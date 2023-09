Lies of P: Alle kryptischen Gefäße – Fundorte und Lösungen

In Lies of P findet ihr kryptische Gefäße, die euch Rätsel aufgeben, um weitere Belohnungen freizuschalten. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr diese Rätselgeräte findet, wie ihr sie entschlüsselt und löst und welche Belohnungen euch dafür erwarten.

Was bringen kryptische Gefäße in Lies of P?

Kryptische Gefäße sind Schlüsselobjekte, die ihr bei eurer Erkundung von Krat finden könnt. Sie beinhalten Hinweise auf verschiedene Schätze und Belohnungen. Wenn ihr ein solches Gefäß findet, kann Venigni es für euch entschlüsseln. Dadurch erhaltet ihr Hinweise, die euch zu eurer Belohnung führen.

Jedes kryptische Gefäß beinhaltet einen Text mit einem Hinweisbild. Allerdings könnt ihr euch hierbei nicht wie bei anderen Quests und Rätseln auf die Hinweis-Icons am Stargazer verlassen, sondern müsst selbst herausfinden, wo sich der besagte Ort befindet. Und je nach Gefäß kann es auch vorkommen, dass ihr noch weitere Orte besuchen müsst.

Venigni kann kryptische Gefäße entschlüsseln. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr alle fünf kryptischen Gefäße findet und wie ihr sie löst.

Handgefertigtes kryptisches Gefäß – Die Suche nach Elysion-Boulevard 221B

Das handgefertigte kryptische Gefäß könnt ihr als erstes finden. Es ist beim Stargazer „Kapelle der Kathedrale von St. Frangelico“. Während des Erkunden dieses Gebiets werdet ihr an einer Feuerschale vorbeikommen. Diese könnt ihr hinabstürzen, wodurch die Säure im unteren Bereich der Kathedrale verbrennt. Jetzt könnt ihr dort eine Treppe nach unten und im folgenden Raum findet ihr das Gefäß in einer Kiste.

Schubst diese Feuerschale nach unten, um das handgefertigte kryptische Gefäß zu bekommen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr das Gefäß zu Venigni bringt, erhaltet ihr den Hinweis, dass ihr die Puppe auf der Brücke der Alchemisten angreifen sollt. Das ist die Brücke, auf der ihr den verrückten Esel bekämpft habt. Die Puppe hängt direkt am Eingang der Brücke, wenn ihr vom Haus auf dem Elysion-Boulevard kommt.

Ihr erhaltet einen Folge-Hinweis und einen Schlüssel, der euch zum Elysion-Boulevard 221B schickt. Dieser ist auch in der Nähe des Stargazers „Haus auf dem Elysion-Boulevard“. Geht nach draußen, rechts über das Brett und schon steht ihr vor der Tür.

Der Elysion-Boulevard 221B ist ganz nah am Stargazer des Hauses. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Inneren findet ihr einen Safe mit Quarz und der Jagdbekleidung des Eulen-Doktors.

Juwelenbesetztes kryptisches Gefäß – Zurück zum Anfang

Das juwelenbesetzte kryptische Gefäß findet ihr im Estella-Opernhaus. Lasst euch auf dem Weg zum Boss beim schwingenden Leuchter nach unten fallen und folgt dem Weg, bis ihr in eine Bibliothek kommt. Dort könnt ihr eine Leiter hinaufklettern und findet die Kiste mit dem Gefäß.

Die Entschlüsselung verlangt von euch, den Boden an der Straße des Hauptbahnhofs zu prüfen. Dieser Ort ist beim Stargazer „Cerasani-Gasse“, wo der Parademeister war. Geht vom Stargazer aus zurück und die Treppe rechts herunter. Folgt dem Weg, bis ihr ans Meer kommt und biegt nach rechts ab. In der Sackgasse verwendet ihr die Geste „Boden prüfen“.

Wenn Gemini euch sagt, dass er Hotel Krat sieht, könnt ihr das juwelenbesetzte kryptische Gefäß lösen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr erhaltet als Belohnung die Jagdbekleidung der Gesühnten und ein Legion-Kaliber.

