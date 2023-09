Starfield: Alle Beweise sammeln und Beweislast abschließen

In der Quest „Beweislast“ in Starfield sollt ihr Beweise sammeln, um die Machenschaften der Crimson Fleet aufzudecken. Dafür erhaltet ihr nicht nur jede Menge XP und Credits, sondern am Ende auch die legendäre Waffe Memento Mori. An dieser Stelle zeigen wir euch daher alle 20 Beweis-Fundorte.

Alle 20 Beweise finden

Um die Mission „Beweislast“ zu beginnen, müsst ihr zunächst der Crimson Fleet beitreten. Im Verlauf der Mission „Undercover“ werdet ihr dann mit Commander Ikande sprechen und die Quest „Beweislast“ wird parallel gestartet.

Sprecht zunächst mit Lieutenant Toft, die euch beauftragt, 20 Beweise für die Machenschaften der Crimson Fleet zu sammeln. Bei den Beweisen handelt es sich um bestimmte Slates (Notizen), die ihr an allen möglichen Orten finden könnt. Manche davon sind verpassbar, da ihr sie nur während bestimmter Quests der Crimson Fleet erhalten könnt.

Im Folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 20 Beweise ganz genau:

Wenn ihr Toft mindestens 15 der 20 Beweise im Spielverlauf bringt, erhaltet ihr als Belohnung die legendäre Waffe Memento Mori von ihr. Neben den Beweisen müsst ihr dafür auch alle ihre Dialoge erschöpfen, vergesst dies also nicht.

Bei mindestens 15 der 20 Beweise erhaltet ihr die Memento Mori als Belohnung (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wichtiger Hinweis: Diese Mission und die Waffe sind verpassbar. Stellt sicher, dass ihr Toft mindestens 15 Beweise gebracht und ihre Dialoge erschöpft habt, bevor ihr die Mission „Im Auge des Sturms“ beendet. Am Ende dieser Mission müsst ihr euch für die SysDef oder Crimson Fleet entscheiden. Wenn ihr die Crimson Fleet wählt, könnt ihr die Mission nicht mehr bei Toft beenden!

Für jeden abgelieferten Beweis erhaltet ihr übrigens jeweils 50 XP und 2.000 ~ 3.000 Credits. Im Folgenden beschreiben wir euch die Fundorte der Beweise noch einmal im Detail.

Treffen mit Naeva

Fundort (Ab 0:00 im Video): Sol → Mars → Cydonia

In der Bar „The Broken Spear“ auf dem Tisch hinter Adler Kemp.

Carters Job

Fundort (Ab 0:40 im Video): Kryx → Suvorov → Das Schloss

Findet ihr automatisch als Teil der Crimson-Fleet-Quest „Echos der Vergangenheit“ in einem Spind.

Direktorlog

Fundort (Ab 1:16 im Video): Kryx → Suvorov → Das Schloss

Bevor ihr mit Delgado über das Intercom während der Crimson-Fleet-Quest „Echos der Vergangenheit“ sprecht, schnappt euch rechts davon den Beweis vom Tisch.

Galbank-Plan

Fundort (Ab 1:53 im Video): Aranae → Siren of the Stars

Erhaltet ihr automatisch während der Crimson-Fleet-Quest „Die Bank sprengen“ von Gabriel Vera.

Anfrage Abgelehnt

Fundort (Ab 3:00 im Video): Aranae → Siren of the Stars

Könnt ihr während der Crimson-Fleet-Quest „Die Bank sprengen“ im Zimmer des Captains innerhalb der Crewquartiere finden.

Anfrage A17

Fundort (Ab 4:02 im Video): Kryx → Der Schlüssel

Könnt ihr im Raum finden, wo sich Schiffstechnikerin Jazz aufhält.

Miras Ableben

Fundort (Ab 4:36 im Video): Kryx → Der Schlüssel

Könnt ihr in einem der Räume in den Bunks (Crewquartiere) finden.

Ersatzteile für Voss

Fundort (Ab 5:22 im Video): Kryx → Der Schlüssel

Könnt ihr in einem der Räume im oberen Bereich der Kommandozentrale finden.

Gennady Ayton

Fundort (Ab 6:05 im Video): Narion → Die Klinik

Findet ihr nach Betreten der Klinik auf der rechten Seite in einem der Büros (Offices).

Gespräch mit Huan

Fundort (Ab 6:42 im Video): Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis

Fahrt mit dem Fahrstuhl rechts von Jemison Mercantile zum Unterdeck. Den Beweis findet ihr hier in der Küche von Kay's House.

Eubanks & Woods

Fundort (Ab 7:53 im Video): Luytens Stern → SY-920

Könnt ihr am Ende der Crimson-Fleet-Quest „Besser geht nicht“ im Raum neben dem Zimmer finden, wo ihr mit Dr. Gabriel Vogel sprecht.

Nachricht für Bock

Fundort (Ab 8:47 im Video): Kryx → Der Schlüssel

Sprecht mit Bock in der Bar „Lost Nova“ und nehmt seine Quest „Abschluss mit der Vergangenheit“ an. Diese führt euch am Ende zu einer Kiste mit dem Beweis.

Chunks-Raub

Fundort (Ab 11:07 im Video): Porrima → Porrima III → Red Mile

Liegt links auf der Bartheke kurz nach Betreten der Red Mile.

Chiroptera

Fundort (Ab 11:59 im Video): Alpha Centauri → Gagarin → Gagarin Landing

Liegt rechts auf der Theke von Lizzy's Bar.

Hopetown-Überfall

Fundort (Ab 12:46 im Video): Valo → Polvo → Hopetown

Findet ihr auf der Theke vom Pit Stop rechts neben dem Eingang zu Hopetech.

Kreet-Angebot

Fundort (Ab 13:30 im Video): Wolf → Der Bau

Findet ihr direkt nach Betreten des Baus auf einem Bartisch direkt vor euch.

Der Bombenerfolg

Fundort (Ab 14:00 im Video): Volii → Volii Alpha → Neon: Kern

Findet ihr im Hinterzimmer von Madame Sauvage's Place.

Treffen mit Bayu

Fundort (Ab 15:16 im Video): Volii → Volii Alpha → Neon: Kern

Befindet sich im Safe von Generdyne Industries. Verfolgt das optionale Missionsziel „Finde Beweise, mit denen du Ayumi Komiko erpressen kannst“ während der Crimson-Fleet-Quest „Absolute Macht“, dann kommt ihr automatisch beim Safe vorbei.

Ayumis Angebot

Fundort (Ab 17:15 im Video): Volii → Volii Alpha → Neon: Kern

Während der Crimson-Fleet-Quest „Absolute Macht“ kommt ihr automatisch bei der VIP-Loge mit Ayumi Komiko vorbei. Der Beweis liegt hier im Regal hinter der Bar.

GBLA013: Mortem Obire

Fundort (Ab 18:21 im Video): Bannoc → Die Legacy

Am Ende der Crimson-Fleet-Quest „Im Auge des Sturms“ kommt ihr zur Leiche von Jasper Kryx. Der Beweis liegt auf dem Boden direkt neben ihm.

