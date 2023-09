Starfield: Sarah Morgan Beziehung, Romanze und Heirat

Sarah Morgan ist eure erste Begleiterin in Starfield und wenn ihr viel Zeit mit ihr verbringt könnt ihr eine Beziehung mit ihr beginnen und sie letztendlich sogar heiraten. Wir ihr die Romanze mit Sarah beginnen und erfolgreich führen könnt, erfahrt ihr an dieser Stelle.

Beziehung mit Sarah Morgan beginnen

Bevor ihr mit Sarah eine Romanze starten könnt, müsst ihr sie zuerst als Begleiterin freischalten. Dies geschieht fast zu Beginn des Spiels ganz automatisch direkt nach Beginn der zweiten Hauptquest „Die alte Heimat“. Sie folgt euch dann automatisch und ihr könnt von da an eure Beziehung zu ihr steigern.

Hinweis: Sarah Morgan ist euer Geschlecht egal. Ihr könnt mit männlichen und weiblichen Charakteren eine Beziehung mit ihr eingehen. Euer Geschlecht könnt ihr jederzeit im Spielverlauf in einem der Enhanced-Läden in größeren Städten anpassen.

So steigert ihr eure Beziehung zu Sarah Morgan:

Nehmt Sarah auf all euren Abenteuern als Begleiterin mit. Trefft in Dialogen immer die netten, diplomatischen und höflichen Entscheidungen. Dies sind meist die ersten beiden Optionen in Dialogen. Attackiert zudem niemals unschulldige Zivilisten und stehlt auch keine Gegenstände. Sarah mag dieses Verhalten am meisten und ihr werdet entsprechende Kommentare von ihr erhalten. In der rechten oberen Bildschirmecke wird zudem eine entsprechende Meldung eingeblendet. Nach bestimmten Meilensteinen wird Sarah dann mit euch sprechen wollen. Ihr bekommt dann auch einen entsprechenden Eintrag im Aktivitäten-Menü. Sprecht dann möglichst zeitnah mit ihr und wählt wann immer möglich die Flirt-Optionen aus.

Für möglichst viele Likes wählt immer die netten und diplomatischen Optionen in Gesprächen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sarah als Freundin freischalten & Romanze starten

Es dauert sehr lange (ca. 40 Spielstunden), aber wenn ihr eure Beziehung zu Sarah genug gesteigert habt, bekommt ihr irgendwann die Quest „In Memorian“ im Missionenbildschirm freigeschaltet.

Schließt die Quest ab und versucht dabei das kleine Mädchen zu überzeugen, nach Hause zu gehen. Dieses Resultat gefällt Sarah am meisten. Wählt dann am Ende der Quest beim Dialog am Wasserfall die Dialogoption „(Romanze) Ich sage, ich liebe dich, Sarah. Jetzt und für immer.“

Anschließend ist Sarah Morgan eure Freundin und ihr habt eine Beziehung mit ihr.

Sarah Morgan heiraten

Nach etwas Spielzeit (ca. 1-2 Stunden) wird Sarah erneut mit euch reden wollen. Legt euch fest und wählt die Dialogoption „Ich möchte unsere Zukunft für immer gemeinsam verbringen“. Diesen Heiratsantrag wird Sarah dann automatisch annehmen. Allerdings müsst ihr nun wieder ca. 2-4 Stunden warten, bis eine Heiratsmission im Quest-Log freigeschaltet wird.

Folgt den Questmarkierungen, damit ihr am Ende am Strand von Paradiso endlich heiraten könnt. Ihr bekommt dann auch ein Geschenk von Sarah, dass ihr in Außenposten platzieren könnt.

Die Heirat mit Sarah ändert folgende Dinge im Spiel:

Sie wird lächeln, wenn sie euch sieht und eure Dialoge miteinander sind inniger.

Wenn ihr in der Loge oder auf eurem Schiff schlaft, wird Sarah neben euch aufwachen und entsprechende Kommentare über die letzte Nacht abgeben.

Es gibt allerdings keine gesonderte Liebes- oder Sexszene.

Sarah wird häufiger Gegenstände für euch finden und euch übergeben.

Ihr könnt euch nach der Heirat jederzeit von Sarah scheiden lassen, indem ihr entsprechende Dialogoptionen mit ihr auswählt. Auf diese Weise könnt ihr Beziehungen mit den anderen Begleitern in Starfield starten.

