Lies of P: Fundorte aller Amulette und ihre Effekte

Mit Amuletten könnt ihr euch in Lies of P verschiedene Boni und Zusatzeffekte verleihen. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Amulette findet und welche Effekte sie mit sich bringen.

Amulette und mehr Amulettslots freischalten

Amulette bringen einige Bonuseffekte mit sich und sind dadurch mit Waffen und Rüstung das Zentrum in jedem Build. Besonders die Boss-Amulette, die ihr statt den Spezialwaffen erhalten könnt, haben es in sich und können euren Spielstil tiefgreifend verändern. Dafür sind sie aber auch deutlich schwerer als normale Amulette, die ihr in der Welt findet. Und auch die können einen großen Unterschied machen.

Manche Amulette besitzen stärkere Versionen, die mit +1 oder +2 gekennzeichnet sind. Einige davon könnt ihr allerdings erst im New Game Plus finden.

Zu Beginn habt ihr zwei Amulett-Slots zur Verfügung. Durch Verbesserung eures P-Organs könnt ihr aber bis zu 4 Amulett-Slots freischalten. Solltet ihr euch ins zweite New Game Plus wagen, könnt ihr sogar einen fünften Slot bekommen.

Im P-Organ könnt ihr bis zu drei weitere Amulett-Slots freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundorte der Amulette in Lies of P

Im Folgenden zeigen wir euch alle Amulette, was sie können und wo ihr sie findet.

Lebens-Amulett – Erhöht maximale Lebenspunkte – In einer Kiste kurz vor dem Stargazer „Haus auf dem Elysion-Boulevard“. Eine Prügler-Puppe beschützt sie. Die +1-Version bekommt ihr für die Lösung des alten kryptischen Gefäßes.

Erhöht maximale Lebenspunkte – In einer Kiste kurz vor dem Stargazer „Haus auf dem Elysion-Boulevard“. Eine Prügler-Puppe beschützt sie. Die +1-Version bekommt ihr für die Lösung des alten kryptischen Gefäßes. Amulett des Puppenzerstörers – Erhöht den Schaden an Puppen – In einer Kiste links vom Eingang zum Kampf gegen den abgewrackten Wächter. In dieser Halle patroullieren auch zwei Langschwert-Puppen.

Erhöht den Schaden an Puppen – In einer Kiste links vom Eingang zum Kampf gegen den abgewrackten Wächter. In dieser Halle patroullieren auch zwei Langschwert-Puppen. Schwertmeister-Amulett – Senkt Waffenhaltbarkeitsverlust – Von der Schaufelpuppe in der Werkstattgewerkschaft, die nahe von Fuchs und Katze den Hebel bewacht.

Senkt Waffenhaltbarkeitsverlust – Von der Schaufelpuppe in der Werkstattgewerkschaft, die nahe von Fuchs und Katze den Hebel bewacht. Träger-Amulett – Erhöht maximales Gewicht – Von der Schaufelpuppe nach dem Kampf gegen Fuoco, kurz vor dem Stargazer „Mondscheinstadt“. Die +1-Version erhaltet ihr im Dreifaltigkeitsraum im Bahnhof.

Erhöht maximales Gewicht – Von der Schaufelpuppe nach dem Kampf gegen Fuoco, kurz vor dem Stargazer „Mondscheinstadt“. Die +1-Version erhaltet ihr im Dreifaltigkeitsraum im Bahnhof. Amulett der schwarzen Katze – Reduziert Fallschaden – Im Dreifaltigkeitsraum der Kathedrale von St. Frangelico.

Reduziert Fallschaden – Im Dreifaltigkeitsraum der Kathedrale von St. Frangelico. Geduld-Amulett – Erhöht die Ausdauer-Wiederherstellungsgeschwindigkeit – Vom Elite-Zombie, der im Malum-Distrikt den Platz patroulliert, der von säurewerfenden Zombies umgeben ist.

Erhöht die Ausdauer-Wiederherstellungsgeschwindigkeit – Vom Elite-Zombie, der im Malum-Distrikt den Platz patroulliert, der von säurewerfenden Zombies umgeben ist. Technik-Amulett – Erhöht eure Technik um 4 – In einer Kiste in der Oper. Folgt der rechten Treppe und dem Gang, bis ihr die untere Etage erreicht. Dort ist die Truhe in einem kleinen Seitengang. Die +1-Version bekommt ihr im New Game Plus aus einer Kiste, wenn ihr euch im kahlen Sumpf bei der ersten Müllhalde links haltet. Die +2-Version kriegt ihr im zweiten New Game Plus, wenn ihr auf dem Weg zum Malum-Distrikt einen Turm hinabklettert.

