7 Stunden zum Pluto: Fan treibt Starfield an die Grenzen – und wird überrascht

In Starfield könnt ihr ein Abenteuer zwischen Sternen und Planeten erleben. Allerdings könnt ihr das All nicht völlig frei erkunden. Eine Twitch-Streamerin will es aber trotzdem versuchen und unternimmt eine wirklich sehr lange Reise zum Pluto.

Starfield Facts

Starfield: Streamerin fliegt 7 Stunden zum Pluto

In Starfield könnt ihr 1.000 Planeten besuchen, auf denen es mal mehr und mal weniger zu entdecken gibt. Allerdings könnt ihr nicht einfach ins Cockpit eures Schiffs springen und auf dem nächsten Planeten landen. Stattdessen empfiehlt es sich, zunächst eine Schnellreise zum Planeten und dann noch eine zur Oberfläche zu unternehmen.

Videospielautorin und Twitch-Streamerin Alanah Pearce will es jetzt aber genau wissen. Was passiert, wenn ihr die Schnellreise ignoriert und euch manuell auf den langen Weg zur Planetenoberfläche macht? Ihre Reise zum Pluto dauert dabei stolze sieben Stunden und endet in einem eher ernüchternden Ergebnis.

Ja, ihr könnt auch ohne Schnellreise Planeten in Starfield erreichen. Allerdings könnt ihr nicht landen. Pluto ist lediglich eine Textur im All, die immer unschärfer wird, je näher das Schiff kommt. Am Ende der Reise fliegt es einfach durch die Oberfläche hindurch. Pearce ist plötzlich im Inneren des Zwergplaneten. Trotzdem sieht sie nur das Weltall, da die Textur wohl nur von außen sichtbar ist.

Die Reise zum Pluto könnt ihr euch jetzt auf Twitch ansehen. Pearce erreicht die Oberfläche rund um die 07:34:00-Marke:

Der Weltraum in Starfield ist echt – aber irgendwie auch nicht

Das Pluto-Experiment macht vor allem eine Sache deutlich: Der Weltraum ist sehr groß und fast vollkommen leer. Diese Tatsache hat Bethesda mit Starfield gut eingefangen. Zusätzlich veranschaulicht Pearce, dass ihr euch tatsächlich frei im Sonnensystem bewegen könnt. Ihr fliegt nicht nur in einem abgesteckten Bereich umher und schaut auf Planeten in einer Skybox. Allerdings hat Bethesda wohl nicht damit gerechnet, dass jemand wirklich die lange Reise zur Planetenoberfläche unternimmt.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer für Starfield an:

Starfield – Offizieller Gameplay-Trailer

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.