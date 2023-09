Starfield: Andocken an Raumstation und Schiffe

In Starfield müsst ihr immer wieder an Raumstationen im All oder bei anderen Schiffen andocken, um sie betreten zu können. Doch wie funktioniert das Andocken genau und welche Tasten muss man dafür drücken? An dieser Stelle bekommt ihr die Antwort.

Da Starfield viele seiner umfassenden Tastenbelegungen nur wenig oder gar nicht erklärt, kann es in manchen Situationen zur Verwirrung kommen. Wie ihr in Starfield andocken könnt, erklären wir euch im Folgenden ganz genau.

Andocken an Raumstation und Schiff

Nähert euch der Raumstation oder dem Schiff bis auf unter 500 Meter. Bei mehr als 500 Metern funktioniert das Andocken nicht. Aktiviert nun euren Scanner mit der F-Taste (PC-Version) bzw. LB-Taste (Xbox-Version). Daraufhin erscheint ein Kontextmenü. Haltet nun die R-Taste (PC-Version) bzw. X-Taste (Xbox-Version) gedrückt, um das Andocken zu starten. Jetzt spielt eine Zwischensequenz ab, die das Andocken zeigt. Haltet anschließend die R-Taste/X-Taste erneut gedrückt, um die Raumstation oder das Schiff zu betreten. Alternativ geht ihr selbst durch euer Raumschiff zur Einstiegsluke.

Ab unter 500 Metern Entfernung erscheint beim Scan von Raumstationen und Schiffen die Andocken-Option (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr müsst euch beim Andocken keine Gedanken über den Anflugwinkel oder ähnliches machen, allein die Entfernung von weniger als 500 Metern ist ausschlaggebend. Mit der E-Taste (PC) bzw. A-Taste (Xbox) könnt ihr andere Schiffe und Raumstationen auch erst einmal anfunken, um so Kontakt mit ihnen aufzunehmen.

Es gibt leider keine Möglichkeit, manuell anzudocken und die Einstiegsluke selbst anzufliegen. Der Andockprozess erfolgt immer nur durch die entsprechende Zwischensequenz. Eventuell gibt es auf dem PC in Zukunft entsprechende Mods, die das manuelle Andocken möglich machen.

Unter anderem müsst ihr das Andocken beherrschen, damit ihr feindliche Raumschiffe klauen und kapern könnt. Wie genau das funktioniert, lest ihr im verlinkten Guide.

