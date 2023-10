Steam-Triumph: Kostenloser Shooter löst noch vor Release großen Ansturm aus

Der noch unveröffentlichte Loot-Shooter The First Descendant hat auf Steam zu einer ersten Open Beta geladen und kann damit einen großen Erfolg erzielen. Denn noch vor Release stürmten die PC-Spieler die Server und zeigen, dass sie offenbar großen Bock auf den kommenden Grafik-Kracher haben.

Steam Facts

Shooter geht auf Steam steil

Auf Steam trendet The First Descendant – ein kooperativer Loot-Shooter in Third-Person-Perspektive – der noch nicht einmal erschienen ist. In Kürze hat es einen Spielerrekord von über 77.000 gleichzeitigen Spielern eingefahren. (Quelle: SteamDB)

The First Descendant lässt euch als sogenannter Nachfahre verschiedene Missionen antreten, um den Kontinent Ingris gegen Invasoren zu schützen. Neben dem Shooter-Fokus schmeißt es noch einige Rollenspiel-Elemente hinein, indem ihr aus einzigartigen Charakteren mit unterschiedlichen Spielstilen wählen könnt. Sammelt Waffen, Zubehör und schaltet Fähigkeiten frei, um für die immer härter werdenden Herausforderungen gewappnet zu sein.

The First Descendant erinnert in seiner Art stark an Warframe und kann dank Unreal Engine 5 als echter Hingucker glänzen. Auch wenn ihr einzeln losziehen könnt, setzt der Shooter auf Kooperation – dafür sorgen Boss-Runs mit bis zu vier Spielern.

Der Shooter verlangt von seinen Spielern ein enormes Tempo – rast und springt blitzschnell durch die Level oder zieht euch gleich per Enterhaken an eure Feinde heran. Schaut euch die rasante Action einmal im Trailer an:

The First Descendants: Open-Beta-Trailer

The First Descendant lockte mit offener Beta

Der Grund für den Steam-Ansturm war eine Crossplay Open Beta, die vom 19. bis 25. September um 23:59 Uhr stattfand. Neben dem PC war diese auch auf PS4, PS5, Xbox Series und Xbox One verfügbar.

Bei täglichem Login winkten sogar Belohnungen, die teilweise zum Launch an den Account geschickt werden, mit dem an der Beta teilgenommen wurde.

Wann The First Descendant erscheint, ist noch nicht bekannt. Die Steam-Seite gibt nur „Bald verfügbar“ an. Sobald es erscheint, wird es aber kostenlos spielbar sein. Wenn ihr für eventuelle, weitere Spieltests am Start sein oder The First Descendant schon einmal auf eure Wunschliste verfrachten wollt, geht’s hier entlang:

The First Descendant NEXON Games Co., Ltd.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.