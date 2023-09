Altbekanntes Bethesda-Ärgernis plagt Starfield-Spieler – doch es gibt Rettung

Mit offiziellem Release toben sich die Spieler nun scharenweise in Starfield aus. Dabei stoßen sie immer wieder auf neue Entdeckungen, aber auch auf viel Altbekanntes aus den Vorgänger-Rollenspielen wie Fallout und The Elder Scrolls. Und ein unliebsames Feature der Bethesda-Spiele verfolgt die Spieler jetzt auch in den Weltraum.

Trotz allem Hype und sehr guter Wertungen ist Starfield mit einigen Schwächen behaftet. So kann sich die Karte des Sci-Fi-Rollenspiels noch etwas bei Skyrim abgucken und auch die NPCs sind ein Störfaktor für die Fans. Und ein altbekanntes Bethesda-Feature treibt die Spielenden jetzt bei ihrer Sammel-Wut erneut in den Wahnsinn.

Nicht schon wieder: Starfield-Spieler müssen altbekannte Last tragen

Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer Bethesda-Rollenspiele kennt, kennt eines nur zu gut: die Traglast des Charakters. Die kennt man deshalb so gut, weil sie im Sammel-Wahn der unendlichen Items ständig zum Problem wird. Bei Überlastung kann eure Figur kaum noch laufen und auch die Schnellreise ist damit futsch.

Was schon in Fallout 4 und Skyrim zur nervlichen Belastungsprobe wurde, sucht euch natürlich auch wieder in Starfield heim. Das hält ein Spieler jetzt amüsant auf Reddit fest:

Wenn 1.200 Meter zum Raumschiff dank Überlastung zur Qual werden. Das Meme ist – sollten es einige nicht erkennen – an den legendären Charakter CJ aus GTA: San Andreas und seinen berühmten Anfangs-Spruch angelehnt.

Reddit liefert Rettungsversuche

Der Post geht auf Reddit ab und hat über 18.200 Upvotes und 1.500 Kommentare einkassiert. Darunter finden sich viele wertvolle Tipps anderer Leidtragender. Ihr solltet definitiv joggen, trotz der Überlast. Eure Gesundheit fällt zwar in den roten Bereich, doch ihr werdet garantiert nicht sterben.

Außerdem solltet ihr in einem Radius von 250 bis 300 Metern versuchen, per Menü auf euer Raumschiff zuzugreifen. So könnt ihr trotz Abstand etwas schneller eure Ladung loswerden.

Neben Skillpunkten, die eure Traglast erhöhen, könnt ihr zusätzlich Ausrüstungsgegenstände finden, die euch Boni in dem Bereich verpassen.

Zu guter Letzt gibt es den Tipp, unbedingt erst die Main-Quest zu absolvieren. Diese gibt euch Zugriff auf irgendwas (wir bleiben hier spoilerfrei), dass das Ärgernis mit der Traglast abmildern soll.

