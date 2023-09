Heavy Metal für die PS5: Sony erweitert das Angebot für eure Konsole

Sony hat drei neue Farben für die PlayStation 5 angekündigt. Diesmal geht es in die Richtung Metallic.

PlayStation 5 Facts

PS5: Drei metallische Farben für eure Konsole

Anfangs war die PlayStation 5 nur in Weiß erhältlich. Sony bietet mittlerweile aber eine Palette an Optionen zur Farbanpassung. Die wird in Kürze erweitert – Sony hat die Einführung von drei neuen Farbvarianten sowohl für den Controller als auch für die Konsole ankündigt.

Die „The Deep Earth Collection“ umfasst drei Farben: Vulkanrot, Kobaltblau und Sterlingsilber. Laut Satoshi Aoyagi, Mitglied des PlayStation-Design-Teams, hat man sich von Farben inspirieren lassen, die in den Tiefen unseres Planeten zu finden sind. Das metallische Finish soll dem gesamten Design eine zusätzliche Note von Eleganz hinzufügen.

Ab dem 3. November 2023 werden Controller und Hüllen in den Farben Vulkanrot und Kobaltblau verfügbar sein, während Sterlingsilber am 26. Januar 2024 erscheint. Die Controller sind zum Preis von 74,99 Euro erhältlich, während die Hüllen 59,99 Euro kosten. Vorbestellungen sind ab dem 4. Oktober möglich.

Deep Earth Collection | PS5

PS5: Verbesserungen auch durch neues Update

Sony hat kürzlich ein PS5-Update (Firmware 23.02-08.00.00) veröffentlicht, das mehrere Verbesserungen und neue Funktionen bietet (Quelle: PlayStation).

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

Dolby Atmos-Unterstützung: Die PS5 unterstützt jetzt Dolby Atmos, was ein immersives 3D-Audioerlebnis ermöglicht, wenn sie mit kompatiblen Dolby Atmos-HDMI-Geräten wie Fernsehern, Soundbars oder Heimkinosystemen verbunden ist.

Die PS5 unterstützt jetzt Dolby Atmos, was ein immersives 3D-Audioerlebnis ermöglicht, wenn sie mit kompatiblen Dolby Atmos-HDMI-Geräten wie Fernsehern, Soundbars oder Heimkinosystemen verbunden ist. Unterstützung für 8‑TB-SSDs: Die PS5 kann jetzt M.2-SSDs mit einer Kapazität von bis zu 8 TB verwenden, im Vergleich zu bisher 4 TB. Abgesehen davon bleiben Anforderungen an den Formfaktor, die maximale Höhe und die Lesegeschwindigkeit der SSDs gleich – alle Infos in unserer Anleitung zum Einbau von SSDs in die PS5.

Die PS5 kann jetzt M.2-SSDs mit einer Kapazität von bis zu 8 TB verwenden, im Vergleich zu bisher 4 TB. Abgesehen davon bleiben Anforderungen an den Formfaktor, die maximale Höhe und die Lesegeschwindigkeit der SSDs gleich – alle Infos in unserer Anleitung zum Einbau von SSDs in die PS5. PS Remote Play auf Android TV OS 12: Die PlayStation 5 kann Spiele jetzt auf Geräte mit Android TV OS 12 streamen, entweder über das Internet oder das Heimnetzwerk. Einige Sony- und Google-Geräte sind zertifiziert.

Die PlayStation 5 kann Spiele jetzt auf Geräte mit Android TV OS 12 streamen, entweder über das Internet oder das Heimnetzwerk. Einige Sony- und Google-Geräte sind zertifiziert. Weitere Verbesserungen: Das Update enthält auch Barrierefreiheitsfunktionen für Hilfs-Controller, eine überarbeitete Party-Benutzeroberfläche und neue Emoji-Reaktionen für Chatnachrichten von Freunden.

Falls ihr das Update nicht automatisch erhalten habt, könnt ihr es manuell über die Einstellungen unter System → Systemsoftware → Update installieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.