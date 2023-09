Starfield: Alle Häuser finden, kaufen und einrichten

In Starfield könnt ihr euer eigenes Haus kaufen und dieses sogar selber einrichten. Dazu könnt ihr an verschiedenen Orten Immobilien erwerben oder manchmal sogar umsonst erhalten. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Spieler-Häuser, wie viel sie kosten und Bilder zu jedem Eigenheim.

Starfield Facts

Haus kaufen und einrichten

In den großen Städten New Atlantis, Akila City und Neon könnt ihr eigene Häuser kaufen und sie als Aufenthaltsort nutzen, um etwa zu schlafen oder Gegenstände abzulegen. Dabei könnt ihr jede erworbene Immobilie selbst einrichten, indem ihr mit den Schaltern in der Nähe des Eingangs interagiert.

Über diese Schalter in der Nähe jedes Hauseingangs könnt ihr euer Haus einrichten und dekorieren (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Einrichten des Eigenheims funktioniert genauso wie der Bau von Außenposten, nur dass ihr nicht so viele Bauoptionen habt. Ihr könnt nur Möbel, Werkbänke und Dekorationsobjekte platzieren.

Bislang gibt es neun Häuser in Starfield. Bei manchen müsst ihr erst bestimmte Voraussetzungen erfüllen, andere bekommt ihr umsonst, die meisten müsst ihr aber selber für Credits kaufen. Im Folgenden listen wir euch alle Spielerhäuser mit Infos wie Freischaltbedingungen, Kosten und Bildern auf.

Zimmer in der Loge

Starfield: Zimmer in der Loge Abonniere uns

auf YouTube

Im Video oben seht ihr den Standort und bekommt eine Tour durch die Immobilie.

Haus: Eigenes Zimmer in der Loge

Eigenes Zimmer in der Loge Standort: Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis (Die Loge)

Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis (Die Loge) Freischaltbedingung: Beendet die erste Hauptmission „Ein kleiner Schritt“.

Beendet die erste Hauptmission „Ein kleiner Schritt“. Preis: Keiner, sprecht mit Matteo in der Loge, damit er euch zu eurem Zimmer bringt.

Kinderzimmer bei euren Eltern

Starfield: Kinderzimmer bei euren Eltern Abonniere uns

auf YouTube

Im Video oben seht ihr den Standort und bekommt eine Tour durch die Immobilie.

Haus: Kinderzimmer in der Wohnung eurer Eltern

Kinderzimmer in der Wohnung eurer Eltern Standort: Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis (Wohndistrikt)

Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis (Wohndistrikt) Freischaltbedingung: Ihr müsst bei der Charaktererstellung das Kinderkram-Merkmal ausgewählt haben.

Ihr müsst bei der Charaktererstellung das Kinderkram-Merkmal ausgewählt haben. Preis: Keiner, nach der ersten Hauptmission „Ein kleiner Schritt“ könnt ihr die Aktivität „Triff deine Eltern beim Pioneer Tower“ verfolgen, die euch zur Wohnung führt.

Bilder der Immobilie:

Traumhaus

Starfield: Traumhaus finden Abonniere uns

auf YouTube

Im Video oben seht ihr den Standort und bekommt eine Tour durch die Immobilie.

Haus: Eigenes Haus auf dem Planeten Nesoi

Eigenes Haus auf dem Planeten Nesoi Standort: Olympus → Nesoi → Landungsstelle „Haus von ...“ (Euer Spielername)

Olympus → Nesoi → Landungsstelle „Haus von ...“ (Euer Spielername) Freischaltbedingung: Ihr müsst bei der Charaktererstellung das Traumhaus-Merkmal ausgewählt haben.

Ihr müsst bei der Charaktererstellung das Traumhaus-Merkmal ausgewählt haben. Preis: 125.000 Credits. Nach der ersten Hauptmission „Ein kleiner Schritt“ könnt ihr die Aktivität „Besuche dein Traumhaus auf Nesoi“ verfolgen, die euch zum Haus führt. So lange ihr nicht den vollen Kaufpreis bezahlt, könnt ihr das Traumhaus für 500 Credits pro Woche mieten.

Bilder der Immobilie:

Unterdeck-Wohnung

Starfield: Unterdeck-Wohnung finden Abonniere uns

auf YouTube

Im Video oben seht ihr den Standort und bekommt eine Tour durch die Immobilie.