Erhöht eure Technik um 4 – In einer Kiste in der Oper. Folgt der rechten Treppe und dem Gang, bis ihr die untere Etage erreicht. Dort ist die Truhe in einem kleinen Seitengang. Die +1-Version bekommt ihr im New Game Plus aus einer Kiste, wenn ihr euch im kahlen Sumpf bei der ersten Müllhalde links haltet. Die +2-Version kriegt ihr im zweiten New Game Plus, wenn ihr auf dem Weg zum Malum-Distrikt einen Turm hinabklettert. Amulett des Kadaverschlächters – Erhöht den Schaden an Kadavern – Bei Pulcinella kaufen, nachdem ihr ihm eine Venigni-Sammlung gebracht habt.

Erhöht den Schaden an Kadavern – Bei Pulcinella kaufen, nachdem ihr ihm eine Venigni-Sammlung gebracht habt. Unbezwingbares Amulett – Erhöht euren Widerstand gegen Brechen, Störung und Schock – Vom Händler in den Lorenzini-Arkaden für 2.400 Ergo kaufen. Die +1-Version findet ihr in der Röhre beim Stargazer „Abzugskanal der Werkstattgewerkschaft“ im New Game Plus.

Erhöht euren Widerstand gegen Brechen, Störung und Schock – Vom Händler in den Lorenzini-Arkaden für 2.400 Ergo kaufen. Die +1-Version findet ihr in der Röhre beim Stargazer „Abzugskanal der Werkstattgewerkschaft“ im New Game Plus. Jäger-Amulett – Erhöht euren Ergo-Gewinn von Gegnern – Von der Narrenpuppe in den Lorenzini-Arkaden. Dieser Kampf ist verpflichtend. Die +1-Version findet ihr in einer Truhe der Reliquie von Trismegistus im Gebiet, wo ihr auch das Eisenmauer-Amulett erhalten habt.

Erhöht euren Ergo-Gewinn von Gegnern – Von der Narrenpuppe in den Lorenzini-Arkaden. Dieser Kampf ist verpflichtend. Die +1-Version findet ihr in einer Truhe der Reliquie von Trismegistus im Gebiet, wo ihr auch das Eisenmauer-Amulett erhalten habt. Stärke-Amulett – Erhöht eure Entschlossenheit um 4 – Von der Elite-Puppe im linken Garten vor der großen Ausstellung. Ihr kommt von innen dorthin. Die +1-Version findet ihr im New Game Plus nach dem verlassenen Appartement. Die +2-Version erhaltet ihr im zweiten New Game + in der Arche-Abtei nahe des Dreifaltigkeitsraums. In dieser Kiste war vorher ein Legion-Kaliber.

Erhöht eure Entschlossenheit um 4 – Von der Elite-Puppe im linken Garten vor der großen Ausstellung. Ihr kommt von innen dorthin. Die +1-Version findet ihr im New Game Plus nach dem verlassenen Appartement. Die +2-Version erhaltet ihr im zweiten New Game + in der Arche-Abtei nahe des Dreifaltigkeitsraums. In dieser Kiste war vorher ein Legion-Kaliber. Wiederaufgeladenes Amulett – Regeneriert langsam eure Lebenspunkte – Im Turm nach dem Sieg gegen den Elektro-Clown im kahlen Sumpf. Eine Puppe mit Feuerschwert bewacht die Truhe. Die +1-Version findet ihr im ersten New Game Plus in einer Kiste der Lorenzini-Arkaden.

Regeneriert langsam eure Lebenspunkte – Im Turm nach dem Sieg gegen den Elektro-Clown im kahlen Sumpf. Eine Puppe mit Feuerschwert bewacht die Truhe. Die +1-Version findet ihr im ersten New Game Plus in einer Kiste der Lorenzini-Arkaden. Amulett der blauen Wächterschaft – Erhöht euer maximales Leben, Ausdauer und Legion – Bei Pulcinella kaufen, nachdem ihr ihm zwei Venigni-Sammlungen gebracht habt. Die +1-Version findet ihr im New Game Plus bei der Außenmauer der Arche-Abtei. Klettert die freigeschaltete Leiter nach oben und ihr findet sie in der Kiste bei dem Kristallhund. Die +2-Version ist im zweiten New Game Plus in einer Kiste der Bibliothek der Kathedrale von St. Frangelico.

Erhöht euer maximales Leben, Ausdauer und Legion – Bei Pulcinella kaufen, nachdem ihr ihm zwei Venigni-Sammlungen gebracht habt. Die +1-Version findet ihr im New Game Plus bei der Außenmauer der Arche-Abtei. Klettert die freigeschaltete Leiter nach oben und ihr findet sie in der Kiste bei dem Kristallhund. Die +2-Version ist im zweiten New Game Plus in einer Kiste der Bibliothek der Kathedrale von St. Frangelico. Transformations-Amulett – Erhöht euren Fortschritt um 4 – Bei Pulcinella kaufen, nachdem ihr ihm zwei Venigni-Sammlungen gebracht habt. Die +1-Version findet ihr im New Game Plus in Mondlichtstadt, in der Hütte, die euch einsperrt. Die +2-Version bekommt ihr im zweiten New Game Plus bei der eingestürzten Straße um zerfallenden Krat.