Altes kryptisches Gefäß – It's a trap

Das alte kryptische Gefäß bekommt ihr von Anfänger-Entdecker Hugo beim Stargazer „Kahler-Sumpf-Brücke“. Er steht direkt beim Stargazer. Redet mit ihm, bis er euch das Gefäß gibt.

Die Entschlüsselung führt euch in die Gruft-Slums des Malum-Distrikts. Ihr erreicht sie über den Stargazer „Pfad des Pilgers“. Nutzt den Aufzug und begebt euch auf den Platz, wo ihr gegen den Elitegegner mit der Axt gekämpft habt. Die gesuchte Hütte ist auf dem Hügel gegenüber. Um sie zu betreten, lasst ihr euch den Schlüssel von dem Bewohner in der Nähe geben. Aber Vorsicht, der Boden vor der Kiste bricht ein. Lauft außen herum.

Den Schlüssel zu dieser Hütte bekommt ihr vom vermeintlichen Slum-Bewohner bei der Feuertonne. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Belohnung in der Kiste ist das Lebensamulett +1 und ein Legion-Kaliber.

Rostiges kryptisches Gefäß – Hugos Höhle

Ihr könnt dieses Gefäß für 1.000 Ergo bei Polendina kaufen. Dafür braucht ihr die spezielle Krat-Versorgungskiste. Ihr findet sie bei der eingestürzten Straße, wenn ihr euch hinter der Flammenwerfer-Puppe nach unten fallen lasst.

Hinter dieser Puppe findet ihr die Versorgungskiste, um das rostige kryptische Gefäß zu kaufen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geht nach dem Entschlüsseln einfach zum Stargazer „Kahler-Sumpf-Brücke“. Die Höhle, vor der Hugo stand, ist nun offen und ihr findet am Ende Quarz und die Jagdbekleidung der schwarzen Katze.

Alidoros kryptisches Gefäß – Die Wahrheit über den Schatzsucher

Dieses Gefäß bekommt ihr, wenn ihr Alidoro tötet. Nachdem ihr die Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens besiegt habt, trefft ihr ihn und habt die Option, ihn anzugreifen. Nutzt sie, denn später könnt ihr das nicht mehr tun. Als Belohnung für euren Sieg erhaltet ihr sein kryptisches Gefäß.

Nach der Entschlüsselung müsst ihr nur mit Eugénie sprechen und ihr entweder die Wahrheit oder eine Lüge über ihren Bruder erzählen. Je nach Antwort erhaltet ihr eine Schallplatte. Wenn ihr die Wahrheit sagt, bekommt ihr außerdem die Trophäe „Die Geschichte des fremden Mädchens“.

Mechanisches kryptisches Gefäß – Festmahl nötig

Dieses Gefäß findet ihr beim Stargazer „Zerbrochener Riss der Arche-Abtei“. Durchquert das Gebäude, bis ihr durch eine Leiter auf die Mauern klettern könnt. Folgt dem Weg bis nach hinten und biegt links ab. Die Tentakelpuppe bewacht die Kiste mit dem Gefäß.

Um dieses Rätsel zu lösen, braucht ihr die Spezialwaffe „Gefrorenes Festmahl“. Wenn ihr den Talisman hergestellt habt, könnt ihr sie nicht abschließen. Begebt euch damit zum Stargazer „Verlassenes Appartement“. Durchquert das einstürzende Krat, ohne Abkürzungen zu nehmen, bis ihr den Bereich mit zwei Hammerzombies und einem befallenen Prügler erreicht. Dort könnt ihr durch einen Torbogen auf einen Platz mit mehreren Störungskriechern und Kristallen treten. Nehmt die Treppe nach oben und zeigt das gefrorene Festmahl dem dort stehenden Händler.

An diesem Platz findet ihr den Händler für die Lösung des mechanischen kryptischen Gefäßes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Von ihm erhaltet ihr Quarz und die Jagdausrüstung des Fuchses.

