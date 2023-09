Bethesda lernt nicht: Skyrim-Tradition geht auch Starfield-Spielern auf die Nerven

Alte Bethesda-Hasen werden seit Jahren von einer lästigen Eigenschaft in Skyrim, Fallout und Co. gequält. Das scheint den Rollenspiel-Entwickler allerdings wenig zu interessieren. Denn auch in Starfield wird an dieser Tradition festgehalten –zum Leidwesen der Spieler.

Starfield ist bei Kritikern im Großen und Ganzen ziemlich gut weggekommen. Dennoch schwächelt das Rollenspiel mit vielen Bethesda-Eigenheiten und einige Punkte – wie die fragwürdige Karte – sorgen bei Fans für Gelächter. Doch bei der Laufgeschwindigkeit des Charakters hört der Spaß jetzt auf.

Alte Skyrim-Tradition nervt Spieler auch in Starfield

Was bei anderen Spielen wie Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption und sogar Assassin’s Creed mittlerweile zum guten Ton gehört, scheint bei Bethesda niemanden zu interessieren. Denn die Spieler von Starfield schlagen sich mit einer lästigen Eigenschaft rum, die jeder Fan von Bethesda-RPGs zu Genüge kennt: Die unpassende Laufgeschwindigkeit des eigenen Charakters.

Das wird immer dann zum Problem, wenn ihr einem NPC folgen oder begleiten müsst. Entweder, ihr geht so strammen Schrittes, dass ihr euren Gefährten irgendwann verliert – und er im schlimmsten Fall auch noch irgendwo stecken bleibt – oder ihr drosselt eurer Tempo und seid dann einfach viel zu langsam, um noch Schritt zu halten.

Diese nervige Einstellung macht den Spielenden jetzt auch in Starfield zu schaffen, wie ein aktueller Reddit-Post beweist:

Bethesda, bitte passe die Geschwindigkeit an!

Die Spielenden diskutieren in über 500 Kommentaren fleißig und wünschen sich, dass Bethesda sich ein Vorbild an anderen Spielen nimmt. CD Projekt Red hält es in The Witcher 3 zum Beispiel so, dass NPCs sich immer an eure Geschwindigkeit anpassen.

Für Spieler mit Controller soll dieses Problem nur halb so schlimm sein, da die eigene Geschwindigkeit mit dem Analog-Stick feiner angepasst werden kann. Spielende mit Maus und Tastatur müssen sich wohl für eine Mod gedulden. Denn in früheren Bethesda-Spielen haben Modder es immer gerichtet.

Solange könnt ihr den Tipp eines Reddit-Nutzers versuchen und einfach vor dem zu begleitenden NPC sprinten, dann ist er gezwungen, mit euch Schritt zu halten. Oder er bleibt dann irgendwann einfach stehen – versucht euer Glück.

Welche Mühe ihr euch auf jeden Fall sparen könnt, musste diese Streamerin auf leidvolle Weise erfahren:

