Pioneers of Pagonia angespielt: Siedler-Alternative ist eigentlich eine Untertreibung

Pioneers of Pagonia ist ein Aufbaustrategiespiel ganz im Geiste der älteren Siedler-Spiele. Wir durften bereits reinspielen und können euch sagen: Selten wuselte es so schön.

Steam Facts

Nachdem Ubisoft die Siedler-Reihe in den Sand gesetzt hat, macht es Serien-Schöpfer Volker Wertich mit dem deutschen Indie-Entwickler Envision Entertainment dann doch lieber selbst.

Herausgekommen ist Pioneers of Pagonia, ein Aufbaustrategiespiel im Stile der ersten „Die Siedler“-Spiele. Wir konnten im Vorfeld in eine etwas umfangreichere Version der mittlerweile veröffentlichten Demo hineinspielen.

Pioneers of Pagonia: Ingame-Enthüllungs-Trailer

Pioneers of Pagonia: Planen, puzzeln, wachsen

Von eurem Schiff aus macht ihr euch mit einigen Startressourcen und euren Pionieren daran, die prozedural generierten Inseln zu besiedeln. Straßen und Gebäude werden frei platziert und gerade am Anfang muss der geringe Platz gut genutzt werden.

Während eure Wachen von euren Türmen aus mit neuen Grenzsteinen euer Gebiet erweitern, fangt ihr an erste Produktionsketten aufzubauen. Pioneers of Pagonia wirkt am Anfang sehr komplex. Kaum ein Gebäude sammelt nur eine Ressource, stellt nur eine Ware her, doch schon in der Demo geben die Tooltips viel Hilfe.

Auf den Karten von Pioneers of Pagonia ist ganz schön was los. (Bildquelle: Envision Entertainment)

Ja, ihr müsst euch am Anfang ausgiebig mit den Produktionsketten beschäftigen. Diese sind komplex und viele Gebäude hängen voneinander ab. Alles möglichst gut zu platzieren und dafür zu sorgen, dass Handwerker, Sammler, Träger und sonstige Pioniere nicht die Straßen verstopfen, braucht viel Planung und Optimierung.

Zurück zu den Siedler-Wurzeln

Pionieers of Pagonia richtet sich ganz klar an Siedler-Fans der ersten Stunde und ist nur etwas für Spieler, die Spaß an kleinteiligen Aufbaustrategiespielen haben. Ob das Spiel etwas für euch ist, findet ihr jedoch ganz einfach selbst heraus. Via Steam könnt ihr eine kostenlose Demo herunterladen und auf drei Karten siedeln, was das Zeug hält.

Pioneers of Pagonia Envision Entertainment

Ein paar Fragezeichen gibt es jedoch noch. Wie motivierend wird das Spiel ohne Story-Kampagne? Wie verhalten sich neutrale Fraktionen oder Feinde? Welche Gebäude und Waren kommen noch dazu?

Eine Vielzahl dieser Fragen will Envision Entertainment ab dem 13. Dezember 2023 beantworten. Pioneers of Pagonia startet dann in den Early Access und das zum Preis von 30 Euro. Was sich bis dahin inhaltlich tun soll, erfahrt ihr in der Roadmap:

Die Roadmap zu Pioneers of Pagonia. (Bildquelle: Envision Entertainment)