Haus: Eigene Wohnung im Unterdeck von New Atlantis

Eigene Wohnung im Unterdeck von New Atlantis Standort: Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis

Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis Freischaltbedingung: Ihr müsst die 5. Fraktionsmission „Freunde wie diese“ der United Colonies abgeschlossen haben.

Ihr müsst die 5. Fraktionsmission „Freunde wie diese“ der United Colonies abgeschlossen haben. Preis: 30.000 Credits. Sprecht mit Zora von Aphelion Realty im MAST-Distrikt (Ihr bekommt auch einen entsprechend Eintrag in den Aktivitäten) und kauft die Wohnung bei ihr. Sie gibt euch den Schlüssel und der Weg zur Wohnung wird euch markiert.

Bilder der Immobilie:

Penthouse im Mercury Tower

Starfield: Penthose im Mercury Tower finden Abonniere uns

auf YouTube

Im Video oben seht ihr den Standort und bekommt eine Tour durch die Immobilie.

Haus: Penthouse an der Spitze des Mercury Towers

Penthouse an der Spitze des Mercury Towers Standort: Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis

Alpha Centauri → Jemison → New Atlantis Freischaltbedingung: Ihr müsst die letzte Fraktionsmission „Das geschmiedete Vermächtnis“ der United Colonies abgeschlossen haben.

Ihr müsst die letzte Fraktionsmission „Das geschmiedete Vermächtnis“ der United Colonies abgeschlossen haben. Preis: Keiner, sprecht mit Zora von Aphelion Realty im MAST-Distrikt (Ihr bekommt auch einen entsprechend Eintrag in den Aktivitäten), sie wird euch die Schlüssel geben. Der Weg zum Penthouse wird euch markiert.

Bilder der Immobilie:

Stretch-Wohnung

Starfield: Stretch-Wohnung finden Abonniere uns

auf YouTube

Im Video oben seht ihr den Standort und bekommt eine Tour durch die Immobilie.

Haus: Stretch-Wohnung in Midtown

Stretch-Wohnung in Midtown Standort: Cheyenne → Akila → Akila City

Cheyenne → Akila → Akila City Freischaltbedingung: Keine

Keine Preis: 45.000 Credits. Sprecht mit Ngodup Tate links vom Haupquartier des Freestar Collectives und fragt ihn nach dem Apartment in Midtown. Er gibt euch die Schlüssel und der Weg zur Wohnung wird euch anschließend markiert.

Bilder der Immobilie:

Core Residence

Starfield: Core Residence finden Abonniere uns

auf YouTube

Im Video oben seht ihr den Standort und bekommt eine Tour durch die Immobilie.

Haus: Villa im Stadtkern

Villa im Stadtkern Standort: Cheyenne → Akila → Akila City

Cheyenne → Akila → Akila City Freischaltbedingung: Keine

Keine Preis: 78.000 Credits. Sprecht mit Ngodup Tate links vom Haupquartier des Freestar Collectives und fragt ihn nach der Villa im Kern. Er gibt euch die Schlüssel und der Weg zur Wohnung wird euch anschließend markiert.

Bilder der Immobilie:

Sleepcrate

Starfield: Sleepcrate finden Abonniere uns

auf YouTube

Im Video oben seht ihr den Standort und bekommt eine Tour durch die Immobilie.

Haus: Sleepcrate in Ebbside

Sleepcrate in Ebbside Standort: Volii → Volii Alpha → Neon: Kern

Volii → Volii Alpha → Neon: Kern Freischaltbedingung: Keine

Keine Preis: 6.500 Credits. Sprecht in Ebbside mit Izna von der Sleepcrate-Vermietung. Sie wird euch den Schlüssel geben und der Weg zur Sleepcrate wird anschließend markiert.

Bilder der Immobilie:

Sky Suite

Starfield: Sky Suite finden Abonniere uns

auf YouTube

Im Video oben seht ihr den Standort und bekommt eine Tour durch die Immobilie.

Haus: Sky Suite über Neon

Sky Suite über Neon Standort: Volii → Volii Alpha → Neon: Kern

Volii → Volii Alpha → Neon: Kern Freischaltbedingung: Keine

Keine Preis: 235.000 Credits. Sprecht mit Barkeeper Boone in der Astral Lounge über die Suite. Er wird euch den Schlüssel geben und der Weg wird euch anschließend markiert. Ihr erreicht die Suite über den Fahrstuhl außerhalb der Astral Lounge.

Bilder der Immobilie: