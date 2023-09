Starfield: Finde das Versteck in Zelle D-02-106

Während der Fraktionsmission „Echos der Vergangenheit“ in Starfield bekommt ihr das optionale Missionsziel „Finde das Versteck in Zelle D-02-106“. An dieser Stelle zeigen wir euch den genauen Fundort der Zelle und wie ihr die verschlossene Tür öffnen könnt.

Finde das Versteck in Zelle D-02-106

Während ihr für die Crimson Fleet Missionen erledigt, seid ihr in einem großen verwinkelten Gefängnis unterwegs und sucht nach Hinweisen auf den Verbleib von Jasper Kryx. Im Verlauf erhaltet ihr dabei das optionale Missionsziel „Finde das Versteck in Zelle D-02-106“.

Der Standort der Zelle wird euch dabei zwar markiert, allerdings ist die Zellentür verschlossen. Wie ihr Zelle D-02-106 öffnen könnt, zeigen wir euch schnell und kompakt im folgenden Video:

Wenn ihr versucht, die Tür der Zelle zu öffnen, bekommt ihr nur die Meldung, dass dafür ein Computer erforderlich ist. Ihr müsst also den Öffnungsmechanismus an anderer Stelle finden. Lauft daher den Weg zurück, bis ihr zu einer Treppe gelangt, die links von euch nach unten führt.

Diese führt euch zu einem neuen Bereich, wo ihr auf der linken Seite eine Treppe nach oben gehen könnt. Auf diese Weise gelangt ihr zu einem Security-Raum. Nach Betreten seht ihr auf der rechten Seite an der Wand ein Intercom und einen Schalter, mit dem ihr alle Zellen vom D-Block öffnen könnt. Auf den folgenden Bildern könnt ihr den Weg noch einmal nachvollziehen.

Daraufhin könnt ihr zur Zelle zurückkehren und die Beute darin einsammeln.

Beute im Versteck

Zelle D-02-106 ist vollgestopft mit verschiedenen Items. Dazu gehören:

Waffenkoffer

Minen und Granaten

Munition für Waffen

Zwei Digidietriche

Ein Cutter unter der Liege

Ihr könnt die Zelle übrigens auch später öffnen, nachdem ihr die eigentliche Mission bereits abgeschlossen habt. Kehrt dazu einfach zum Gefängnis zurück. Es befindet sich auf dem Planeten Suvorov im Kryx-System. Dies ist dasselbe System, wo auch die Crimson Fleet ihr Hauptquartier hat.