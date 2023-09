Lies of P: Alle Waffen und Spezialwaffen – Fundorte und Werte

Ohne Waffen seid ihr in Lies of P aufgeschmissen. Glücklicherweise gibt es jede Menge verschiedene Klingen und Griffe, die ihr eurem Spielstil anpassen könnt. In diesem Guide zeigen wir euch alle Waffen, ihre Werte und wo ihr sie findet.

Lies of P Facts

Welche Waffen gibt es in Lies of P?

Insgesamt könnt ihr 40 verschiedene Waffen in Lies of P finden. Eugénie kann sie für euch im Hotel Krat verbessern. Es gibt zwei Waffenarten:

Normale Waffen bestehen aus einem Griff und einer Klinge, die beliebig kombiniert werden können. Ihr findet sie in Kisten und bekommt sie von Elitegegnern. Sie werden mit Mondsteinen verbessert und haben die Maximalstufe +10. Es gibt 29 verschiedene normale Waffen.

bestehen aus einem Griff und einer Klinge, die beliebig kombiniert werden können. Ihr findet sie in Kisten und bekommt sie von Elitegegnern. Sie werden mit Mondsteinen verbessert und haben die Maximalstufe +10. Es gibt 29 verschiedene normale Waffen. Spezialwaffen können nicht auseinandergenommen werden. Dafür haben sie besondere Fähigkeiten. Ihr erhaltet sie bei Alidoro oder einem anderen Schatzjäger im Austausch für besonderes Ergo, das ihr von Bossen bekommt. Sie werden mit Dunkel-Mondsteinen verbessert und haben die Maximalstufe +5. Es gibt 11 verschiedene Spezialwaffen.

Die Skalierung der Waffen könnt ihr ebenfalls anpassen. Dafür müsst ihr Eugénie nur die entsprechende Kurbel mitbringen. Auch bei Spezialwaffen könnt ihr die Skalierung verbessern.

Wenn ihr Waffen montiert und neu kombiniert, übernehmen sie die Skalierung, Fabelkunst und das Moveset des Griffs und den Schaden und die Fabelkunst der Klinge. Außerdem beeinflusst die Klinge die Angriffsgeschwindigkeit der jeweiligen Waffe.

Bei Eugénie könnt ihr eure Waffen beliebig anpassen und verbessern. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Folgenden zeigen wir euch alle Waffen und wo ihr sie findet.

Hinweis: Wir aktualisieren diesen Artikel kontinuierlich, bis wir euch alle Waffen mit ihren Werten und Fundorten zeigen können.

Alle normalen Waffen in Lies of P

Diese Waffen könnt ihr beliebig auseinandernehmen und zusammensetzen.

Winter-Rapier

Das Winter-Rapier ist eine eurer Startwaffen in Lies of P. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Startwaffe, kann beim Händler vor dem Parademeister gekauft werden.

Grundschaden: 79 (+8 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Schwert

Schadensart: Stich

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: B

Fabelkunst Klinge: Sturmstich – mehrere Angriffe hintereinander

Fabelkunst Griff: Block-Parade – pariert mit richtigem Timing einen gegnerischen Angriff

Großschwert des Schicksals

Das Großschwert des Schicksals ist eine eurer Startwaffen in Lies of P. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Startwaffe, kann beim Händler vor dem Parademeister gekauft werden.

Grundschaden: 111

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb, Stich

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: D

Fabelkunst Klinge: Ketten-Hieb –

Fabelkunst Griff: Absolute Verteidigung –

Säbel einer Puppe

Der Säbel einer Puppe ist eine eurer Startwaffen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Startwaffe, kann beim Händler vor dem Parademeister gekauft werden.

Grundschaden: 100 (+8 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Schwert

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: C, Tec: C

Fabelkunst Klinge: Sturmhieb – mehrere Angriffe hintereinander

Fabelkunst Griff: Konzentrieren – erhöht euren Angriff

Knüppel der Krat-Polizei

Diesen Knüppel entreißt ihr einem Polizisten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Besiegt die Polizisten-Puppe auf dem Elysion-Boulevard.

Grundschaden: 94 (+9 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Stumpfe Waffe

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: D

Fabelkunst Klinge: Einzelhieb – starker Einzelangriff

Fabelkunst Griff: Schlagchance – nächster Angriff macht mehr Schaden

Elektrospulenstock

Den Elektrospulenstock könnt ihr kaufen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Kauft den Stock beim Händler im Haus am Elysion-Boulevard.

