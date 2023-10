Noch schnell auf Steam zugreifen: 2 Monate alter Strategie-Hit massiv reduziert

Ein Strategie-Liebling auf Steam kann gerade ein schickes Comeback feiern. Grund für den erneuten Erfolg ist ein attraktiver Rabatt – und das schon zwei Monate nach Release. Freunde von rundenbasierter Taktik können da getrost zugreifen, doch sollten sich beeilen – denn das Angbot gilt nur noch ganz kurze Zeit.

Steam Facts

Steam lockt aktuell wieder mit feinen Rabatten auf Spitzen-Spiele. Nicht nur könnt ihr eines der besten Action-Games der letzten Jahre zum Schleuderpreis abgreifen, jetzt gesellt sich auch noch das besonders beliebte Jagged Alliance 3 hinzu, das erst im Juli 2023 das Licht der Welt erblickt hat.

Holt euch Jagged Alliance 3 mit neuem Tiefpreis

Seit 1995 begeistert die Reihe Jagged Alliance Fans mit taktischem, rundenbasiertem Gameplay und ausgefeilten RPG-Elementen. Der dritte Teil – welcher mit 87 Prozent positiven Wertungen ein echter Steam-Liebling ist – kann jetzt mit einem Rabatt von 34 Prozent eingetütet werden. Das ist nicht nur ein neuer Tiefpreis, sondern auch ein besonders attraktiver Rabatt – bedenkt man, dass Jagged Alliance 3 erst vor rund zwei Monaten erschienen ist.

Wenn ihr nun selbst die Kontrolle über eine Söldner-Gruppe voller einzigartiger Charaktere übernehmen und das Land Grand Chien aus den Fängen einer paramilitärischen Organisation befreien wollt, könnt ihr euch das actiongeladene Strategie-Spiel noch bis zum 2. Oktober um 19 Uhr zum Preis von 29,69 Euro statt der üblichen 44,99 Euro sichern:

Jagged Alliance 3 Haemimont Games

Jagged Alliance 3: Launch-Trailer

Strategie-Liebling mutiert zum Steam-Topseller

Der attraktive Rabatt lässt die PC-Spieler auf Steam ordentlich zugreifen. So sehr, dass Jagged Alliance 3 sich kurzzeitig sogar wieder einen Platz in den Top 10 der Bestseller-Liste schnappen konnte. Mit dem Verkaufserfolg setzte es sich sogar vor den RPG-Giganten Starfield und wies das frisch erschienene Lies of P in die Schranken.

An der Spitze thront aktuell das neue Counter-Strike 2, welches allerdings für Kritik sorgt, dahinter reiht sich Cyberpunk 2077 ein, das mit neuem DLC zum großen Gewinner wird und danach platziert sich schon das frische EA Sport FC 24, welches alle bisherigen Spuren zu FIFA verwischt.

