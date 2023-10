Lords of the Fallen: Alle Trophäen und Erfolge

Ihr wollt zu den echten Lords of the Fallen gehören und alle Trophäen sammeln? Dann seid ihr bei uns genau richtig, denn in diesem Artikel findet ihr alle Erfolge und wie ihr sie freischaltet.

Lords of the Fallen Facts

Wie viele Trophäen und Erfolge hat Lords of the Fallen?

In Lords of the Fallen könnt ihr sowohl 63 Trophäen (1x Platin, 7x Silber, 55x Bronze) als auch 63 Erfolge (1.000 Gamerscore) sammeln. Ja, ihr habt richtig gesehen: In Lords of the Fallen gibt es keine Gold-Trophäen. Aus diesem Grund haben wir die Liste auch nach Gamerscore sortiert.

Um alle Achievements zu sammeln, solltet ihr euch gut umsehen, denn ihr braucht alle Gegenstände und müsst alle NPC-Quests abschließen. Außerdem müsst ihr alle Enden freischalten, weshalb ihr um einen zweiten und dritten Playthrough nicht herumkommt. Dabei kommt ihr um das New Game Plus mit seinen neuen Einschränkungen allerdings nicht herum.

Die richtige Startklasse kann ebenfalls helfen. In diesem Video stellen wir euch alle Startklassen zu Beginn des Spiels vor:

Beste Klasse in Lords of the Fallen Abonniere uns

auf YouTube

Im Folgenden zeigen wir euch alle Trophäen und wie ihr sie abschließt.

Hinweis: Dieser Guide wird konstant durch weitere Guides und Hinweise zu den einzelnen Achievements erweitert.

Lord der Gefallenen

Seltenheit: Platin (Gamerscore: 70)

Bedingung: Sammelt alle Trophäen.

Sobald ihr die letzte Trophäe erhaltet, bekommt ihr diesen Erfolg automatisch dazu.

Waffensammlung

Seltenheit: Silber (Gamerscore: 50)

Bedingung: Sammelt alle Waffen.

Insgesamt gibt es 185 Waffen in Lords of the Fallen. Wir zeigen euch hier bald einen Guide, wo ihr sie findet.

Schwer gepanzert

Seltenheit: Silber (Gamerscore: 50)

Bedingung: Sammelt alle Rüstungsteile.

Wenn ihr alle Rüstungsteile besitzt, könnt ihr ganze 311 Gegenstände in eurem Inventar begutachten. Glücklicherweise findet ihr die Rüstung oft als Set. Wir zeigen euch bald einen Guide, wo ihr die Rüstungen findet.

Pilgerreise

Seltenheit: Silber (Gamerscore: 50)

Bedingung: Besucht alle Gebiete im Spiel.

Die 19 Gebiete in Mournstead werdet ihr im Verlauf des Spiels alle besuchen.

Bleibende Momente

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 30)

Bedingung: Seht Euch alle Umbra-Stigmata an.

Umbra-Stigmata müssen in Umbral mit eurer Laterne aktiviert werden. Dadurch erhaltet ihr Umbral-Reste, die ihr gegen Boss-Ausrüstung eintauschen könnt. Wir zeigen euch bald in einem Guide, wo ihr alle Umbral-Reste findet.

Schmucksammlung

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 30)

Bedingung: Sammelt alle Ringe und Anhänger.

Im Spiel könnt ihr 22 Anhänger und 63 Ringe finden. Wir zeigen euch bald ihre Fundorte in einem Guide.

Welch Anblicke sich verbergen

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 30)

Bedingung: Sammelt alle Umbral-Augen.

Die 15 Umbral-Augen sind an verschiedenen Orten in Umbral versteckt. Wir erklären euch demnächst in einem Guide, wo ihr sie findet.

Niemand wird verschont

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 25)

Bedingung: Bezwingt alle Bosse.

Einen Großteil der Bosse werdet ihr im Verlauf der Story besiegen. Sie bringen auch ihre eigenen Erfolge mit sich. Außerdem gehören auch Mini-Bosse zu dieser Trophäe.

Erlösung des Blutes

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 25)

Bedingung: Wertet die Sanguinarix vollständig auf.

Um den Sanguinarix aufzuwerten, benötigt ihr heilige Quintessenz. Wir zeigen euch bald in einem Guide, wo ihr diese Quintessenz findet.

Erfahren

Seltenheit: Silber (Gamerscore: 20)

Bedingung: Erreicht Stufe 100.

Sammelt genügend Kraft und levelt euren Charakter, dann wird euch diese Trophäe geradewegs vor die Füße fallen.

Bis zur Perfektion

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 20)

Bedingung: Wertet eine Waffe vollständig auf.

Das Maximum eurer Waffen ist +10. Dafür benötigt ihr 6 Deralium-Fragmente, 7 Standard-Deralium, 20 Große Deralium und einen Deralium-Brocken.

Gestensammlung

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 20)

Bedingung: Sammelt alle Gesten.

Gesten erhaltet ihr von NPCs, ihr könnt sie aber auch in der Welt finden. Wir zeigen euch bald in einem Guide, wo ihr sie findet.