Grundschaden: 56 (+5 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Stumpfe Waffe

Schadensart: Hieb, Elektro

Griff-Skalierung: Ent: C, Tec: D, Fort: B

Fabelkunst Klinge: Erschaffen – erhöht den Elektro-Schaden

Fabelkunst Griff: Rasender Einschlag – Sprungangriff

Booster-Glefe

Die Booster-Glefe wird von der Puppe der Zukunft bewacht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Öffnet die Kiste beim Eingang der Werkstattgewerkschaft. Sie wird von der Puppe der Zukunft bewacht.

Grundschaden: 130 (+13 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: B

Fabelkunst Klinge: Sturmhieb – Ansturm und mehrere Angriffe hintereinander

Fabelkunst Griff: Geduldiger Hieb – aufladbarer Einzelangriff

Salamanderdolch

Der Salamanderdolch ist in einem Safe versteckt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Öffnet den Safe im Haus am Eingang der Werkstattgewerkschaft.

Grundschaden: 45 (+4,5 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Dolch

Schadensart: Hieb, Stich, Feuer

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: C, Fort: B

Fabelkunst Klinge: Entzünden – erhöht Feuer-Schaden

Fabelkunst Griff: Rückzugsstich – Einzelangriff mit anschließendem Rückwärtssprung

Feueraxt

Die Feueraxt findet ihr in einer Kiste bei den Feuerkugeln. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: In der Werkstattsgewerkschaft kommt ihr in einen Gang, in dem Feuerkugeln nach unten rollen. Folgt ihm bis nach oben und ihr findet die Axt in einer Kiste.

Grundschaden: 111 (+11 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Stumpfe Waffe

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: C, Tec: C

Fabelkunst Klinge: Geduldiger Hieb – aufladbarer Einzelangriff

Fabelkunst Griff: Aushalten – Feinde bringen euch weniger in Straucheln

Rohrzange

Die Rohrzange findet ihr nach eurem Sieg gegen die Flamme des Königs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Nach dem Sieg über die Flamme des Königs folgt ihr den Röhren und klettert im folgenden Gebiet zwei Leitern hinauf. Dort findet ihr eine Kiste.

Grundschaden: 156 (+15 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Große stumpfe Waffe

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: D

Fabelkunst Klinge: Geduldiger Einschlag – Aufladbarer Einzelangriff

Fabelkunst Griff: Racheschwung – Einzelangriff, der nach Block mehr Schaden macht

Säurehaltiger Kristall-Speer

Diesen Kristallspeer findet ihr auf dem Pfad des Pilgers. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Folgt dem Pfad des Pilgers und haltet euch rechts. Dort findet ihr eine Kiste.

Grundschaden: 49 (+5 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Dolch

Schadensart: Stich, Säure

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: D, Fort: A

Fabelkunst Klinge: Ausstrahlen – erhöht Säure-Schaden

Fabelkunst Griff: Einzelstich – Einzelangriff mit großer Reichweite

Knochensäge

Die Knochensäge findet ihr im Malum-Distrikt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Auf dem Platz im Malum-Distrikt, wo ihr von zwei Zombies mit Säurebomben beworfen werdet, könnt ihr mit einer Leiter auf die Dächer, um diese Zombies zu besiegen. Hinter einem von ihnen findet ihr eine Kiste.

Grundschaden: 167 (+15 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: D

Fabelkunst Klinge: Ketten-Hacken – Abwärtsschlag, der sich erweitern lässt

Fabelkunst Griff: Aushalten – Gegner bringen euch schwerer ins Straucheln

Brombeer-Krummschwert

Im Red Lobster könnt ihr das Brombeer-Krummschwert kaufen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Der Händler im Red Lobster vom Malum-Distrikt verkauft diese Waffe.

Grundschaden: 101 (+11 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Schwert

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: C, Tec: C

Fabelkunst Klinge: Sturmhieb – mehrere Angriffe hintereinander

Fabelkunst Griff: Wütender Hieb – mehrere Angriffe hintereinander, die sich kombinieren lassen

Krummschwert einer Tänzerin

Dieses Krummschwert findet ihr auf der Rosa-Isabella-Straße. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Diese Kiste wird auf der Rosa-Isabella-Straße von zwei Gewehrpuppen und zwei Granatenwerfern bewacht. Ihr findet sie kurz nach dem Haus, wo euch zum ersten Mal die Selbstmord-Puppen begegnen.

