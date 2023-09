Starfield: Traumhaus finden und abbezahlen

Das Merkmal „Traumhaus“ bei der Charaktererstellung in Starfield ist verlockend, da ihr direkt ein luxuriöses Haus erhaltet. Allerdings geht das mit einer saftigen Hypothek von 125.000 Credits einher. Warum sich die Wahl trotzdem lohnt und wie ihr euer Traumhaus finden und abbezahlen könnt, erfahrt ihr hier.

Traumhaus-Merkmal in Starfield

Bei der Charaktererstellung zu Beginn von Starfield könnt ihr das Merkmal „Traumhaus“ wählen. Dieses hat folgenden Effekt:

Du besitzt ein luxuriöses, individualisierbares Haus auf einem friedlichen Planeten! Allerdings beträgt die Hypothek bei der GalBank 125.000 Credits, und die muss wöchentlich gezahlt werden.

Das klingt erstmal gut und schlecht zugleich. Allerdings klingt der Nachteil schlimmer als er wirklich ist, sobald ihr die Details kennt. Wir würden euch empfehlen, dieses Merkmal zu wählen. Warum erklären wir euch im Folgenden.

Traumhaus finden

Sobald ihr die erste Hauptquest „Ein kleiner Schritt“ abgeschlossen habt und in der Loge seid, bekommt ihr die Aktivität „Besuche dein Traumhaus auf Nesoi“ freigeschaltet. Schaltet die Quest aktiv, um es schnell zu finden. Es befindet sich auf dem Planeten Nesoi im Olympus-System etwas östlich von Alpha Centauri.

In der Planetenansicht wird euch euer Haus auch direkt als Landepunkt angegeben. Das Haus befindet sich in einer herbstlich anmutenden bewaldeten Umgebung, die von Bergen umringt ist.

Folgt der Aktivität, dann könnt ihr den Standort eures neuen Hauses auf Nesoi im Olympus-System nicht verfehlen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr mit der Eingangstür interagiert, bekommt ihr direkt die Meldung, dass ihr das Haus nur nach Bezahlung der Hypothek betreten könnt. Alternativ könnt ihr Zinsen in Höhe von 500 Credits zahlen, um das Haus für eine Woche nutzen zu können. Diese 500 Credits werden nicht von den 125.000 Credits abgezogen. Bis ihr den Kaufpreis bezahlt, mietet ihr das Haus also nur mit diesem Betrag.

Willigt ihr ein, die 500 Credits zu zahlen, öffnen sich direkt die Türen für euch. Das Haus besitzt folgende Räumlichkeiten:

Zwei Stockwerke, die über eine Treppe verbunden sind.

Zwei Schlafzimmer.

Zwei Bäder.

Ein großer Wohnbereich auf jedem Stockwerk.

Eine Küche samt Kochstation im Erdgeschoss.

Geräumige Terrasse mit schöner Aussicht, Grill, Sitzmöglichkeiten und Tischtennisplatte.

Mit den folgenden Bildern könnt ihr euch selbst ein besseres Bild vom Traumhaus machen.

Traumhaus abbezahlen oder loswerden?

Kommen wir zum unangenehmen Teil. Schaltet die Aktivität „Bespreche die Hypothek mit Landry Hollifeld in New Atlantis“ aktiv und begebt euch zur Questmarkierung im Geschäftsdistrikt von New Atlantis. Dies wird euch zum Empfang der GalBank führen.

Sprecht mit Landry, der euch zunächst aber nur einen Job anbieten will. Erst wenn ihr ihn ein zweites Mal ansprecht, könnt ihr die Option „Ich will mit dir über mein Haus auf Nesoi reden.“ auswählen. Ihr könnt euch dann die Optionen zur Bezahlung erklären lassen. Ihr habt folgende zwei Möglichkeiten:

Bezahlt die Hypothek von 125.000 Credits auf einen Schlag: Dann gehört das Haus komplett euch.

Dann gehört das Haus komplett euch. Zwangsversteigerung: Die Bank nimmt das Haus zurück und ihr seid das finanzielle Problem los.

Ihr müsst euch allerdings nicht direkt entscheiden und könnt sagen, dass ihr noch darüber nachdenken möchtet. Dabei gibt es keine zeitliche Begrenzung. Ihr könnt diese Entscheidung also auch bis zum Endgame aufschieben. Zu diesem Zeitpunkt werdet ihr Unmengen an Credits besitzen, um es endgültig zu kaufen. Deswegen habt ihr keinerlei Nachteile davon, dieses Merkmal zu wählen. Es gibt keine monatliche Rate oder ähnliches, die automatisch von eurem Konto abgezogen wird.

Schiebt die Entscheidung einfach auf, ihr habt keinen zeitlichen Druck (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr es bis dahin mal nutzen möchtet, zahlt ihr einfach die wöchentlichen Zinsen von 500 Credits und ihr könnt bereits mit der Dekoration und dem Einrichten beginnen. Aber Achtung: Solltet ihr es dann doch zurückgeben, sind alle Gegenstände von euch darin auch verloren. Entfernt sie also VORHER, bevor ihr diese Entscheidung beim Bankangestellten trefft.