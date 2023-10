Lords of the Fallen: Isaacs Quest für dunklen Kreuzritter abschließen

Mit Issacs Quest schaltet ihr den dunklen Kreuzritter in Lords of the Fallen frei, ohne die Deluxe Edition kaufen zu müssen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr seine Quest abschließt, um den Kreuzritter und die Trophäe zu erhalten.

Stigmas für Issacs Quest in Lords of the Fallen

Um Isaacs Quest zu starten, müsst ihr die abgezogene Haut einsammeln. Ihr findet sie im verlassenen Rothain nach eurem Kampf gegen Otto und den Seelenschnitter. Danach müsst ihr mehrere Stigmas besuchen, um Isaacs Geschichte nachzuvollziehen:

Vom Depot in Unter-Calrath aus geht ihr ein Stück zurück. Hinter der Knochenbrücke wartet das Stigma. Dadurch erhaltet ihr das hölzerne Kreuzritter-Kreuz.

Am Eingang des Lehens des eisigen Fluches ist ein weiteres Stigma.

ist ein weiteres Stigma. Vom Leuchtfeuer des Lehens des eisigen Fluches aus geht ihr nach unten, bis ihr einen Fluss erreicht. Biegt nach rechts ab und folgt dem Flussbett. Das Stigma ist an einer Biegung.

Am Pfad der Hingabe wartet das letzte Stigma am Hügel mit dem heiligen Bollwerk. Bleibt in Umbral, nachdem ihr es aktiviert habt.

Jedes Stigma erzählt euch mehr über Isaacs Geschichte. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Isaac bekämpfen und Paladin-Set erhalten

Wenn ihr euch das Stigma am Pfad der Hingabe angesehen habt, folgt ihr dem Weg weiter, bis ihr zu einer Bogenschützin mit einigen Hunden gelangt. Besiegt die Bogenschützin, denn sie kann im folgenden Kampf ein Problem werden. Dann wendet ihr euch nach rechts und ihr könnt dort eine Knochenbrücke mit dem Seelenschinder aktivieren.

Auf der anderen Seite wartet die Last des Paladins auf euch. Besiegt ihn und ihr erhaltet die Umbral-gegerbte abgezogene Haut. Vorsicht: Er kann sich so wie ihr heilen. Geht mit der Haut wieder in den Rothain und ihr könnt in Umbral eine Tür am Fundort der ersten Haut finden. Dahinter ist das Paladin-Set.

Besiegt die Last des Paladins am Pfad der Hingabe und Isaac hilft euch im Kampf gegen den Seelenschnitter. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wollt ihr nun die Startklasse des dunklen Kreuzritter freischalten, muss Isaac gegen den Lichtschnitter kämpfen. Er wird als Beschwörung für den abschließenden Kampf in Ober-Calrath verfügbar. Besiegt ihr den Lichtschnitter, erhaltet ihr den Kreuzritter und das Achievement „Rachsüchtiges Abbild“.

