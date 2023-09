Starfield: Alle kostenlosen Schiffe finden

In Starfield sind Raumschiffe leider sehr teuer, ihr könnt aber auch kostenlose Schiffe finden, die teilweise richtig gute Ausstattung mitbringen. An dieser Stelle zeigen wir euch daher die Fundorte aller kostenlosen Schiffe im Weltraumabenteuer.

Kostenlose Schiffe in Starfield

In Starfield könnt ihr weit mehr als 100 Schiffe finden und zudem Raumschiffe selber bauen. Weltraumpiraten können darüber hinaus Raumschiffe kapern und klauen. Abgesehen davon gibt es aber auch viele kostenlose Schiffe im Spiel, die ihr nicht mal für eine Gebühr registrieren müsst.

Diese Schiffe könnt ihr euch als Questbelohnungen verdienen oder einfach so finden. Beachtet aber, dass manche der kostenlosen Schiffe in unserer Liste Klasse-B- oder Klasse-C-Lizenzen benötigen. Ihr müsst dafür also erst Rang 3 bzw. Rang 4 vom Fliegen-Skill ausbilden.

Im Folgenden listen wir euch alle kostenlosen Schiffe in Starfield auf und zeigen euch ihre Fundorte. Sollten weitere dazu kommen, werden wir den Guide entsprechend ergänzen.

Frontier

Fundort: Der Vollständigkeit halber soll euer Startschiff „Frontier“ hier nicht unerwähnt bleiben. Ihr erhaltet es automatisch zu Spielbeginn. Wie ihr die Frontier zu einem vernünftigen Starterschiff verbessern könnt, zeigt euch dieses YT-Video.

Wanderwell (Verpassbar)

Fundort: Dieses Schiff bekommt ihr im Verlauf der Hauptquest von euren Eltern, sofern ihr bei der Charaktererstellung das Kinderkram-Merkmal gewählt habt. Es ist kein wirklich gutes Raumschiff, aber die Frachtkapazität von 800 macht es ganz nützlich zu Spielbeginn.

Razorleaf

Fundort: Die Razorleaf ist ein gutes, wendiges Kampfschiff, was ihr euch sehr früh im Spiel besorgen könnt. Ihr müsst dafür die Mantis-Quest abschließen. Wo und wie ihr die Quest bewältigt, lest ihr im verlinkten Guide.

Kepler R (Verpassbar)

Fundort: Die Kepler R bekommt ihr am Ende der Nebenquest „Overdesigned“. Ihr könnt diese Quest bei Walter Stroud in der Loge starten, nachdem ihr die Hauptmission „Geld macht's möglich“ abgeschlossen habt. Ihr müsst während der Mission im Gespräch mit Jules angeben, dass ihr beim Design des Schiffes das höchstmögliche Budget ausgeben wollt. Bei kleinerem Budget erhaltet ihr sonst die Kepler S (siehe nächstes Schiff). Die Kepler R ist ein riesiges hässliches Monster, ist dafür aber sehr praktisch, da ihr im Frachtraum 3550 kg Stauraum habt. Beachtet, dass ihr Rang 4 des Fliegen-Skills gelernt haben müsst, um die Kepler R zu fliegen.

Kepler S (Verpassbar)

Fundort: Die Kepler S bekommt ihr am Ende der Nebenquest „Overdesigned“. Ihr könnt diese Quest bei Walter Stroud in der Loge starten, nachdem ihr die Hauptmission „Geld macht's möglich“ abgeschlossen habt. Ihr müsst während der Mission im Gespräch mit Jules angeben, dass ihr beim Design des Schiffes das kleinstmögliche Budget ausgeben wollt und müsst anschließend den Überzeugungsversuch bei Frank erfolgreich abschließen. Bei großem Budget erhaltet ihr sonst die Kepler R (siehe vorheriges Schiff). Die Kepler S ist kleiner und wendiger als die Kepler R. Beachtet, dass ihr Rang 3 des Fliegen-Skills gelernt haben müsst, um die Kepler S zu fliegen.

Star Eagle

Fundort: Die Star Eagle ist womöglich das beste kostenlose Schiff, dass ihr relativ früh im Spielverlauf erhalten könnt, da es gute bis sehr gute Werte in allen Bereichen besitzt und trotzdem noch der Klasse A angehört. Ihr bekommt es automatisch am Ende der Questreihe vom Freestar Collective. Im verlinkten Guide zeigen wir euch, wie ihr ihnen beitreten könnt.

Dagger

Fundort: Dieses Schiff könnt ihr bei der Bohranlage des Planeten Jaffa IV im Jaffa-System finden. Dieses System findet ihr in etwa zwischen den Systemen Kryx, Volii und Porrima. Nehmt euch viele Dietriche mit, denn in der Dagger könnt ihr so jede Menge Schmuggelware finden. Dies macht die Kosten, die die Registrierung der Dagger kostet mehr als wett.

UC Prison Shuttle

Fundort: Dieses Schiff ist zwar nicht wirklich der Rede wert, dafür werdet ihr es ganz automatisch während der Quest „Echos der Vergangenheit“ erhalten. Dies ist eine der Fraktionsquests für die Crimson Fleet.

Datura (Verpassbar)

Fundort: Dieses Schiff könnt ihr während der Fraktionsquest „Streng Geheim“ der Ryujin Industries erhalten. Im Verlauf werdet ihr hier mit NPC Simon in Cydonia sprechen. Überzeugt ihn hier nicht und bezahlt ihm auch nicht 10.000 Credits. Nehmt stattdessen seinen Job an, der euch auf die Datura führen wird. Tötet Malai an Bord des Schiffs und reißt euch anschließend die Datura unter den Nagel.

Starborn Guardian

Fundort: Das wohl beste Kampfschiff im ganzen Spiel könnt ihr erst im New Game Plus bekommen. Durch weitere Spieldurchgänge schaltet ihr dann sogar weitere Versionen der Starborn Guardian frei (Version I bis VI).