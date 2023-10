Lords of the Fallen: Beste Klasse und Übersicht aller Startklassen

In Lords of the Fallen habt ihr die Auswahl zwischen 10 Startklassen mit unterschiedlicher Ausrüstung und Voraussetzungen. In diesem Guide zeigen wir euch alle Startklassen und welche Klasse euch den Weg durch Mournstead am leichtesten gestaltet.

Welche Klassen gibt es in Lords of the Fallen?

Wie für ein Soulslike typisch wählt ihr zu Beginn eurer Reise eine Klasse. Diese Entscheidung beeinflusst zwar nicht euren ganzen Spielverlauf, aber deutet zumindest schon in eine Richtung. Ihr habt die Auswahl zwischen neun Klassen. Besitzer der Deluxe Edition haben zusätzlich den dunklen Kreuzritter zur Verfügung.

Heliger Ritter

Udirangr-Kriegswolf

Partisan

Mournstead-Infanterie

Schwarzfeder-Waldläufer

Verbannter Nachsteller

Prediger Orius’

Feuerkultist

Verdammter

Jede Klasse startet auf unterschiedlichem Level mit anders verteilten Statuswerten und eigener Startausrüstung. Außerdem könnt ihr Kopf und Körper eures Charakters individuell gestalten und zwischen zwischen männlichem und weiblichem Körpertyp wählen. Außerdem müsst ihr im einen Namen geben.

Jede Klasse startet mit der Umbral-Laterne, drei Ladungen Sanguinarix, dem Rosenkranz des Lichtträgers und Waffen und Rüstung, die nach ihnen benannt sind. Im Video und auf YouTube zeigen wir euch alle Klassen, ihre Startattribute und Startausrüstung. Außerdem erklären wir euch kurz, wie sie gespielt werden.

Heiliger Ritter – Der starke Tank

Der heilige Ritter startet auf Level 10 mit diesen Attributen:

Stärke: 12

12 Agilität: 8

8 Beständigkeit: 15

15 Vitalität: 11

11 Strahlen: 9

9 Inferno: 8

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: Stärke-Kurzschwert mit schneller Angriffsgeschwindigkeit und mittelmäßigem Schaden

Stärke-Kurzschwert mit schneller Angriffsgeschwindigkeit und mittelmäßigem Schaden Schild: mittlerer Schild mit mittlerem Blockschutz

mittlerer Schild mit mittlerem Blockschutz Fernkampfwaffe: Wurfhand

Wurfhand Fernkampfladungen: 11

11 Fernkampfangriff: Granate – guter Explosions-Feuerschaden, aber kostspielig (3 Fernkampfladungen)

Granate – guter Explosions-Feuerschaden, aber kostspielig (3 Fernkampfladungen) Rüstung: mittlere Rüstung mit hoher physischer Verteidigung

mittlere Rüstung mit hoher physischer Verteidigung Item: 3 Briostein-Paare zur Heilung

Mit dem heiligen Ritter müsst ihr euch wenig Sorgen um eure Verteidigung machen. Seine hohe Verteidigung und sein Schild halten euch in vielen Fällen am Leben. Dank der Angriffsgeschwindigkeit seiner Waffe und seiner starken Granate kann er aber auch gut austeilen. Nur für Agilitätswaffen ist er weniger geeignet. Die passen allerdings auch selten zu seinem defensiven Spielstil. Der Sprintangriff des Schwertes ist übrigens ebenfalls nicht zu verachten.

Der Ritter ist gut darin, Schaden wegzustecken. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Udirangr-Kriegswolf – Rohe Gewalt

Der Udirangr-Kriegswolf startet auf Level 12 mit diesen Attributen:

Stärke: 16

16 Agilität: 10

10 Beständigkeit: 13

13 Vitalität: 10

10 Strahlen: 8

8 Inferno: 8

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: Langschwert mit reiner Stärke-Skalierung, langsamer Angriffsgeschwindigkeit, aber hohem Schaden und weitem Angriffsradius

