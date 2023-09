Starfield: Sternenblut-Schiff & Sternenblut-Rüstung freischalten

Das Sternenblut-Schiff und die Sternenblut-Rüstung gehören zu den mächtigsten Items in Starfield, die es zudem in verschiedenen Varianten gibt. Wie ihr die Sternenblut-Gegenstände erhaltet und wie sie aussehen, erfahrt ihr hier.

Sternenblut-Schiff freischalten

Im Verlauf der Story werdet ihr das Sternenblut-Schiff „Guardian“ an verschiedenen Stellen immer mal wieder sehen. Auch wenn ihr Planeten und Monde erkundet, kann es passieren, dass ihr ein solches Schiff mal landen seht. Leider könnt ihr diese Schiffe aber nicht kapern und klauen.

Erst wenn ihr die Story das erste Mal beendet habt und ins New Game Plus gestartet seid, werdet ihr direkt zu Beginn das Sternenblut-Schiff freischalten. Ihr startet das Spiel direkt an Bord.

Die Werte des ersten Variante des Schiffes seht ihr auf dem folgenden Bild:

Die Sternenblut-Guardian ist eure Belohnung für das Beenden der Story (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Sternenblut-Guardian gibt es in folgenden sechs Varianten:

Sternenblut-Guardian

Sternenblut-Guardian II

Sternenblut-Guardian III

Sternenblut-Guardian IV

Sternenblut-Guardian V

Sternenblut-Guardian VI

Mit jedem New Game Plus erhaltet ihr zu Beginn die verbesserte Version. Ihr müsst also bis NG+6 spielen, um die beste Variante zu erhalten. Mit jedem Upgrade steigen dabei die Werte für Hülle, Schild, Laser und Torpedos. Die Werte für Reaktor, Crew-Kapazität, Fracht und Sprungdistanz bleiben hingegen immer gleich.

Sternenblut-Rüstung freischalten

Genauso wie mit dem Schiff verhält es sich auch mit der Sternenblut-Rüstung. Zu Beginn des New Game Plus habt ihr direkt die Astra-Variante des Anzugs freigeschaltet und ausgerüstet. Die Werte sind hier bei jedem Spieler gleich, nur die zusätzlichen Eigenschaften sind zufällig.

Zu Beginn vom NG+ bekommt ihr direkt den Sternenblut-Anzug in der Astra-Variante (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Mit jedem weiteren New Game Plus erhaltet ihr eine verbesserte Variante des Anzugs mit neuem Namen. Folgende Varianten gibt es:

Sternenblut-Anzug Astra

Sternenblut-Anzug Materia

Sternenblut-Anzug Locus

Sternenblut-Anzug Tenebris

Sternenblut-Anzug Solis

Sternenblut-Anzug Gravitas

Sternenblut-Anzug Bellum

Sternenblut-Anzug Tempus

Sternenblut-Anzug Avitus

Sternenblut-Anzug Venator

Hier müsst ihr also sogar bis NG+10 spielen, um den besten Raumanzug zu bekommen. Die Werte für PHYS, ENRG und EM liegen in der besten Variante bei jeweils 246. Die Element-Resistenzen bleiben hingegen gleich und betragen jeweils 50. Die Eigenschaften werden mit jeder weiteren Variante neu ausgewürfelt.