Grundschaden: 113 (+11 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: C, Tec: B

Fabelkunst Klinge: Ketten-Rückzugshieb – Angriff mit anschließendem Rückzug und Möglichkeit, direkt wieder anzugreifen

Fabelkunst Griff: Block-Parade – pariert einen gegnerischen Angriff

Explodierende Spitzhacke

Die explodierende Spitzhacke findet ihr bei der Mariachi-Puppe im Opernhaus. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Geht im Estella-Opernhaus nach links und folgt dem Gang, bis ihr einer Mariachi-Puppe begegnet. Am Ende des folgenden Ganges findet ihr ein Zimmer mit einem Safe.

Grundschaden: 132 (+13 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Große stumpfe Waffe

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: D

Fabelkunst Klinge: Feuerschlag – Abwärtsangriff, erzeugt Explosionen und belegt Waffe mit Feuer

Fabelkunst Griff: Energie sparen – senkt Ausdauerverbrauch

Uhrenschwert

Nach dem Sieg gegen den Puppenkönig findet ihr das Uhrenschwert. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Nach eurem Sieg über den Puppenkönig findet ihr diese Kiste auf der Straße zwischen Oper und Ausstellung. Rechts neben dem Gang mit der wildgewordenen Puppe findet ihr die Leiter dorthin.

Grundschaden: 102 (+10 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Schwert

Schadensart: Hieb, Stich

Griff-Skalierung: Ent: C, Tec: C

Fabelkunst Klinge: Sturmhieb – mehrere Angriffe hintereinandern

Fabelkunst Griff: Glocke der Provokation – erhöht euren und feindlichen Angriff

Ehrenspeer

Den Ehrenspeer findet ihr in den Lorenzini-Arkaden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Begebt euch in den Säurenebel in den Lorenzini-Arkaden und dort findet ihr einen Safe.

Grundschaden: 124 (+12 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb, Stich

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: B

Fabelkunst Klinge: Killer-Angriff – Einzelangriff, der angreifenden Gegnern mehr Schaden zufügt

Fabelkunst Griff: Rasender Schwung – Ansturm mit großem Angriffsradius

Axt einer lebenden Puppe

Die Axt einer lebenden Puppe findet ihr im Kahlen Sumpf. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Im Kahlen Sumpf findet ihr die Waffe auf dem Turm, auf dem das erste Geschütz steht.

Grundschaden: 174 (+17 pro Verbesserung

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: D

Fabelkunst Klinge: Killer-Angriff – Einzelangriff, der angreifenden Gegnern mehr Schaden zufügt

Fabelkunst Griff: Aushalten – Gegner bringen euch schwerer ins Straucheln

Stadt-Langspeer

Den Stadt-Langspeer findet ihr in der Schlucht des Kahlen Sumpfes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Kurz bevor ihr aus der Schlucht im Kahlen Sumpf wieder zum großen Sumpf zurückkehrt, könnt ihr rechts abbiegen und eine Kiste in einer Hütte öffnen.

Grundschaden: 104 (+10 pro Verbesserung

Klingen-Typ: Schwert

Schadensart: Stich

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: B

Fabelkunst Klinge: Einzelstich – Einzelangriff mit großer Reichweite

Fabelkunst Griff: Konzentrieren – erhöht euren Schaden

Meisterkochmesser

Das Meisterkochmesser bekommt ihr im Hauptbahnhof von Krat. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Im befallenen Hauptbahnhof von Krat findet ihr die Kiste, bevor ihr zur Stalkerin kommt. Sie ist in einem Bereich voller Gepäck. Vorsicht vor den kriechenden Puppen.

Grundschaden: 88 (+8 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Dolch

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: B

Fabelkunst Klinge: Energie sparen – senkt Ausdauerverbrauch

Fabelkunst Griff: Wütender Hieb – mehrere Angriffe hintereinander, die sich kombinieren lassen

Spulen-Mjolnir

Der Spulen-Mjolnir liegt auf dem Bahnhofsvorplatz. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Auf dem Bahnhofsvorplatz findet ihr die Kiste.

Grundschaden: 157 (+15 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Große stumpfe Waffe

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: D

Fabelkunst Klinge: Donnerschlag – Angriff, der Blitze beschwört und Waffe mit Elektro auflädt

Fabelkunst Griff: Absolute Verteidigung – Blocks sind perfekt

Hellebarde eines verfluchten Ritters

Diese Hellebarde findet ihr am Eingang Eingang zur Reliquie des Trismegistus. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Links neben der Wand, die der Elitegegner im Eingang zur Reliquie des Trismegistus, steht diese Kiste.

Grundschaden: 107 (+10 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Stumpfe Waffe

Schadensart: Hieb, Stich

Griff-Skalierung: Ent: C, Tec: C

Fabelkunst Klinge: Ketten-Hieb – Angriff, der sich erweitern lässt

Fabelkunst Griff: Block-Parade – pariert einen Angriff

Großes säurehaltiges Krummschwert

Das säurehaltige Krummschwert findet ihr in der Arche-Abtei. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundort: Nachdem ihr die Abkürzung durch die Tür zum Stargazer Außenmauer der Arche-Abtei geöffnet habt, findet ihr eine Kiste neben dem Raum, in dem ein mittelgroßer Kristallhund euch angreift.

Grundschaden: 139 (+13 pro Verbesserung)

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: C, Fort: B

Fabelkunst Klinge: Säurehieb – Angriff, der Waffe mit Säure auflädt

Fabelkunst Griff: Absolute Verteidigung – Blocks sind perfekt

Alle Spezialwaffen in Lies of P

Spezialwaffen bekommt ihr für besondere Ergo-Fragmente bei Schatzjägern. Ihr könnt sie nicht zerlegen.

Sieben-Spulen-Federschwert

Das Sieben-Spulen-Federschwert bekommt ihr vom Parademeister. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Herkunft: Ergo eines Parademeisters

Grundschaden: 129

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb, Stich

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: C

Fabelkunst Klinge: Sieben Explosionen – Abwärtstoß mit Explosionen

Fabelkunst Griff: Block-Parade – pariert gegnerische Angriffe

Etikette

Den Regenschirm Etikette erhaltet ihr vom abgewrackten Wächter. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Herkunft: Ergo eines gebrochenen Helden (Abgewrackter Wächter)

Grundschaden: 80

Klingen-Typ: Dolch (Regenschirm)

Schadensart: Stich

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: A

Fabelkunst Klinge: Einzelstich – Einzelangriff mit großer Reichweite

Fabelkunst Griff: Absoluter Gegenangriff – perfekte Blocks, Gegenangriff nach Block bei Aktivierung

Heiliges Schwert der Arche

Das Heilige Schwert der Arche bekommt ihr von Fuoco. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Herkunft: Ergo der Flamme des Königs (Fuoco)

Grundschaden: 140

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb, Stich

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: C

Fabelkunst Klinge: Geduldiger Einschlag – Aufladbarer Angriff

Fabelkunst Griff: Verwandeln – Verlängert den Griff, senkt Ausdauerverbrauch

Dreizack des Bundes

Den Dreizack des Bundes bekommt ihr von Andreus. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Herkunft: Ergo eines verdorbenen Engels (Andreus)

Grundschaden: 115

Klingen-Typ: Stumpfe Waffe

Schadensart: Hieb, Stich

Griff-Skalierung: Ent: C, Tec: B

Fabelkunst Klinge: Rasender Ketten-Stich – Ansturm mit kombinierbarem Angriff

Fabelkunst Griff: Block-Parade – pariert gegnerische Angriffe

Puppenreißer

Der Puppenkönig hinterlässt euch den Puppenreißer. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Herkunft: Ergo eines weißgebrannten Königs (Puppenkönig)

Grundschaden: 132

Klingen-Typ: Schwert

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: C, Tec: B

Fabelkunst Klinge: Schneller Aufwärtshieb

Fabelkunst Griff: Sturm-Rundumhieb – Rundum-Angriff mit großem Radius

Gefrorenes Festmahl

Victor serviert euch ein gefrorenes Festmahl. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Herkunft: Ergo eines wiedergeborenen Helden (Victor)

Grundschaden: 167

Klingen-Typ: Großschwert

Schadensart: Hieb

Griff-Skalierung: Ent: B, Tec: C

Fabelkunst Klinge: Befreien – Waffe loslassen, höhere Angriffsgeschwindigkeit

Fabelkunst Griff: Einzelhieb – Einzelangriff

Zwei-Drachen-Schwert

Das Zwei-Drachen-Schwert findet Alidoro nach dem Sieg gegen das Puppenfressende Monster im Sumpf. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Herkunft: Ergo eines Puppenfressenden Grünen Jägers

Grundschaden: 107

Klingen-Typ: Schwert

Schadensart: Hieb, Stich

Griff-Skalierung: Ent: D, Tec: A

Fabelkunst Klinge: Ketten-Notausweichen – Ausweichen und bis zu zwei Angriffe

Fabelkunst Griff: Sturm aus Schwertern – Flächenschaden