Der Weg zum Sieg

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 20)

Bedingung: Wertet die Umbral-Laterne vollständig auf.

Zum Aufwerten der Umbral-Laterne benötigt ihr drei vorsintflutliche Meißel. Wir zeigen euch bald ihre Fundorte in einem Guide.

Das Ende der Jagd

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 20)

Bedingung: Bezwingt den Lichtschnitter.

Der Lichtschnitter begegnet euch dreimal im Spiel. Wenn ihr bei den ersten beiden Begegnungen gegen ihn verliert, wandert er weiter. Ihr könnt ihn aber jederzeit besiegen, selbst zu Beginn des Spiels.

Gestillter Hunger

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 20)

Bedingung: Bezwingt Elianne die Verhungerte.

Elianne begegnet euch, wenn ihr das Umbral-Ende anstrebt.

Lord der Auferstandenen

Seltenheit: Silber (Gamerscore: 15)

Bedingung: Erreicht das Ende 'Adyr‘.

Wir zeigen euch bald einen Guide, wie ihr die verschiedenen Enden von Lords of the Fallen erreicht.

Wir wandeln im Licht

Seltenheit: Silber (Gamerscore: 15)

Bedingung: Erreicht das Ende 'Strahlen‘.

Siehe „Lord der Auferstandenen“.

Zurück in die Leere

Seltenheit: Silber (Gamerscore: 15)

Bedingung: Erreicht das Ende 'Umbral‘.

Siehe „Lord der Auferstandenen“.

Geteilter Triumph

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt einen Boss mit einem Koop-Partner.

Im verlinkten Guide zeigen wir euch, wie ihr Spieler zum Koop und Multiplayer einladet.

Vergeltung für die Gefallenen

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Rächt einen gefallenen Lichtträger.

Siehe „Geteilter Triumph“.

Keine Gnade

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt einen anderen Spieler im PvP.

Siehe „Geteilter Triumph“.

Aufstieg und Fall

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt Pieta, Frau der gesegneten Erneuerung.

Pieta ist ein Boss der Hauptstory. Ihr könnt sie nicht verfehlen.

Im Tode vereint

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt den Fleischsammler.

Der Fleischsammler ist ein Boss der Hauptstory. Ihr könnt ihn nicht verfehlen.

Begrabene Vergangenheit

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt den verstummten Heiligen

Der Heilige ist ein Boss der Hauptstory. Ihr könnt ihn nicht verfehlen.

Ungewollt

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt den verschmähten Nachkommen.

Der Nachkomme ist ein Boss der Hauptstory. Ihr könnt ihn nicht verfehlen.

Ungebrochen bis zum Schluss

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt das eingehaltene Versprechen.

Das Versprechen ist ein Boss der Hauptstory. Ihr könnt es nicht verfehlen.

Flügel der Trauer

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt die leere Krähe.

Die Krähe ist ein Boss der Hauptstory. Ihr könnt sie nicht verfehlen.

Gesichter der Sünde

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt Reinhold den Eingemauerten.

Reinhold ist ein Boss der Hauptstory. Ihr könnt ihn nicht verfehlen.

Urteil

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt den Justicia Clerica, strahlende Wächterin.

Justicia ist ein Boss der Hauptstory. Ihr könnt sie nicht verfehlen.

Der König ist tot

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt den entzweiten Monarchen.

Der Monarch ist ein Boss der Hauptstory. Ihr könnt ihn nicht verfehlen.

Gefallen

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 15)

Bedingung: Bezwingt Adyr, den beraubten Verbannten.

Wenn ihr das Strahlen-Ende anstrebt, müsst ihr Adyr konfrontieren.

Töne der Gewalt

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Färbt einen Ausrüstungsteil.

Ihr startet das Spiel bereits mit Färbemitteln in eurem Inventar. Wendet sie an und ihr erhaltet dieses Achievement.

Der Preis des Wissens

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Erheber Dunmire erhält das Wissen, das er sucht.

Schließt Dunmires Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Teil des Göttlichen

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Damarose die Gebrandmarkte erhält ihre göttliche Belohnung.

Schließt Damaroses Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Die Reise geht weiter

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Sparky wird befreit.

Schließt Sparkys Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Immer weiter

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Byron findet ein neues Lebensziel.

Schließt Byrons Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Heldenverehrung

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Drustans Vertrauen in seinen Bruder bleibt unerschütterlich.

Schließt Drustans Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Antanas Vermächtnis

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Der Wert der Freundschaft von Andreas von Ebb wird deutlich.

Schließt Andreas’ Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Treue

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Stomund, Hauptmann der Fidelis, wird im Empyreum begrüßt.

Schließt Stomunds Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Ohne Ziel

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Thehk-Ihir verlässt Mournstead.

Schließt Thehk-Ihirs Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Die Ruhe der Königin

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Sophesia gewährt eine letzte Gunst.

Schließt Sophesias Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Der letzte Schritt

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Der eiserne Reisende ist endlich an seinem Ziel angekommen.

Schließt die Quest des eisernen Reisenden ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Rachsüchtiges Abbild

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Eine Umbra-Kopie von Isaac steht dem Lichtschnitter gegenüber.

