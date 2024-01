Another Code: Two Memories – Komplettlösung mit Codes (Original)

Geht den Gang nach oben und nach rechts.

Zimmer von Lawrence

Geht nach unten und durchsucht das Nachtkästchen neben dem Bett, in der Schublade findet ihr einen Brief. Im anderen Teil des Raumes geht ihr zu dem Tisch, hier könnt ihr ein Zeotrop benutzen, also das runde Blechding, das mitten auf dem Tisch steht. Nachdem ihr es schnell gedreht habt, verlasst ihr den Bildschirm, und D. sagt euch, dass eine Bilderrolle fehlt. Verlasst den Raum und lauft den ganzen Weg zurück ins Atelier (das aus Kapitel 3), dort findet ihr in der Truhe neben der Tür eine Bilderrolle.

Kehrt zurück in das Zimmer und benutzt die Bilderrolle, um einen Film zu sehen. Hier müsst ihr euch die Äste merken, auf denen der Vogel landet. Durchsucht als Nächstes den Schreibtisch. Wenn ihr den Tisch vor euch seht, könnt ihr ebenfalls den Schreibtisch weiter hinten auswählen. Um die Schublade zu öffnen benötigt ihr den Vogelschlüssel (dieser befand sich in der Flasche in Henrys Schlafzimmer). Erforscht jetzt den Kamin, auf dem Regal rechts von diesem findet ihr eine weitere DAS-Karte. Dann untersucht ihr das Bild über dem Kamin, wählt jede Person aus, um Ds Erinnerungen zu wecken.

Nun geht ihr in den Teil des Raumes mit dem Bett. Hier findet ihr auf der Unterseite ein Bild, das aus dem kleinen Kurzfilm, den ihr mit Hilfe des Zeotrops gesehen habt. Der Vogel landet insgesamt auf 5 Ästen. Zunächst auf dem rechten oberen Ast, dort wo mehrere Blüten sind, dann auf dem in der Mitte oben mit den vielen Blüten, dann auf den links neben den vielen Blüten, dann auf dem Ast auf dem sich nur eine Blüte befindet, unter dem mittleren mit den vielen Blüten, und schließlich auf dem Ast links unten. Drückt den Schalter, der auftaucht, dann geht es weiter durch den nun offenen Durchgang.