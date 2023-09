Starfield: Strukturmaterial finden, herstellen und Struktur-ID

Strukturmaterial ist eine organische Ressource in Starfield, die ihr zur Herstellung verschiedener Dekorationsobjekte in eurer Basis benötigt. Wo ihr Struktur kaufen könnt, wie die Struktur-ID lautet und ob man Struktur herstellen kann, erfahrt ihr in diesem Guide.

Struktur-Material finden und kaufen

Struktur gewinnt ihr aus Pflanzen, Sträuchern und Bäumen. Einer der besten Orte zum Farmen von Strukturmaterial ist das Piazzi-System etwas nördlich vom Sol-System. Auf dem Mond Piazzi IV-c des Planeten Piazzi IV könnt ihr sehr viele baumähnliche Gewächse finden, die ihr ganz leicht für Struktur abernten könnt.

Ihr könnt Strukturmaterial aber auch einfach für 6 Credits pro Stück kaufen. Folgende Händler haben stets 24 Einheiten des Materials auf einmal im Warenangebot:

Jemison Mercantile (New Atlantis): Findet ihr rechts der Viewport-Bar im Raumhafen-Distrikt.

Findet ihr rechts der Viewport-Bar im Raumhafen-Distrikt. UC-Vertriebssystem (New Atlantis): Fahrt mit der NAT-Bahn in den Geschäftsdistrikt und haltet euch hier rechts, um zu diesem Händler zu gelangen.

Fahrt mit der NAT-Bahn in den Geschäftsdistrikt und haltet euch hier rechts, um zu diesem Händler zu gelangen. UC-Exchange (Cydonia, Mars): Lauft nach Betreten von Cydonia immer geradeaus, geht aber nicht die Treppen nach unten, sondern betretet den dritten Laden auf der linken Seite.

In diesem Laden in Cydonia könnt ihr unter anderem Strukturmaterial kaufen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um den Warenbestand von Händlern zu erneuern, setzt euch einfach auf eine Bank oder Stuhl in der Nähe der Läden und wartet 24 Stunden, dann könnt ihr erneut 24 Einheiten Strukturmaterial kaufen.

Struktur-ID

Die Item-ID für Strukturmaterial lautet „000055B9“. In der PC-Version könnt ihr so die Cheats von Starfield nutzen und euch unendlich viel Strukturmaterial geben. Beachtet aber, dass durch die Verwendung von Cheats die Achievements deaktiviert werden!

Drückt auf eurer Tastatur die ö-Taste (Deutsche Tastatur) und gebt folgende Befehle für Strukturmaterial ein:

player.additem 000055B9 100 (Fügt eurem Inventar 100 Strukturmaterial hinzu)

(Fügt eurem Inventar 100 Strukturmaterial hinzu) player.placeatme 000055B9 100 (Vor euch spawnen 100 Strukturmaterial auf dem Boden)

Kann man Struktur herstellen?

Ihr könnt Struktur nicht selbst an Werkbänken herstellen. Es ist eine rein organische Ressource, die ihr nur finden oder kaufen könnt.

Wofür braucht man Strukturmaterial?

Struktur braucht ihr für die Forschungsprojekte Dekoration 1-3 im Forschungslabor. Dadurch könnt ihr nach und nach mehr Dekorationsobjekte in euren Außenposten bauen. Auch die praktische Lagerkiste benötigt diese Ressource zur Herstellung.

Unter anderem benötigt ihr für folgende Möbel und Objekte Strukturmaterial:

Stühle

Tische

Betten

Regale

Poster und Gemälde

Pflanzen

Ständer für Waffen