Schließt Isaacs Quest ab, um diese Trophäe zu erhalten.

Ein verbannter Schatten

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Besiege den Scharlachroten Schatten.

Der scharlachrote Schatten erscheint, wenn ihr den Dreifach-Multiplikator in Umbral erreicht habt.

Munitionssammlung

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Sammelt alle Munitionstypen.

Insgesamt gibt es 61 Munitions-Arten in Lords of the Fallen. Wir zeigen euch alle Fundorte bald in einem Guide.

Inferno-Versiertheit

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Sammelt alle Inferno-Zauber.

Es gibt 20 Inferno-Zauber. Wir zeigen euch ihre Fundorte bald in einem Guide.

Strahlen-Versiertheit

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Sammelt alle Strahlen-Zauber.

Es gibt 20 Strahlen-Zauber. Wir zeigen euch ihre Fundorte bald in einem Guide.

Umbral-Versiertheit

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Sammelt alle Umbral-Zauber.

Es gibt 19 Umbral-Zauber. Wir zeigen euch ihre Fundorte bald in einem Guide.

Wurfgegenstand-Sammlung

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Sammelt alle Wurfgegenstände.

Siehe „Munitionssammlung“.

Runen-Meisterschaft

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Stattet eine Waffe oder einen Schild komplett mit 3 Runen aus.

Sobald ihr eine Waffe auf +9 aufwertet, hat sie drei Runen-Slots. Siehe „Bis zur Perfektion“.

Vollste Einsicht

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Stattet die Umbral-Laterne vollständig mit Umbral-Augen aus.

Wertet die Umbral-Laterne vollkommen auf und ihr könnt sie mit Umbral-Augen ausstatten. Siehe „Der Weg zum Sieg“.

Kameradschaft

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Heißt einen Koop-Partner willkommen.

Siehe „Geteilter Triumph“.

Die Vergangenheit formt die Gegenwart

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Biete Molhu die Schüssel der Offenbarungen an.

Ihr braucht die Schüssel der Offenbarungen, um bei Molhu Boss-Ausrüstung zu erhalten. Ihr findet sie in Umbral auf eurem Weg durch den Pilgersitz, während ihr eine Umbral-Entität mit mehreren Tentakeln beseitigt.

Ruhe unter den Toten

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Erreicht das Innere der Himmelsrast-Brücke.

Nach dem Sieg über Pieta bekommt ihr diesen Erfolg, sobald ihr die Brücke betretet.

Eine Spur Gift

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 10)

Bedingung: Kukajin schloss ihr Geschäft in Mournstead ab.

Nehmt Kukajins Dienste in Anspruch und bezahlt sie jedes Mal.

Ein gelüfteter Schleier

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 5)

Bedingung: Stirb zum ersten Mal in Axiom.

Dieser Erfolg ist beinahe unumgänglich. Im Normalfall sterbt ihr im ersten Kampf gegen den Lichtschnitter.

Verloren und gefunden

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 5)

Bedingung: Erhaltet beim Tod verlorene Kraft zurück.

Dieser Erfolg ist beinahe unumgänglich. Im Normalfall sterbt ihr im ersten Kampf gegen den Lichtschnitter und könnt dann eure Kraft in der Arena wieder aufsammeln.

Runen-Einstieg

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 5)

Bedingung: Setzt zum ersten Mal eine Rune in eine Fassung.

Sobald ihr eine Waffe aufwertet, erhält sie einen Runenslot. Außerdem müsst ihr Gerlinde eine Runentafel bringen.

Inferno-Opfer

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 5)

Bedingung: Spendet insgesamt 10 abgetrennte Hände.

Ihr erhaltet Hände beim Sieg im PvP. Im verlinkten Guide seht ihr, wie ihr Währungen erhaltet und wo ihr sie ausgeben oder spenden könnt.

Strahlen-Opfer

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 5)

Bedingung: Spendet insgesamt 10 geklaute Münzen.

Ihr erhaltet Münzen, wenn ihr Koop spielt. Im unter „Inferno-Opfer“ verlinkten Guide seht ihr, wie ihr Währungen erhaltet und wo ihr sie ausgeben oder spenden könnt.

Umbral-Opfer

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 5)

Bedingung: Spendet insgesamt 10 ausgerissene Augen.

Ihr erhaltet Augen, wenn ihr andere Spieler rächt. Im unter „Inferno-Opfer“ verlinkten Guide seht ihr, wie ihr Währungen erhaltet und wo ihr sie ausgeben oder spenden könnt.

Essenz des Todes

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 5)

Bedingung: Bezwingt einen Feind mit einem verheerenden Schlag.

Im Verlauf des Tutorials wird euch der verheerende Schlag erklärt. Dadurch erhaltet ihr diese Trophäe.

Gedeihen in der Dunkelheit

Seltenheit: Bronze (Gamerscore: 5)

Bedingung: Setzt einen Überrestesamen ein.

Ihr erhaltet den ersten Überrestesamen vom eisernen Reisenden, kurz vor eurem Kampf gegen Pieta.