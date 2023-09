Lies of P: Was Attribute bewirken und wie ihr sie zurücksetzt

Wollt ihr wissen, was die einzelnen Attribute in Lies of P verbessern? Habt ihr euch in Lies of P verskillt? Oder euer P-Organ soll anders genutzt werden? In diesem Guide zeigen wir euch, was ihr mit den Attributen steigern könnt und wo ihr euer Level und euer P-Organ zurücksetzen könnt.

Was bewirken die Attribute in Lies of P?

Euer Charakter hat sechs verschiedene Attribute, die ihr beim Aufleveln erhöhen könnt. Jedes Attribut hat dabei andere Auswirkungen. Mit eurem Level steigt auch eure grundlegende Schadensresistenz:

Vitalität erhöht eure Lebenspunkte und die Höhe eurer Blockregeneration. Ihr haltet mehr aus und könnt nach einem Block auch mehr Leben zurückbekommen.

erhöht eure Lebenspunkte und die Höhe eurer Blockregeneration. Ihr haltet mehr aus und könnt nach einem Block auch mehr Leben zurückbekommen. Stärke erhöht eure Ausdauer. Ihr könnt öfter ausweichen, angreifen und länger sprinten.

erhöht eure Ausdauer. Ihr könnt öfter ausweichen, angreifen und länger sprinten. Maximale Belastung erhöht eure Traglast und Legion. Ihr könnt stärkere Rüstung tragen und eure Legionswaffe öfter einsetzen.

erhöht eure Traglast und Legion. Ihr könnt stärkere Rüstung tragen und eure Legionswaffe öfter einsetzen. Entschlossenheit erhöht den Schaden von Entschlossenheitswaffen.

erhöht den Schaden von Entschlossenheitswaffen. Technik erhöht den Schaden von Technikwaffen.

erhöht den Schaden von Technikwaffen. Fortschritt erhöht den Schaden von Fortschrittswaffen. Elemente von Waffen skalieren nur mit diesem Attribut, wenn auch der Griff damit skaliert. Steigert außerdem eure Legion und eure Resistenz gegen Brechen, Störung und Schock.

Jedes eurer Attribute hat Auswirkungen auf die Stärke von P. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Level und P-Organ zurücksetzen

Um euer Level zurückzusetzen, benötigt ihr Goldmünzenfrüchte und Zugang zur Heiligenstatue der Barmherzigkeit. Diese findet ihr in der großen Ausstellung in Kapitel 7. Allerdings müsst ihr zuerst den dortigen Boss Victor besiegen, um den Raum zu betreten. Ihr findet den Raum, wenn ihr links vor dem Bossraum abbiegt. Er wird von einem Boxer bewacht, falls ihr diesen noch nicht besiegt habt.

Ihr könnt bei der Heiligenstatue im Austausch gegen Goldmünzenfrüchte euer P-Organ, euer Level und eure Legionswaffe zurücksetzen. Ihr bekommt alle verwendeten Ressourcen in Form von Ergo, Quarz oder Legion-Kaliber zurück. Je öfter ihr zurücksetzt, umso teurer wird es.

Bei der Heiligenstatue der Barmherzigkeit könnt ihr eure Verbesserungen zurücksetzen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

