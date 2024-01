Ace Attorney: Apollo Justice - Komplettlösung aller Fälle

Ein frisches Gesicht im Gerichtssaal seht ihr in Ace Attorney: Apollo Justice. Damit der erste Auftritt nicht in die Hose geht, die Schurken auch ihre gerechte Strafe bekommen und die Unschuld derjenigen bewiesen wird, die es verdient haben, solltet ihr gut vorbereitet sein. Wir haben alle Fälle in Ace Attorney: Apollo Justice für euch gelöst.

Auf den folgenden Seiten werden wir euch Schritt-für-Schritt durch die einzelnen Etappen der vier Fälle von Ace Attorney: Apollo Justice führen. Doch bevor ihr gleich den Zeigefinger zückt, solltet ihr ein paar hilfreiche Tipps verinnerlichen:

Tipps und Tricks für Ace Attorney: Apollo Justice

Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Wie alle anderen Teile der „Ace Attorney“-Reihe, ist auch dieses ein Textadventure. Beim Lesen solltet ihr fokussiert sein, ansonsten kann auch der ein oder andere Hinweis verloren gehen.

Stellt wann immer möglich alle Fragen. Habt ihr jemanden im Kreuzverhör, ist es oftmals notwendig jegliche Informationen die euch euer gegenüber gibt, zu hinterfragen . Auch kann es vorkommen, dass das Hinterfragen die Lösung darstellt.

. Auch kann es vorkommen, dass das Hinterfragen die Lösung darstellt. Sind im Kreuzverhör neue Informationen ans Licht gekommen, solltet ihr euch unbedingt auf diese konzentrieren.

Habt ihr einen Beweis, müsst ihr alle vorhandenen Informationen damit abgleichen. Legt ihr einen falschen Beweis vor, werdet ihr verwarnt. Passiert das zu oft, habt ihr den Fall verloren.

Passiert das zu oft, habt ihr den Fall verloren. Solltet ihr trotz unserer Lösung zwei Fehler gemacht, könnt ihr euch dann einen Rat einholen. Dabei wird die Information, die seltsam wirkt für euch markiert.

Wisst ihr außerhalb des Gerichtsaals mal nicht weiter, könnt ihr eueren Notizblock konsultieren. Hier sind eure nächsten Ziele vermerkt.