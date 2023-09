Lies of P: Legionsstecker und Legion-Kaliber für die Legionswaffe finden

Mit der Legionswaffe in seiner linken Hand kann P in Lies of P besondere Effekte aktivieren. Um diese freizuschalten und zu verbessern, benötigt ihr verschiedene Materialien. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die nötigen Legionsstecker und Legion-Kaliber findet und was sie freischalten.

Legionswaffen freischalten und aufwerten

Eure ersten Legionswaffen erhaltet ihr von Eugénie, nachdem ihr bestimmte Bosse besiegt habt:

Puppenschnur nach dem Sieg gegen den Parademeister. Damit könnt ihr Gegner heranziehen.

nach dem Sieg gegen den Parademeister. Damit könnt ihr Gegner heranziehen. Fulminis nach dem Sieg gegen den abgewrackten Wächter. Damit könnt ihr Gegner schocken.

nach dem Sieg gegen den abgewrackten Wächter. Damit könnt ihr Gegner schocken. Flamberge nach dem Sieg gegen die Flamme des Königs, Fuoco. Das ist ein Flammenwerfer.

Danach steht euch in Venignis Werkstatt jederzeit ein Gerät zur Verfügung, an dem ihr mit Legionssteckern neue Legionswaffen herstellen könnt:

Deus Ex Machina, womit ihr Minen platzieren könnt.

womit ihr Minen platzieren könnt. Pandemonium, womit ihr eine Säurefläche erzeugt.

womit ihr eine Säurefläche erzeugt. Aegis, womit ihr einen Schild ausfahrt, der bei einem Treffer explodiert.

womit ihr einen Schild ausfahrt, der bei einem Treffer explodiert. Falkenaugen, womit ihr Granaten abfeuert, die nach kurzer Verzögerung explodieren.

An Venignis Handwerksmaschine könnt ihr alle Legionswaffen herstellen und mit Legion-Kalibern modifizieren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

An diesem Gerät könnt ihr außerdem eure Legionswaffen mit Legion-Kalibern verbessern. Jede Waffe hat insgesamt drei Stufen, die ihre Fähigkeiten erweitern. Die erste Stufe kostet ein Kaliber, die zweite zwei und die dritte entsprechend drei.

Hinweis: Dieser Guide wird durchgehend aktualisiert, bis wir euch die Fundorte aller Legionsstecker und Legion-Kaliber zeigen können.

Wo findet ihr Legionsstecker in Lies of P?

Legionsstecker findet ihr in Kisten. Die Fundorte sind bei folgenden Stargazern:

Kapelle der Kathedrale von St. Frangelicus: Sobald ihr den Aufzug umgekehrt habt, könnt ihr dort auf halber Höhe aussteigen. Achtet auf die zwei Zombies in dieser Nische.

Sobald ihr den Aufzug umgekehrt habt, könnt ihr dort auf halber Höhe aussteigen. Achtet auf die zwei Zombies in dieser Nische. Eingang zur Rosa-Isabella-Straße: Im Haus, wo euch die explosiven Puppen begegnen, findet ihr einen Safe. Direkt daneben könnt ihr auch eine Abkürzung öffnen.

Im Haus, wo euch die explosiven Puppen begegnen, findet ihr einen Safe. Direkt daneben könnt ihr auch eine Abkürzung öffnen. Galerie der großen Ausstellung: Im Raum der Straßenbahn, in dem die Schusswaffen-Puppen patrollieren, könnt ihr eine Treppe nach oben gehen. Die dort von einer Klingenpuppe bewachte Kiste beinhaltet den Stecker.

Im Raum der Straßenbahn, in dem die Schusswaffen-Puppen patrollieren, könnt ihr eine Treppe nach oben gehen. Die dort von einer Klingenpuppe bewachte Kiste beinhaltet den Stecker. Lobby des Hauptbahnhofs von Krat: Wenn ihr den Bahnhof im Verlauf der Story erneut besucht, bekommt ihr diesen Stecker von dem großen Zombie, der gegen die Hauswand schlägt.

In diesem Aufgang findet ihr auch einen Legionsstecker. Er wird allerdings gut bewacht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wo findet ihr Legion-Kaliber in Lies of P?

Legion-Kaliber bekommt ihr in Kisten und von bestimmten Elite-Gegnern. Ihr findet sie bei diesen Stargazern:

Abzugskanal der Werkstattsgewerkschaft: Besiegt den Roboter mit den zwei Turmschilden kurz vor diesem Stargazer. Alternativ könnt ihr auch den Weg vom ersten Stargazer der Venigni-Werke nehmen.