Langschwert mit reiner Stärke-Skalierung, langsamer Angriffsgeschwindigkeit, aber hohem Schaden und weitem Angriffsradius Schild: keiner

keiner Fernkampfwaffe: Wurfhand

Wurfhand Fernkampfladungen: 9

9 Fernkampfangriff: Blutiges Beil – guter physischer Schaden mit mittleren Kosten (2 Fernkampfladungen)

Blutiges Beil – guter physischer Schaden mit mittleren Kosten (2 Fernkampfladungen) Rüstung: leichte Rüstung mit mittlerer Verteidigung und hoher Schwächungsresistenz

leichte Rüstung mit mittlerer Verteidigung und hoher Schwächungsresistenz Item: 2 Feuersalze, um Waffe mit Feuerelement zu belegen

Der Kriegswolf steht vor allem für eins: Wuchtig draufhauen. Eure Waffe mag langsam sein, aber wenn sie trifft, richtet sie verheerenden Schaden an. Und auch auf die Entfernung seid ihr mit euren Wurfwaffen nicht zu unterschätzen. Der fehlende Schild, die geringe Verteidigung und die langsamen Angriffe machen ihn aber sehr anfällig für Angriffe.

Der Udirangr-Kriegswolf setzt auf rohe Kraft. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Partisan – Ausgeglichenheit

Der Partisan startet auf Level 12 mit diesen Attributen:

Stärke: 13

13 Agilität: 12

12 Beständigkeit: 12

12 Vitalität: 12

12 Strahlen: 8

8 Inferno: 8

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: mittelschneller Flegel mit gleichmäßiger Skalierung

mittelschneller Flegel mit gleichmäßiger Skalierung Schild: mittlerer Holzschild mit unterdurchschnittlichem Blockschutz

mittlerer Holzschild mit unterdurchschnittlichem Blockschutz Fernkampfwaffe: Armbrust – langsam, denn muss erst geladen werden

Armbrust – langsam, denn muss erst geladen werden Fernkampfladungen: 10

10 Fernkampfangriff: Gerippte Bolzen – guter physischer Schaden (2 Fernkampfkosten)

Gerippte Bolzen – guter physischer Schaden (2 Fernkampfkosten) Rüstung: mittlere Rüstung mit guter Verteidigung in allen Belangen

mittlere Rüstung mit guter Verteidigung in allen Belangen Item: drei unreife Beeren, die Ausdauerregeneration erhöhen

Ihr wollt euch noch nicht festlegen, aber der Verdammte ist euch zu schwach? Dann ist der Partisan mit seinen komplett ausgeglichenen Werten und Ausrüstungsgegenständen genau das Richtige für euch. Der Flegel macht dank seiner Angriffsgeschwindigkeit mit vielen Gegnern kurzen Prozess und auch wenn ihr die Armbrust nachladen müsst, ist sie doch sehr schnell und kosteneffizient.

Der Partisan ist eine sehr ausgeglichene Klasse, die euch viele Möglichkeiten offen lässt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Mournstead-Infanterie – Der Speerträger

Die Mournstead-Infanterie startet auf Level 12 mit diesen Attributen:

Stärke: 12

12 Agilität: 14

14 Beständigkeit: 12

12 Vitalität: 11

11 Strahlen: 8

8 Inferno: 8

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: Speer mit hoher Reichweite, mittelmäßigem Schaden und Tendenz zu Agilitätsskalierung

Speer mit hoher Reichweite, mittelmäßigem Schaden und Tendenz zu Agilitätsskalierung Schild: Rundschild mit geringem Blockschutz, gut zum Parieren

Rundschild mit geringem Blockschutz, gut zum Parieren Fernkampfwaffe: Wurfhand

Wurfhand Fernkampfladungen: 9

9 Fernkampfangriff: Wurfspeer – guter physischer Schaden, durchdringt Feinde (2 Fernkampfladungen)

Wurfspeer – guter physischer Schaden, durchdringt Feinde (2 Fernkampfladungen) Rüstung: mittlere Rüstung mit guter Verteidigung in allen Belangen

mittlere Rüstung mit guter Verteidigung in allen Belangen Item: ein Briostein-Trio zur Heilung

Die Infanterie ist bestens für Eins-gegen-Eins-Kämpfe gewappnet. Der Speer hält eure Gegner auf Distanz, während ihr mit dem Schild ihre Angriffe parieren könnt. Solltet ihr es mit mehrere Gegnern zu tun haben, könnt ihr vor allem auf die Durchdringung eurer Speere setzen. Aber seid vorsichtig: Sobald sich die vielen Gegner von Lords of the Fallen aufteilen, könnte es schwierig für euch werden.

