anstatt sich um die „kleinen Fische“ zu kümmern erledigt ihr so schnell wie möglich die Bossmonster und versucht nicht wegzurennen, weil ihr mit etwas Pech einen Boss zu einem anderen bringt was euch das ganze erschwert. Gut zum farmen von seltenen Boss-„Materialien“

Besiege alle Feinde:

Hier werdet ihr durch mehrere Räume geschickt, in denen ihr entweder mehrere Offiziere, Story-Charaktere oder sogar Bosse als Gegner bekommt. Auch gut zum Farmen seltener Items, ein Problem mit zu niedrigem Level!

Alle anderen Missionen:

In allen anderen Missionen wie „Krieger des Lichts“ oder „Erobere das feindliche Hauptquartier“ geht es ganz normal zu: Ihr spielt in der Regel nur unter schwereren Startbedingungen, etwa sind 2 Krabbelminen direkt auf dem Weg in euer Hauptquartier oder ihr müsst 3 NPCs helfen, die auf der ganzen Karte verteilt sind. Wenn ihr die Story geschafft habt, habt ihr damit auch keine Probleme!

Das war soweit das Wichtigste. Nun kommen wir zum Guide!

Level H8 der Startpunkt

Rang-A-Sieg: Herzteil

Charakter: Phai

Normaler-Sieg: Nichts

Schätze: Nichts

Level G8

Mission: „Besiege die Nimbusgarde-Truppen!“

Rang-A-Sieg (Suche): Herzcontainer:

Charakter: Impa

Freischalten: Ihr müsst eine Bombe (Itemkarte) an der Wand platzieren der genaue Punkt wird markiert wenn ihr einen Kompass (Itemkarte) benutz

Normal-Sieg: Itemkarte Kerze

Schätze:

#1 Herzteil:

Charakter: Link

Bedingung: Erobere die „West-Klippenfestung“

Level G9

Mission: „Krieger des Wassers“ ST.1

Festgelegter Charakter: Impa

Rang-A-Sieg: Nichts

Normaler-Sieg(Suche): Naginata ST.1 (geheime Waffe für Impa):

Charakter: Impa

Freischalten: Benutze eine Kerze (Itemkarte) auf den Baum ganz links (von den 2 der untere)

Schätze:

#1 Herzcontainer:

Charakter: Impa

Bedingung: Erobere „Quelle der Göttin“

#2 Herzteil:

Charakter: Impa

Bedingung: Erobere „Schloss Hyrule“

