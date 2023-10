Ist Counter-Strike 2 schlechter als CS:GO? Spieler rechnen mit Steam-Shooter ab

Counter-Strike 2 ist nicht nur die Fortsetzung von Global Offensive, es hat das Spiel vollständig ersetzt. Die Fans beklagen inzwischen allerdings das Fehlen einiger Features und sind mit dem Zustand des Shooters unzufrieden.

Counter-Strike: Global Offensive Facts

Counter-Strike 2: Community vermisst viele Inhalte des Vorgängers

Zwar hat Valve mit dem Wechsel von CS:GO zu Counter-Strike 2 technisch einen Schritt nach vorne gemacht, es bleibt aber derselbe Shooter mit denselben Inhalten. Doch laut einigen Spielern fehlen dem neuen Counter-Strike sogar viele Features und Inhalte.

Reddit-Nutzer cosmictrigger01 öffnete einen Thread mit einer Liste der nun in CS2 fehlenden Inhalte:

Es fehlen Maps. Spiel-Modi, der Steam Workshop und die Mac-Unterstützung für CS2. Außerdem leidet das Spiel an Performance-Problemen, sowie einem großen Ausmaß an Cheatern. Im Vergleich zur Beta sind zum vollen Release am 27. September 2023 keine neuen Inhalte dazu gekommen.

Für viele Spieler wären die Probleme sogar noch vertretbar, wenn sie all die fehlenden Dinge weiter in CS:GO nutzen könnten. Mit dem Release von Counter-Strike 2 wurde Global Offensive allerdings vollständig ersetzt. Der Streamer Anomlay traf via Twitter ähnliche Aussagen und fügte hinzu, dass ihnen jetzt nur das „überhastete“ CS2 bliebe. (Quelle: Twitter).

„Nicht bereit für kompetitive Matches“

Der CS-Profi Robin „ropz“ Kool sieht die Sache nicht ganz so eng. In einem Interview mit HLTV erklärt er, dass er anders als viele Spieler CS2 nicht für „unspielbar“ hält. Er ist allerdings der Meinung, dass es auch nicht bereit für den Profi-Bereich ist und räumt ein, dass CS2 noch Arbeit braucht, die Leute allerdings mehr Geduld haben sollten. (Quell: HLTV).

In der Community selbst gibt es ebenfalls Gegenstimmen zum vermeintlich schlechten Zustand von Counter-Strike 2. Reddit-Nutzer Dry_Mixture_257 ist der Meinung, dass viele, die sich beschweren, Modi wie Danger Zone, Demolition oder Flying Scoutsman seit Jahren nicht kümmert. (Quelle: Reddit).

Das hat sich grafisch durch CS2 getan:

Counter-Strike 2: Leveling Up The World

Es ist aktuell unklar, welche Modi, Maps und Features Entwickler Valve im Laufe der Zeit nachreichen wird. Aktuell werden Bugs des frisch veröffentlichten Counter-Strike 2 behoben, Pläne für die Zukunft sind offiziell noch nicht bekannt.