Erhöht euren Fortschritt um 4 – Bei Pulcinella kaufen, nachdem ihr ihm zwei Venigni-Sammlungen gebracht habt. Die +1-Version findet ihr im New Game Plus in Mondlichtstadt, in der Hütte, die euch einsperrt. Die +2-Version bekommt ihr im zweiten New Game Plus bei der eingestürzten Straße um zerfallenden Krat. Sprung-Amulett – Erhöht eure maximale Ausdauer – Von der Affenpuppe, die den Weg von der Schlucht des Kahlen Sumpfs zur Kahler-Sumpf-Brücke bewacht. Die +1-Version findet ihr in einer Truhe nach der internen Brücke im Inneren der Arche-Abtei, kurz nach der Kiste mit dem Attentäter-Amulett.

Erhöht eure maximale Ausdauer – Von der Affenpuppe, die den Weg von der Schlucht des Kahlen Sumpfs zur Kahler-Sumpf-Brücke bewacht. Die +1-Version findet ihr in einer Truhe nach der internen Brücke im Inneren der Arche-Abtei, kurz nach der Kiste mit dem Attentäter-Amulett. Amulett der Mörderpuppe – Erhöht den Schaden an Menschen – Vom Kristallskorpion im Hauptbahnhof

Erhöht den Schaden an Menschen – Vom Kristallskorpion im Hauptbahnhof Eisenmauer-Amulett – Erhöht euren physischen Widerstand – Von der Elite-Puppe, die in der Reliquie von Trismegistus die Wand durchbricht.

Erhöht euren physischen Widerstand – Von der Elite-Puppe, die in der Reliquie von Trismegistus die Wand durchbricht. Veteranen-Amulett – Erhöht eure maximale Legion – In der Kiste, die in der Arche-Abtei von zwei Kristallskorpionen bewacht wird. Kurz danach folgt der Stargazer „Außenmauer der Arche-Abtei“.

Erhöht eure maximale Legion – In der Kiste, die in der Arche-Abtei von zwei Kristallskorpionen bewacht wird. Kurz danach folgt der Stargazer „Außenmauer der Arche-Abtei“. Amulett des roten Fuchses – Erhöht eure Entschlossenheit und Technik um jeweils 3 – In einer Kiste auf dem Weg vom zerbrochenen Riss zum Betsaal der Arche-Abtei. Sie wird von mehreren Störungs-Monstern bewacht.

Erhöht eure Entschlossenheit und Technik um jeweils 3 – In einer Kiste auf dem Weg vom zerbrochenen Riss zum Betsaal der Arche-Abtei. Sie wird von mehreren Störungs-Monstern bewacht. Attentäter-Amulett – Erhöht den Schaden kritischer Treffer – In einer Kiste nach dem Stargazer „Interne Brücke“ in der Arche-Abtei. Ihr müsst eine Lücke überspringen.

Boss-Amulette sind stark, aber auch schwer. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Neben den normalen Amuletten könnt ihr noch Amulette gegen Boss-Ergo eintauschen:

Amulett des Tanzenden – Ihr könnt auch ohne Ausdauer ausweichen, verbraucht aber weiterhin Ausdauer – Parademeister

Ihr könnt auch ohne Ausdauer ausweichen, verbraucht aber weiterhin Ausdauer – Parademeister Amulett der extremen Modifikation – Erhöht euren Schaden für jeden vollen Fabelslot – Abgewrackter Wächter

Erhöht euren Schaden für jeden vollen Fabelslot – Abgewrackter Wächter Eroberungs-Amulett – Perfekte Blocks verleihen euch einen Schadensbonus – Fuoco

Perfekte Blocks verleihen euch einen Schadensbonus – Fuoco Amulett des Namenlosen – Gibt die Chance, keine Pulszellen zu verbrauchen – Andreus

Gibt die Chance, keine Pulszellen zu verbrauchen – Andreus Triumvirat-Amulett – Erhöht den Rang aller Legionswaffen um 1 – Puppenkönig

Erhöht den Rang aller Legionswaffen um 1 – Puppenkönig „Arm Gottes“-Amulett – Erhöht euren Schaden bei aufeinanderfolgenden Angriffen bis zu vier Mal – Victor

Erhöht euren Schaden bei aufeinanderfolgenden Angriffen bis zu vier Mal – Victor Geistergang-Amulett – Ihr könnt roten Wut-Angriffen ausweichen – Sumpfmonster

Ihr könnt roten Wut-Angriffen ausweichen – Sumpfmonster „Uneinnehmbare Festung“-Amulett – Erfolgreiche Blocks verbrauchen keine Waffenhaltbarkeit – Laxasia

Erfolgreiche Blocks verbrauchen keine Waffenhaltbarkeit – Laxasia „Erwachender Gott“-Amulett – Erhöht den Fabel-Schaden an überwältigten Gegnern – Simon Manus

Erhöht den Fabel-Schaden an überwältigten Gegnern – Simon Manus „Durchbohrender Hass“-Amulett – Immun gegen alle Attributsstatusleiden – Namenlose Puppe