Mit der Mournstead-Infanterie haltet ihr eure Gegner am besten auf Abstand. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schwarzfeder-Waldläufer – Für alle Situationen gewappnet

Der Schwarzfeder-Waldläufer startet auf Level 8 mit diesen Attributen:

Stärke: 11

11 Agilität: 13

13 Beständigkeit: 11

11 Vitalität: 10

10 Strahlen: 8

8 Inferno: 8

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: Axt mit schnellen Angriffen, gutem Schaden und Tendenz zu Agilitätsskalierung

Axt mit schnellen Angriffen, gutem Schaden und Tendenz zu Agilitätsskalierung Schild: Rundschild mit niedrigem Blockschutz

Rundschild mit niedrigem Blockschutz Fernkampfwaffe: Bogen

Bogen Fernkampfladungen: 9

9 Fernkampfangriff: Eichenpfeile – mittlerer physischer Schaden (1 Fernkampfladung)

Eichenpfeile – mittlerer physischer Schaden (1 Fernkampfladung) Rüstung: leichte Rüstung mit niedriger physischer Verteidigung

leichte Rüstung mit niedriger physischer Verteidigung Item: zwei Munitionstaschen zum Aufladen eurer Pfeile

Wie ein echter Waldläufer wollt ihr mit dieser Klasse eure Gegner lieber auf Abstand halten. Die geringen Kosten eurer Fernkampfangriffe machen das möglich, auch wenn ihr dafür etwas an Schaden einbüßt. Aber keine Sorge, auch im Nahkampf kann sich der Waldläufer durchaus behaupten. Ihr solltet bloß mehr aufs Ausweichen setzen, denn eure niedrige Verteidigung in Kombination mit dem schlechten Schild und eurer niedrigen Gesundheit können schnell dafür sorgen, dass ein Treffer zu viel euer Ende bedeutet.

Der Schwarzfeder-Waldläufer benutzt am liebsten seinen Bogen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Verbannter Nachsteller – Der Schurke

Der verbannte Nachsteller startet auf Level 10 mit diesen Attributen:

Stärke: 9

9 Agilität: 16

16 Beständigkeit: 11

11 Vitalität: 11

11 Strahlen: 8

8 Inferno: 8

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: zwei schnelle Dolche mit reiner Agilitätsskalierung und niedrigem Schaden, die beidhändig geführt werden

zwei schnelle Dolche mit reiner Agilitätsskalierung und niedrigem Schaden, die beidhändig geführt werden Schild: keiner, weil zweiter Dolch

keiner, weil zweiter Dolch Fernkampfwaffe: Wurfhand

Wurfhand Fernkampfladungen: 10

10 Fernkampfangriff: Blutendes Messer – niedriger physischer Schaden und Blutungsaufbau (1 Fernkampfladung)

Blutendes Messer – niedriger physischer Schaden und Blutungsaufbau (1 Fernkampfladung) Rüstung: leichte Rüstung mit sehr geringer physischer Verteidung, aber hoher Schwächungsresistenz

leichte Rüstung mit sehr geringer physischer Verteidung, aber hoher Schwächungsresistenz Item: drei Giftsalze, um Waffe mit Gift aufzuladen

Der Nachsteller ist eine der fortgeschrittenen Klassen, denn trotz seinem hohen Agilitätswert sind seine Dolche mit ihrem geringen Schaden und der kurzen Reichweite sehr schwierig zu spielen. Außerdem müsst ihr sie beide aufwerten, wenn ihr diesen Spielstil beibehalten wollt. Zieht ihr das durch, kann der Nachsteller aber sehr schnell sehr stark werden. Seid aber darauf vorbereitet, dass ihr die Dolche lange Zeit mit euch führen werdet, denn im Early Game finden sich nur wenige Agilitätswaffen.

Als verbannter Nachsteller kämpft ihr mit zwei Waffen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Prediger Orius’ – Der Kleriker

Der Prediger Orius’ startet auf Level 11 mit diesen Attributen:

Stärke: 10

10 Agilität: 8

8 Beständigkeit: 9

9 Vitalität: 11

11 Strahlen: 18

18 Inferno: 8

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: Hammer mit Stärke- und Strahlen-Skalierung, hohem Schaden und schneller Angriffsgeschwindigkeit.

