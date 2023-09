Starfield: Alle Kräfte freischalten und Tempel finden

Kräfte stellen magische Fähigkeiten in Starfield dar, die ihr nach und nach freischalten könnt. An dieser Stelle bekommt ihr eine Übersicht aller Kräfte mit ihren Effekten und wie ihr die Tempel finden könnt, um neue Kräfte freizuschalten.

Starfield Facts

Kräfte freischalten

Die Kräfte stehen euch nicht von Spielbeginn an zur Verfügung. Erst im Verlauf der 5. Hauptmission „Ins Unbekannte“ wird diese Mechanik freigeschaltet. Dabei müsst ihr die Quelle einer Anomalie scannen. Im verlinkten Guide erklären wir genau, wie ihr den Scanner während der Mission einsetzen müsst.

Auf diese Weise findet ihr dann den ersten Tempel Eta, wo ihr eine Art Checkpoint-Rennen durch Lichtkugeln absolvieren müsst, bevor ihr durch das Portal in der Mitte schweben könnt, um schließlich eure erste Kraft „Antigravitationsfeld“ freizuschalten.

Kräfte benutzen

Durch die Freischaltung eurer ersten Kraft könnt ihr im Spielmenü über eurem Charakter das neu aufgetauchte Kräfte-Menü öffnen und hier eure Kraft ausrüsten. Beachtet, dass ihr immer nur eine Kraft auf einmal ausrüsten und benutzen könnt. Dafür ist es aber möglich, Kräfte wie Waffen zuzuweisen und so schnell zwischen ihnen auf dem Waffenrad zu wechseln.

Das Kräfte-Menü erscheint über eurem Charakter (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um die ausgerüstete Kraft zu benutzen, müsst ihr je nach Version folgende Tasten drücken:

PC: Z-Taste drücken

Z-Taste drücken Xbox Series S/X: LB+RB gleichzeitig drücken

Der Einsatz von Kräften verbraucht Energie, was durch die hellblaue Leiste unter dem Gesundheitsbalken dargestellt wird. Eure maximale Energie beträgt 60, nach Gebrauch von Kräften füllt sich diese langsam über Zeit wieder von selbst. Durch das Töten der Sternenblütler, die euch in der Nähe von Artefakten angreifen, erhaltet ihr Quantum-Essenzen. Diese könnt ihr über das Kräfte-Menü benutzen, um eure Energieleiste direkt wieder aufzufüllen.

Alle Tempel finden

Insgesamt gibt es 24 Tempel, die euch jeweils eine der 24 Kräfte freischalten. Allerdings haben fast alle dieser Tempel keine festen Fundorte, sie sind bei jedem Spieler zufällig auf anderen Planeten verteilt.

Um neue Tempel zu finden, müsst ihr erst weiter in der Hauptquest Fortschritte erzielen und Artefakte sammeln. Denn jedes Artefakt ist einem der Tempel zugeordnet. Dies erkennt ihr an den griechischen Buchstaben hinter Tempel- und Artefaktnamen. Dadurch, dass ihr beispielsweise das Artefakt Eta gefunden hab, konnte Vladimir in der Quest „Ins Unbekannte“ Tempel Eta mit der ersten Kraft lokalisieren.

Im Anschluss landen dann weitere „Kräfte aus dem Jenseits“-Quests in eurem Log. Diese führen euch jeweils zu den Tempeln. Sammelt also die Artefakte ein, bringt sie in die Loge bzw. später ins Schiff oder in euren Außenposten, damit Vladimir neue Tempel-Standorte in eurem Spiel ausmachen kann. Sprecht regelmäßig mit ihm (Entweder auf dem Auge oder in der Loge) und fragt nach neuen Tempel-Standorten. Fragt ihn auch, sollte die Dialogoption ausgegraut sein, es klappt trotzdem.

Tipp: Reist ihr erstmals in ein neues System, in dem sich ein Tempel befindet, landet ebenfalls eine entsprechende „Kraft aus dem Jenseits“-Quest in eurem Log.

Alle Tempel sind nach demselben Prinzip aufgebaut. Folgt den Verzerrungen eures Scanners, absolviert das Lichtkugel-Minispiel im Tempel und fliegt am Ende durch das Portal, um eine neue Kraft freizuschalten.

Die Verzerrungen auf dem Ring eures Scanners führen euch zu neuen Tempeln (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle 24 Kräfte und Effekte