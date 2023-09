Starkes Steam-Debüt: PC-Spieler stürmen jetzt diesen RPG-Underdog

(© Spiral Up Games)

Rollenspiel-Fans spalten sich aktuell wohl in die großen Hype-Spiele Starfield und Baldur’s Gate 3. Doch jetzt kann sich ein eher unbekanntes RPG dazugesellen und versammelt gleich zum Release eine beachtliche Menge an PC-Spielern.

Kampfkunst-RPG mutiert zum Steam-Überflieger

In den Steam-Topsellern sucht man nach Wandering Sword noch vergeblich, doch das wunderschöne Rollenspiel kann jetzt schon eine große Menge an Spielern um sich scharen.

Das Wuxia-Game ist erst am 15. September erschienen, kommt in Spitzenzeiten aber schon auf über 22.000 gleichzeitige Spieler – was ein Erfolg ist!

Mit seinem charmanten Pixel-Look und klassischem RPG-Ansatz schlägt es in eine ähnliche Kerbe wie Chrono Trigger oder das ebenfalls kürzlich erschienene und gut aufgenommene Sea of Stars.

Schaut hier einmal in den Launch-Trailer von Wandering Sword hinein:

Wandering Sword: Launch-Trailer

Worum genau geht es in Wandering Sword?

Im Rollenspiel werdet ihr zum Schwertkämpfer, der die hohe chinesische Kampfkunst meistert, um seinen Weg als Held zu finden. Die wunderschöne Pixelgrafik wird mit 3D-Umgebungen im Stile des historischen China kombiniert, um mehr Dynamik zu erzeugen.

Beim Kampfsystem überlassen euch die Entwickler die Wahl: Entweder rundenbasierte Kämpfe wie in klassischen RPGs oder Echtzeit-Kämpfe, die schnelle Reflexe verlangen. Natürlich erwarten euch dabei jede Menge Waffen und Techniken aus der chinesischen Kampfkunst.

Trotz des reinen Einzelspieler-Modus seid ihr nicht allein. Wählt aus 14 unterschiedlichen Martial-Arts-Charakteren aus, um euch eine treue Gefolgschaft aufzubauen. Pflegt Beziehungen und findet vielleicht sogar die große Liebe.

Den Spielern scheint das Rollenspiel bisher auch ziemlich gut zu gefallen, auf Steam kassiert es zu 87 Prozent positive Wertungen.

Wenn ihr Fan von klassischen Pixel-RPGs seid und zuschlagen wollt, könnt ihr Wandering Sword noch bis zum 21. September 2023 mit einem Einführungs-Rabatt von 12 Prozent ergattern:

Wandering Sword The Swordman Studio

