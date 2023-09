Starfield: Vorbesteller-Bonus und Premium-Inhalte finden

In Starfield könnt ihr euren Vorbesteller-Bonus und/oder eure Inhalte der Premium Edition erhalten. Wann und wo im Spiel dies genau möglich ist, erklären wir euch an dieser Stelle.

Vorbesteller-Bonus finden

Um auf die Skins vom Vorbesteller-Bonus zugreifen zu können, müsst ihr eine Anzugwerkbank und eine Waffenwerkbank finden. Die früheste Möglichkeit dazu werdet ihr nach Abschluss der ersten Hauptquest „Ein kleiner Schritt“ bekommen.

Ihr befindet euch dann nämlich in der Loge, dem Hauptquartier der Constellation. Hier könnt ihr euch durch die Tür rechts im Eingangsbereich nach unten in den Keller begeben. Den Schlüssel für die Tür erhaltet ihr automatisch nach Abschluss der Hauptquest. Unten findet ihr alle möglichen Werkbänke und auch rechts zwei für Waffen und Raumanzüge.

Alter-Mars-Skin für Cutter: Interagiert mit der Waffenwerkbank und wählt den Cutter aus. Im Mod-Menü könnt ihr dann den Vorbesteller-Skin auswählen.

Interagiert mit der Waffenwerkbank und wählt den Cutter aus. Im Mod-Menü könnt ihr dann den Vorbesteller-Skin auswählen. Alter-Mars-Skin für Tiefminen-Helm und Tunnel-Mining-Rucksack: Interagiert mit der Anzugwerkbank und wählt für die beiden Rüstungsteile die Vorbesteller-Skins aus.

Alle Items für die Skins habt ihr im Spiel von Beginn an bereits im Inventar. Sofern ihr sie also nicht aus dem Inventar entfernt oder verkauft habt, könnt ihr sie hier mit den Vorbesteller-Skins versehen.

Inhalte der Premium Edition finden

Besitzer der Premium Edition können auf genau die gleiche Art und Weise ihre Items erhalten, Beachtet hier aber, dass ihr die entsprechende Ausrüstung nicht von Beginn an besitzt. Die drei Teile vom Constellation-Raumanzug (Helm, Anzug und Rucksack) erhaltet ihr automatisch am Ende der zweiten Hauptquest „Die alte Heimat“ als Belohnung.

Das Equinox-Lasergewehr hingegen könnt ihr entweder bei Händlern kaufen oder an den verschiedensten Stellen im Spiel finden. Zum Beispiel als Beute von Gegnern oder in Containern. Habt ihr die Items erhalten, könnt ihr die Skins an den Werkbänken entsprechend ausrüsten.

Constellation-Skin für Anzug, Helm und Rucksack: Interagiert mit der Anzugwerkbank und wählt für die drei Rüstungsteile der Constellation die Premium-Skins aus.

Interagiert mit der Anzugwerkbank und wählt für die drei Rüstungsteile der Constellation die Premium-Skins aus. Constellation-Skin für Equinox-Gewehr: Interagiert mit der Waffenwerkbank und wählt die Equinox aus. Im Mod-Menü könnt ihr dann den Premium-Skin auswählen.

Zu den Inhalten der Premium Edition gehört zudem die „Shattered Space“-Story-Erweiterung. Diese ist noch nicht veröffentlicht. Ihr müsst hier also erst noch auf den Release warten, bevor ihr auf das Add-On zugreifen könnt.