Hammer mit Stärke- und Strahlen-Skalierung, hohem Schaden und schneller Angriffsgeschwindigkeit. Schild: rundes Holzschild mit niedrigem Blockschutz

rundes Holzschild mit niedrigem Blockschutz Fernkampfwaffe: Strahlen-Katalyst

Strahlen-Katalyst Fernkampfladungen: 8 (nicht wichtig, da er Mana nutzt)

8 (nicht wichtig, da er Mana nutzt) Fernkampfangriff: Strahlende Fackel – Lichtangriff mit kurzer Aufladezeit, aber hohem Schaden (16 Mana)

Strahlende Fackel – Lichtangriff mit kurzer Aufladezeit, aber hohem Schaden (16 Mana) Rüstung: leichte Rüstung mit niedrigen Verteidigungswerten, aber hohem Zerschlagen-Widerstand

leichte Rüstung mit niedrigen Verteidigungswerten, aber hohem Zerschlagen-Widerstand Item: drei kleine Manastein-Klumpen zum Aufladen eures Mana

Der Prediger kann sich sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf behaupten. Der hohe Schaden seiner Waffe und seines Zaubers sorgen dafür, dass viele Gegner schnell klein beigeben müssen. Passt aber auf, denn eure niedrige Verteidigung kann auch dafür sorgen, dass es schnell vorbei ist mit euch. Und Gegner mit Resistenz gegen Heilig-Schaden solltet ihr ebenfalls meiden.

Der Prediger Orius’ setzt auf Strahlen-Magie und seinen mächtigen Hammer. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Feuerkultist – Der Pyromane

Der Feuerkultist startet auf Level 10 mit diesen Attributen:

Stärke: 9

9 Agilität: 8

8 Beständigkeit: 11

11 Vitalität: 9

9 Strahlen: 8

8 Inferno: 18

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: Stab mit mittlerem Schaden, langsamen und weiten Angriffen und Tendenz zur Inferno-Skalierung

Stab mit mittlerem Schaden, langsamen und weiten Angriffen und Tendenz zur Inferno-Skalierung Schild: keiner

keiner Fernkampfwaffe: Inferno-Katalyst

Inferno-Katalyst Fernkampfladungen: 8

8 Fernkampfangriff: Infernale Sphäre – schneller Feuerball mit mittlerem Schaden (13 Mana)

Infernale Sphäre – schneller Feuerball mit mittlerem Schaden (13 Mana) Rüstung: mittelleichte Rüstung mit hoher Feuerverteidigung und niedriger Verteidigung

mittelleichte Rüstung mit hoher Feuerverteidigung und niedriger Verteidigung Item: drei kleine Manastein-Klumpen zum Aufladen eures Mana

Der Stab des Feuerkultisten ist die langsamste Nahkampfwaffe zu Beginn des Spiels. Da ihr damit auch nur mittleren Schaden verursacht, konzentriert sich euer Kampf eher auf die Distanz. Die geringen Manakosten und schnellen Feuerbälle unterstützen diesen Spielstil. Aber wenn euch das Mana ausgeht, müsst ihr wohl oder übel in den Nahkampf gehen. Haltet eure Gegner am besten auf Abstand.

Mit dem Feuerkultisten solltet ihr eure Gegner am besten anzünden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Verdammter – Das unbeschriebene Blatt

Der Verdammte startet auf Level 1 mit diesen Attributen:

Stärke: 9

9 Agilität: 9

9 Beständigkeit: 9

9 Vitalität: 9

9 Strahlen: 9

9 Inferno: 9

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: zerbrochener Eimer mit schlechter Skalierung, beidhändig geführt werden es zwei Eimer

zerbrochener Eimer mit schlechter Skalierung, beidhändig geführt werden es zwei Eimer Schild: keiner

keiner Fernkampfwaffe: Wurfhand

Wurfhand Fernkampfladungen: 8

8 Fernkampfangriff: Wurfstein – sehr niedriger physischer Schaden (1 Fernkampfladung)

Wurfstein – sehr niedriger physischer Schaden (1 Fernkampfladung) Rüstung: leichte Rüstung mit guter Verteidigung, aber niedriger physischer Verteidigung

leichte Rüstung mit guter Verteidigung, aber niedriger physischer Verteidigung Item: keins

