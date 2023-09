Steam-Geheimtipp des Jahres? Grandiose Wertungen für neues Spiel vom Limbo-Macher

Wo kommt denn dieses Spiel her? Hat das jemand mitbekommen? Wie aus dem Nichts heraus ist ein neues Spiel des Limbo- und Inside-Machers erschienen, das gerade von Kritikern immens gelobt wird. Und die beste Nachricht: Ihr könnt es ab heute spielen.

Limbo Facts

Steam-Geheimtipp des Jahres: Cocoon heimst Spitzenwertungen ein

Während die Werbetrommel für Cocoon so gut wie gar nicht gerührt wurde, regnet es jetzt grandiose Bewertungen für das Spiel vom Kritikerhimmel: Die begeisterten Reviews sprechen von einer „großartigen Erkundung eines wundervoll realisierten kosmischen Universums“ (Quelle: Rock Paper Shotgun) und einem „wirklich magischen Puzzle-Adventure“ (Quelle: Eurogamer).

Schaut euch das verrückte Cocoon im Switch-Trailer an:

Cocoon: Release-Trailer auf der Nintendo Switch

Aber worum geht es in Cocoon denn eigentlich? Das Prinzip des Spiels ist bereits total irrsinnig: Verschiedene Welten verstecken sich in allerlei Kugeln, die ihr sogar auf eurem Rücken umhertragen könnt. Indem ihr diese Welten miteinander verbindet und neu arrangiert, löst ihr verrückte Puzzle. Innerhalb der Welten findet ihr weitere Kugeln und könnt so immer wieder von Welt zu Welt switchen. Außerdem bescheren euch die Kugelwelten einzigartige Fähigkeiten, über die ihr in anderen Biomen neue Pfade entdecken könnt.

Allerdings geht es hier nicht nur um Puzzles: Ihr müsst auch gegen monströse Wächter in den Welten antreten, um so an die wichtigen Fähigkeiten zu gelangen.

Cocoon wurde von dem leitenden Gameplay-Designer von Limbo und Inside entwickelt, allerdings unter der Schirmherrschaft eines neuen Indie-Studios. Die Chance ist also groß, dass ihr Cocoon mögen werdet, wenn ihr diese Spiele mochtet. Auch Puzzle-Fans sollten sich dieses Spiel nicht entgehen lassen.

COCOON Geometric Interactive

Die beste Nachricht ist aber, dass ihr Cocoon ab heute spielen könnt! Es erscheint nämlich am 29. September 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und natürlich für die Nintendo Switch.