Besiegt den Roboter mit den zwei Turmschilden kurz vor diesem Stargazer. Alternativ könnt ihr auch den Weg vom ersten Stargazer der Venigni-Werke nehmen. Bücherei der Kathedrale von St. Frangelico: Lasst euch im Gang, wo ihr von einem Zombie auf einer Brücke mit Säurebomben beworfen werdet, in eines der Löcher fallen. Am Ende des Raumes ist eine Kiste. Vorsicht vor Bodenplatten!

Lasst euch im Gang, wo ihr von einem Zombie auf einer Brücke mit Säurebomben beworfen werdet, in eines der Löcher fallen. Am Ende des Raumes ist eine Kiste. Vorsicht vor Bodenplatten! Malum-Distrikt: Geht durch den Zugang zum Red Lobster und nehmt die Leiter im ersten Raum. Neben dem Händler ist eine Kiste.

Geht durch den Zugang zum Red Lobster und nehmt die Leiter im ersten Raum. Neben dem Händler ist eine Kiste. Galerie der großen Ausstellung: In dem Raum, wo mehrere Puppen ausgestellt sind, wird diese Kiste von einem Roboter mit Bohrern und Sägen bewacht.

In dem Raum, wo mehrere Puppen ausgestellt sind, wird diese Kiste von einem Roboter mit Bohrern und Sägen bewacht. Galerie der großen Ausstellung: Der Elite-Gegner, der aussieht wie ein Boxer, hinterlässt diesen Kaliber. Er wartet kurz vor dem Boss auf euch.

Der Elite-Gegner, der aussieht wie ein Boxer, hinterlässt diesen Kaliber. Er wartet kurz vor dem Boss auf euch. Eingang zum Kahlen Sumpf: Der elektrisierte verrückte Clown lässt dieses Kaliber fallen. Er kommt euch nach dem ersten Verderbnis-Pool entgegen.

Der elektrisierte verrückte Clown lässt dieses Kaliber fallen. Er kommt euch nach dem ersten Verderbnis-Pool entgegen. Kahler Sumpf: Nachdem ihr die Puppen der Zukunft passiert habt, findet ihr im folgenden Bereich eine Kiste. Sie ist hinter einer Brücke mit drei explosiven Fässern. Vorsicht vor den Zombies, die daran herunterhängen.

Nachdem ihr die Puppen der Zukunft passiert habt, findet ihr im folgenden Bereich eine Kiste. Sie ist hinter einer Brücke mit drei explosiven Fässern. Vorsicht vor den Zombies, die daran herunterhängen. Pfad des Pilgers: Als Lösung des kryptischen Gefäßes, das ihr im kahlen Sumpf von Hugo bekommt, erhaltet ihr diesen Kaliber neben dem Lebensamulett +1.

Als Lösung des kryptischen Gefäßes, das ihr im kahlen Sumpf von Hugo bekommt, erhaltet ihr diesen Kaliber neben dem Lebensamulett +1. Eingestürzte Straße: Besiegt den Mini-Boss Wanderer der Illusionen und ihr erhaltet ein Kaliber und einen Dunkelmond-Mondstein.

Besiegt den Mini-Boss Wanderer der Illusionen und ihr erhaltet ein Kaliber und einen Dunkelmond-Mondstein. Eingang zur Reliquie des Trismegistus : Folgt dem Weg, bis ihr zu einer Schlucht mit einer Holzbrett-Brücke kommt. In dieser Schlucht ist eine Kiste, die von einem befallenen Prügler bewacht wird.

: Folgt dem Weg, bis ihr zu einer Schlucht mit einer Holzbrett-Brücke kommt. In dieser Schlucht ist eine Kiste, die von einem befallenen Prügler bewacht wird. Außenmauer der Arche-Abtei: Nachdem ihr den Boxer besiegt habt, nehmt ihr den Aufzug nach oben und steigt zwischendrin aus. Lasst euch auf die untere Etage fallen und ihr findet eine Kiste.

Nachdem ihr den Boxer besiegt habt, nehmt ihr den Aufzug nach oben und steigt zwischendrin aus. Lasst euch auf die untere Etage fallen und ihr findet eine Kiste. Zerbrochener Riss der Arche-Abtei: Der Kanonenzombie, der kurz vor dem Boss aus der Wand bricht, lässt ein Kaliber fallen. Wenn ihr die Leiter freigeschalten habt, werdet ihr ihm bald begegnen

Euren ersten Legion-Kaliber erhaltet ihr von diesem Schildroboter in den Venigni-Werken. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

