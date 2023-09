Lies of P: Quarz finden und P-Organ verbessern

Das P-Organ ist euer Skill-Tree in Lies of P. Damit könnt ihr neben dem Verbessern eurer Attribute zusätzliche Fähigkeiten freischalten. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr das dafür nötige Quarz findet, welche Skills es gibt und wie ihr sie mit dem Quarz aktiviert.

Lies of P Facts

Skills mit dem P-Organ aktivieren

Sobald ihr den abgewrackten Wächter besiegt habt, könnt ihr bei Gepetto euer P-Organ aktivieren. Setzt euch dafür auf den Stuhl mit den seltsamen Gerätschaften und wählt „P-Organ aktivieren“ aus. Dadurch öffnet sich der Skill-Tree.

Das P-Organ besteht aus fünf Phasen mit jeweils vier Gruppen, den sogenannten Synergieeffekten. Jeder Synergieeffekt hat eine bestimmte Anzahl Slots, in die ihr Quarz einsetzen könnt. Sobald jeder Slot besetzt ist, wird der Synergieeffekt aktiviert.

Ihr könnt pro Synergieeffekt nur jeweils einen Quarz pro Kategorie einbauen. Außerdem könnt ihr die Verbesserungen jeder Kategorie insgesamt nur einmal ausrüsten. Die Quarz-Kategorien umfassen:

Angriffs-Typ: Verstärkt verschiedene Eigenschaften eures Angriffs.

Verstärkt verschiedene Eigenschaften eures Angriffs. Überlebens-Typ: Verbessert eure Überlebensfähigkeit durch Schadensverringerung und verbesserte Regeneration.

Verbessert eure Überlebensfähigkeit durch Schadensverringerung und verbesserte Regeneration. Fähigkeiten-Typ: Verbessert verschiedene Aspekte eurer Fähigkeiten wie Ausdauerverbrauch und Legions-Ladung.

Verbessert verschiedene Aspekte eurer Fähigkeiten wie Ausdauerverbrauch und Legions-Ladung. Gegenstands-Typ: Verbessert die Dauer und Effekte eurer Gegenstände.

Sobald ihr zwei Synergieeffekte aktiviert habt, wird die nächste Phase freigeschalten. Damit stehen euch auch pro Kategorie vier neue Verbesserungen zur Verfügung. Manche dieser Verbesserungen sind lediglich Upgrades, wobei die erste Verbesserung nicht aktiviert sein muss, um das Upgrade zu verwenden.

Jedes Quarz bringt eine andere Verbesserung mit sich. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wo ist das Quarz zum Aktivieren des P-Organs in Lies of P?

Hinweis: Wir aktualisieren diesen Guide kontinuierlich, bis wir euch alle Fundorte zeigen können.

Quarz bekommt ihr auf verschiedene Art und Weise. Bestimmte Bosse lassen es fallen, ihr könnt es aber auch in Kisten oder Dreifaltigkeitsräumen finden oder von besonderen Gegnern bekommen.

Ihr findet Quarz an diesen Orten:

Parademeister: Dieser Boss befindet sich am Eingang von Hotel Krat.

Dieser Boss befindet sich am Eingang von Hotel Krat. Abgewrackter Wächter: Dieser Boss wartet am Ende des Elysion Boulevard.

Dieser Boss wartet am Ende des Elysion Boulevard. Puppe der Zukunft: Dieser Boss schleicht durch die Säure nahe des Eingangs der Venigni-Werke. Haltet euch vom Stargazer aus links, um zu ihr zu gelangen. Die Säure könnt ihr ablassen, wenn ihr die Fabrik durchquert. Der entsprechende Schalter wird von einer Schaufelpuppe bewacht.

Dieser Boss schleicht durch die Säure nahe des Eingangs der Venigni-Werke. Haltet euch vom Stargazer aus links, um zu ihr zu gelangen. Die Säure könnt ihr ablassen, wenn ihr die Fabrik durchquert. Der entsprechende Schalter wird von einer Schaufelpuppe bewacht. Abzugskanal der Werkgewerkschaft: Betretet den Dreifaltigkeitsraum. Ihr findet ihn, wenn ihr nach eurer Begegnung mit Fuchs und Katze dem Gang folgt und euch rechts haltet. Beantwortet Arlecchinos Fragen am Telefon vor dem Eingang der Fabrik, um den Schlüssel für diesen Raum zu bekommen.

Betretet den Dreifaltigkeitsraum. Ihr findet ihn, wenn ihr nach eurer Begegnung mit Fuchs und Katze dem Gang folgt und euch rechts haltet. Beantwortet Arlecchinos Fragen am Telefon vor dem Eingang der Fabrik, um den Schlüssel für diesen Raum zu bekommen. Handgefertigtes kryptisches Gefäß: Dieses Gefäß findet ihr unter der Säure am Grund der Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico. Begebt euch zur Brücke, wo ihr den Verrückten Esel bekämpft habt und werft etwas nach der Puppe, die dort hängt. Mit dem Schlüssel könnt ihr die Tür nahe des Hauses am Elysion-Boulevard aufschließen. Geht einfach nach draußen und dann nach rechts.