Auf den ersten Blick wirkt der Verdammte wie ein schlechter Witz und eine zusätzliche Herausforderung. Doch neben der Möglichkeit, den Charakter komplett nach euren Vorstellungen zu formen, bringt auch seine Waffe einiges an Power mit sich. Denn trotz schlechter Skalierung können die Eimer beidhändig geführt ordentlich Schaden austeilen. Was ihr ansonsten mit dem Verdammten macht, ist dann komplett euch überlassen. Diese Klasse lässt euch mehr Freiheit als jede andere.

Als Verdammter habt ihr nur euren Eimer und jede Menge Potential. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkler Kreuzritter – Der exklusive Krieger

Der dunkle Kreuzritter startet auf Level 14 mit diesen Attributen:

Stärke: 12

12 Agilität: 8

8 Beständigkeit: 14

14 Vitalität: 14

14 Strahlen: 11

11 Inferno: 8

Außerdem führt er diese Ausrüstung mit sich:

Waffe: Großschwert mit Tendenz zur Stärke-Skalierung, langsamen Angriffen und hohem Schaden

Großschwert mit Tendenz zur Stärke-Skalierung, langsamen Angriffen und hohem Schaden Schild: keiner

keiner Fernkampfwaffe: Wurfhand

Wurfhand Fernkampfladungen: 13

13 Fernkampfangriff: Heiliges-Licht-Sprengstoff – Verursacht Heilig-Schaden und heilt Verbündete (3 Fernkampfladungen)

Heiliges-Licht-Sprengstoff – Verursacht Heilig-Schaden und heilt Verbündete (3 Fernkampfladungen) Rüstung: schwere Rüstung mit hoher physischer Verteidigung

schwere Rüstung mit hoher physischer Verteidigung Item: keins

Der dunkle Kreuzritter startet zwar ohne Item, hat aber dafür das Amulett des Paladins, das eure Stärke und Beständigkeit noch zusätzlich erhöht. In Kombination mit seinem hohen Level und seiner starken Verteidigung seid ihr dem Early Game in jedem Fall gut gerüstet.

Der dunkle Kreuzritter hat die höchsten Werte aller Startklassen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Was ist die beste Startklasse in Lords of the Fallen?

Wie bei jedem Rollenspiel kommt es natürlich auf den Spielstil an, den ihr bevorzugt. Doch es lassen sich unter den 10 verfügbaren Klassen durchaus Favoriten festlegen:

Der Prediger überzeugt auf ganzer Linie mit seiner schnellen und starken Waffe. Als Magier kann er außerdem deutlich öfter auf Distanz angreifen, wobei er den Feuerkultisten mit seinen schwächeren Feuerbällen auch aussticht.

überzeugt auf ganzer Linie mit seiner schnellen und starken Waffe. Als Magier kann er außerdem deutlich öfter auf Distanz angreifen, wobei er den Feuerkultisten mit seinen schwächeren Feuerbällen auch aussticht. Der Verdammte kann trotz seines geringen Levels auch ganz oben mitspielen, denn der Eimer ist als Waffe wirklich nicht zu unterschätzen. Natürlich werdet ihr bald eine neue Waffe brauchen, aber bis dahin wird er euch sehr gute Dienste leisten und ihr seid nicht auf einen bestimmten Spielstil beschränkt.

kann trotz seines geringen Levels auch ganz oben mitspielen, denn der Eimer ist als Waffe wirklich nicht zu unterschätzen. Natürlich werdet ihr bald eine neue Waffe brauchen, aber bis dahin wird er euch sehr gute Dienste leisten und ihr seid nicht auf einen bestimmten Spielstil beschränkt. Wenn ihr die Deluxe-Edition habt, wird auch der dunkle Kreuzritter eine gute Wahl sein, denn seine hohe Verteidigung und starker Angriff machen ihn zu einer guten Kombination des heiligen Ritters und des Udirangr-Kriegswolfs.

Aber auch mit den anderen Klassen werdet ihr euch zurechtfinden können. Das kann allerdings auch die Herausforderung des Spiels erhöhen.

Selbst im Startgebiet haut die Waffe des Predigers schon richtig rein. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

