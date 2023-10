Steam-Schnäppchen: Kultspiel springt in die Topseller

Nach mehr als drei Jahren erscheint Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 endlich auch auf Steam. Wer das brillante Remake bisher immer noch nicht gespielt hat, kann das jetzt besonders günstig nachholen.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Facts

Tony Hawk's Pro Skater 2 macht es sich mit einem Metascore von 98 seit über 20 Jahren in den Top 3 der laut Metacritic besten Spiele aller Zeiten gemütlich. Das Einzig,e was man dem sonst zeitlosen Meisterwerk vorwerfen könnte, ist die mittlerweile überholte Grafik.

Glücklicherweise wurde genau dieses Problem 2020 behoben, als Vicarious Visions unter dem Namen Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ein originalgetreues Remake der ersten beiden Serienteile veröffentlichte. Dass das Studio damit einen Volltreffer landete, könnt ihr in unserem Test nachlesen.

Im Spiel enthalten sind nicht nur alle Level der beiden Originale, sondern auch ein neuer Speedrun-Modus, Multiplayer-Features, hunderte freischaltbare Items, ein Skatepark-Editor, neue Skater, freischaltbare Videos und vieles mehr. Auch der legendäre Soundtrack ist wieder mit dabei und wurde um eine Reihe neue Songs erweitert.

Einziger Wermutstropfen: Die Arbeit an einem ursprünglich geplanten Tony Hawk's Pro Skater 3 +4 wurde leider eingestellt, stattdessen wurde den Remake-Experten von Vicarious Visions die Arbeit an Diablo 2: Resurrected anvertraut.

Steam-Release mit drei Jahren Verspätung

Nachdem das Spiel auf dem PC zunächst exklusiv im Epic Games Store erhältlich war, ist es ab sofort endlich auch über Steam verfügbar. Um das zu feiern, könnt ihr momentan besonders günstig zugreifen. Bis zum 10. Oktober kostet das Spiel dort statt 44,99 Euro nur 22,49 Euro, ein Rabatt von 50 Prozent! Damit ist das Remake direkt in die Top 10 der Topseller eingestiegen.

Alle, die jetzt zuschlagen oder bereits zugegriffen haben, können außerdem einen Blick in unsere Komplettlösung werfen. Darin findet ihr die Fundorte und Details aller Level-Ziele. Also nicht verzweifeln, wenn ihr das Versteckte Tape in einem der Level einmal einfach nicht finden könnt.