Dieses Gefäß findet ihr unter der Säure am Grund der Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico. Begebt euch zur Brücke, wo ihr den Verrückten Esel bekämpft habt und werft etwas nach der Puppe, die dort hängt. Mit dem Schlüssel könnt ihr die Tür nahe des Hauses am Elysion-Boulevard aufschließen. Geht einfach nach draußen und dann nach rechts. Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico: Oberhalb des Säuresees, den ihr für das kryptische Gefäß zerstört habt, wartet ein Elite-Gegner auf euch, der einen Schild trägt. Besiegt ihn und ihr erhaltet Quarz.

Oberhalb des Säuresees, den ihr für das kryptische Gefäß zerstört habt, wartet ein Elite-Gegner auf euch, der einen Schild trägt. Besiegt ihn und ihr erhaltet Quarz. Malum-Distrikt: In der Hütte auf dem großen Platz, wo ihr von beiden Seiten mit Säure beworfen werdet, findet ihr eine Kiste.

In der Hütte auf dem großen Platz, wo ihr von beiden Seiten mit Säure beworfen werdet, findet ihr eine Kiste. Malum-Distrikt: Nach eurem Sieg gegen den Ältesten der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens findet ihr im folgenden Haus eine Kiste.

Nach eurem Sieg gegen den Ältesten der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens findet ihr im folgenden Haus eine Kiste. Abzugskanal der Rosa-Isabella-Straße: In der Kanalisation könnt ihr euch in ein Loch fallen lassen. Am Ende wartet ein muskelbepackter Elite-Gegner auf euch. Hinter ihm findet ihr das Quarz in der Kiste.

In der Kanalisation könnt ihr euch in ein Loch fallen lassen. Am Ende wartet ein muskelbepackter Elite-Gegner auf euch. Hinter ihm findet ihr das Quarz in der Kiste. Abzugskanal der Rosa-Isabella-Straße: Der Boss „Verrückter Clown“ lässt Quarz zurück. Ihr könnt an ihm vorbeilaufen und erstmal den Stargazer „Eingang zum Estella-Opernhaus“ hinter ihm aktivieren.

Der Boss „Verrückter Clown“ lässt Quarz zurück. Ihr könnt an ihm vorbeilaufen und erstmal den Stargazer „Eingang zum Estella-Opernhaus“ hinter ihm aktivieren. Polendina: Mit der Krat-Versorgungskiste aus der großen Ausstellung könnt ihr bei Polendina ein Quarz für 4.000 Ergo erwerben.

Mit der Krat-Versorgungskiste aus der großen Ausstellung könnt ihr bei Polendina ein Quarz für 4.000 Ergo erwerben. Kahler Sumpf x2: Die Puppen der Zukunft hinterlassen Quarz.

Die Puppen der Zukunft hinterlassen Quarz. Podest am Hauptbahnhof von Krat: Im Säurenebel, wo auch ein größer Zombie patroulliert, findet ihr diese Kiste.

Im Säurenebel, wo auch ein größer Zombie patroulliert, findet ihr diese Kiste. Verdorbener Parademeister: Dieser Boss befindet sich am Eingang von Hotel Krat, nachdem ihr erneut den Hauptbahnhof besucht habt.

Dieser Boss befindet sich am Eingang von Hotel Krat, nachdem ihr erneut den Hauptbahnhof besucht habt. Lobby des Hauptbahnhofs von Krat: Im Dreifaltigkeitsraum direkt neben dem Stargazer erhaltet ihr wieder Quarz, Beantwortet Arlecchinos Frage nach dem Sieg gegen den Wanderer der Illusionen an der eingestürzten Straße.

Im Dreifaltigkeitsraum direkt neben dem Stargazer erhaltet ihr wieder Quarz, Beantwortet Arlecchinos Frage nach dem Sieg gegen den Wanderer der Illusionen an der eingestürzten Straße. Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens: Dieser Boss wartet nach dem Überfall aufs Hotel auf euch.

Dieser Boss wartet nach dem Überfall aufs Hotel auf euch. Außenmauer der Arche-Abtei: Auch hier findet ihr Quarz im Dreifaltigkeitsraum. Ihr bekommt es von Arlecchino persönlich. Den Raum findet ihr nach dem Aktivieren der Leiter. Folgt dem Weg, bis ihr einem Boxer begegnet. Dort ist der Raum. Beantwortet Arlecchinos Frage nach dem Sieg gegen die Bruderschaft, um den Schlüssel zu erhalten.

Auch hier findet ihr Quarz im Dreifaltigkeitsraum. Ihr bekommt es von Arlecchino persönlich. Den Raum findet ihr nach dem Aktivieren der Leiter. Folgt dem Weg, bis ihr einem Boxer begegnet. Dort ist der Raum. Beantwortet Arlecchinos Frage nach dem Sieg gegen die Bruderschaft, um den Schlüssel zu erhalten. Zerbrochener Riss der Arche-Abtei: Nachdem ihr die Leiter neben dem Stargazer aktiviert habt, findet ihr nach den zwei Stockpuppen eine Leiter nach unten. Im folgenden Raum mit den fallenden Stacheln findet ihr die Kiste.

Puppen der Zukunft sind eine sichere Quelle für Quarz. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

