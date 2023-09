Ein ehrenhaftes RPG: PS1-Klassiker begeistert Rollenspiel-Fans

RPGs sind seit Jahrzehnten äußerst beliebt, nicht zuletzt wegen ihrer vielfältigen Erkundungsmöglichkeiten und der reichhaltigen Beute. Dennoch gibt es ab und zu Genre-Veteranen, die einen anderen Ansatz verfolgen, was von den Fans enthusiastisch gefeiert wird, während sie gleichzeitig in Nostalgie schwelgen.

Sony PlayStation Facts

The Legend of Dragoon macht laut Fans viel richtig

Das RPG Legend of Dragoon erschien im Jahr 2001 in Europa. Das PlayStation-Spiel (jetzt im PlayStation Store ansehen) eroberte die Herzen der Fans im Sturm und ließ sie offensichtlich nicht mehr los. Denn noch heute, 22 Jahre nach dem Release, sorgt es für ordentlich Gesprächsstoff.

Bei Reddit freut sich ein Nutzer beispielsweise über den Anstand, der in dem Spiel herrscht. Im Gegensatz zu den meisten RPGs die man kennt, werden bei Legend of Dragoon nämlich nicht einfach alle Schränke, Schubladen und Kisten durchstöbert und bei Gefallen gelootet. Bei diesem Spiel gibt der Spieler den Befehl vergeblich und wird mit dden Sätzen „Das ist eine Schublade im Haus einer anderen Person. Ich sollte sie nicht öffnen.“ abgewiesen.

In den Kommentaren wird allerdings klar, dass der Protagonist des Spiels nicht immer so handelt. Im selben Haus soll sich Sternenstaub in Töpfen befinden, den er wiederum nur zu gern stiehlt – aber wer kann so schönem Funkeln auch widerstehen?

Ihr möchtet lieber etwas anderes spielen? Wir haben ein paar Tipps für euch:

6 Must Plays im Juni 2023: Diese Games solltet ihr nicht verpassen! Abonniere uns

auf YouTube

The Legend of Dragoon: Fans schwelgen in Erinnerungen

Das Bild im Beitrag von Reddit-Nutzer Megaflare zeigt lediglich ein Haus von innen und trotzdem haben viele Spieler sofort erkannt, dass es sich um The Legend of Dragoon handelt. Einige haben es anhand der Grafik ausgemacht, andere am markanten Pfeil des Dialogfeldes. Egal welcher Grund, am Ende schwelgen in den Kommentaren alle in Erinnerungen:

„Ich brauchte 2 Sekunden, um das Spiel und den Ort zu erkennen. Es ist ~20 Jahre her, seit ich es das letzte Mal gespielt habe. Ein großartiges Spiel.“, so Reddit-Nutzer KoningRubus.