Starfield: Schmuggelware verkaufen, verstecken und finden

In Starfield könnt ihr Schmuggelware finden und verkaufen, um hohe Geldbeträge zu erzielen. Doch wie kann man Schmuggelware verstecken, um den Scans der Planetensicherheit zu entgehen? An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr zum perfekten Schmuggler werdet.

Schmuggelware verkaufen (auch ohne Scan)

Schmuggelware wird mit einem gelben Symbol im Item-Fenster markiert und ist so immer leicht zu erkennen. Um es zu verkaufen, könnt ihr die Zweigstellen der Handelsaufsicht ansteuern oder ihr verkauft es bei der Crimson Fleet, sofern ihr dieser Fraktion beigetreten seid.

Am besten verkauft ihr Schmuggelware in der Handelsaufsicht-Raumstation „Der Bau“ im Wolf-System genau zwischen Alpha Centauri und Narion. Die Einreise in dieses System erfolgt nämlich ohne Scan durch die Planetenaufsicht. Manchmal könnt ihr auch Schiffen der Handelsaufsicht im All begegnen, dort andocken und eure Schmuggelware verkaufen.

Der Bau ist die sicherste Anlaufstelle zum Verkaufen von Schmuggelware (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Bau müsst ihr dann nur etwas geradeaus laufen und dann links zum Laden der Handelsaufsicht gehen, um beim NPC dort eure Schmuggelware zu verkaufen.

Bei der Handelsaufsicht im Bau werdet ihr eure Schmuggelware los (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Handelsaufsicht hat auch Zweigstellen in New Atlantis (Alpha Centauri), Akila City (Cheyenne), Cydonia (Sol) und Neon (Volii), allerdings werdet ihr bei der Einreise gescannt. Wird dabei die Schmuggelware entdeckt, führt das zu Kopfgeldern und Strafen.

Wollt ihr es dennoch riskieren, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt, wie ihr eure Schmuggelware bestmöglich verstecken könnt.

Schmuggelware verstecken

Um Schmuggelware zu verstecken, solltet ihr es zunächst niemals in eurem eigenen Inventar tragen, denn wenn ihr bei Ankunft in einem System mit Fraktionsüberwachung gescannt werdet, wird es zu 100% entdeckt. Packt es daher vorher unbedingt in den Frachtraum eures Raumschiffs.

Wollt ihr Schmuggelware dauerhaft verstecken, packt ihr es am besten in eine Lagerkiste in einem von euch gebauten Außenposten in einem System, das nicht überwacht wird. Wenn ihr bereits ein Haus besitzt, ist es auch hier sicher vor den wachsamen Augen der Justiz.

Wollt ihr Schmuggelware in ein System mit Überwachung einführen, könnt ihr es durch folgende Maßnahmen am besten verstecken:

Täuschung-Skill: Bildet den Täuschung-Skill in der zweiten Reihe des Sozial-Baums aus. Gegnerische Scans sind dann zu einem gewissen Prozentsatz weniger erfolgreich (Rang 1/10%, Rang 2/20%, Rang 3/30%, Rang 4/50%).

Bildet den Täuschung-Skill in der zweiten Reihe des Sozial-Baums aus. Gegnerische Scans sind dann zu einem gewissen Prozentsatz weniger erfolgreich (Rang 1/10%, Rang 2/20%, Rang 3/30%, Rang 4/50%). Abgeschirmten Frachtraum installieren: Begebt euch zur Schiffswartungstechnikerin Jasmine Durand im Schlüssel (Kryx-System, erfordert Crimson-Fleet-Mitgliedschaft) und modifiziert euer Schiff mit einem beliebigen abgeschirmten Frachtraum (Fracht-Kategorie). Diese besitzen einen Scanschutz für geschmuggelte Ware.

Begebt euch zur Schiffswartungstechnikerin Jasmine Durand im Schlüssel (Kryx-System, erfordert Crimson-Fleet-Mitgliedschaft) und modifiziert euer Schiff mit einem beliebigen abgeschirmten Frachtraum (Fracht-Kategorie). Diese besitzen einen Scanschutz für geschmuggelte Ware. Scanstörer installieren: Zusätzlich könnt ihr mehrere Scanstörer (Ausrüstung-Kategorie) an eurem Schiff platzieren. Jeder Scanstörer erhöht den Schutz um 10%.

Zusätzlich könnt ihr mehrere Scanstörer (Ausrüstung-Kategorie) an eurem Schiff platzieren. Jeder Scanstörer erhöht den Schutz um 10%. Raumschiff mit abgeschirmten Frachtraum finden: Absolviert die Mantis-Quest, um euch am Ende das kostenlose Raumschiff Razorleaf zu verdienen. Dieses hat bereits einen abgeschirmten Frachtraum installiert.

Je teurer der abgeschirmte Frachtraum ist, desto höher ist auch der potenzielle Schutz (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Selbst mit diesen Maßnahmen seid ihr aber nicht zu 100% sicher, bei einem Scan nicht entdeckt zu werden. Stellt sicher, dass ihr nicht Massen an Schmuggelware auf einmal transportiert. Die Chance auf Entdeckung steigt mit jedem Gegenstand. Euch wird bei einem Scan auch angezeigt, wie groß eure Chance ist, dass nichts entdeckt wird.

Konfiszierte Schmuggelware zurückbekommen

Solltet ihr beim Scan erwischt werden und eure Schmuggelware wird konfisziert, ist diese übrigens noch nicht für euch verloren. Sie wird nämlich einfach nur im Spind für gestohlene Dinge im Sicherheitsbüro der jeweiligen Fraktion abgelegt. Ihr könnt die Lagerkiste mit der Experten-Fähigkeit im Schlösserknacken wieder öffnen und so eure Schmuggelware wieder erhalten.

Das Sicherheitsbüro der United Colonies findet ihr etwa kurz nach Verlassen des Raumhafens in New Atlantis auf der rechten Seite.

Im Sicherheitsbüro von New Atlantis findet ihr eine Lagerkiste mit eurer konfiszierter Schmuggelware (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schmuggelware finden

Wollt ihr jetzt selber mal verbotene Waren schmuggeln, könnt sie aber nicht finden, haben wir folgende Tipps für euch: