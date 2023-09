Starfield: Gezielter Schlag & Suche nach Hinweisen lösen

Während der Mission „Gezielter Schlag“ für das Freestar Collective in Starfield sollt ihr in der Klinik die Aufgabe „Suche nach Hinweisen“ lösen. Da es hier keine Missionsmarkierungen gibt, kann diese Aufgabe knifflig werden. An dieser Stelle zeigen wir euch daher die Lösung.

Quest „Gezielter Schlag“

Im Verlauf der Mission besucht ihr eine Raumstation mit Klinik, wo ihr im Zimmer der Patientin Catalina Rivera nach Hinweisen auf den Verbleib von Maya Cruz suchen sollt. Doch markiert wird euch im Zimmer leider nichts und ihr müsst selber suchen.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Lösung der Hinweissuche schnell und kompakt:

Suche nach Hinweisen lösen

Passt zunächst auf, wenn ihr das Zimmer betretet, denn hier sind zwei Minen platziert worden. Betretet vorsichtig das Zimmer und achtet auf das rote Minensysmbol auf dem Bildschirm. Sobald ihr es seht, rennt aus dem Zimmer raus, damit euch die Explosion keinen Schaden zufügt. Danach ist es sicher, den Raum zu betreten.

Im Patientenzimmer könnt ihr beim Schreibtisch ein Computer-Terminal durchstöbern, die Suche nach Hinweisen wird dadurch allerdings nicht abgeschlossen. Ihr findet hier nur einige Dokumente ohne wirkliche Hinweise auf Mayas Aufenthaltsort.

Stattdessen müsst ihr auf den Beistelltisch links vom Krankenbett schauen, denn hier liegt die kleine weiße Notiz „Wichtig - Sofort lesen“. Auf dem folgenden Bild haben wir euch den genauen Fundort markiert:

Auf dem Tisch links neben der Krankenliege könnt ihr eine Notiz finden und lesen, um die Suche nach hinweisen abzuschließen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Durch die Notiz erfahrt ihr, dass sich Maya in der Asteroidenmine bei Sakharov aufhält. Die Suche nach Hinweisen ist somit gelöst und ihr bekommt links oben den nächsten Questschritt „Begib dich nach Sakharov“ eingeblendet.

Von hier an sollten die restlichen Schritte der Mission kein Problem mehr sein, da alles wieder markiert wird. Bei der Mine könnt ihr dann letztendlich Maya finden und zur Rede stellen.