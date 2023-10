Lords of the Fallen: Kraft farmen und Level 100 erreichen

Kraft ist eine der wichtigsten Ressourcen in Lords of the Fallen. Ihr braucht sie nicht nur um Level 100 zu erreichen, sondern auch bei den verschiedenen Händlern. In diesem Guide zeigen wir euch, wo und wie ihr am effektivsten Kraft farmen könnt.

Nutzungsmöglichkeiten von Kraft

Jeder besiegte Gegner in Lords of the Fallen lässt Kraft fallen. Sie zeigt sich in Form von kleinen Flämmchen, die ihr beim Vorbeigehen einsammelt. Anders als in anderen Soulslikes müsst ihr Kraft aktiv einsammeln. Gegner überlassen sie euch nicht automatisch, sobald sie sterben. Ihr könnt sie aber auch mit eurer Laterne einsaugen.

Ihr könnt eure Kraft folgendermaßen einsetzen:

Jeder Level-Up kostet Kraft. Pro Level steigen die Kraft-Kosten.

kostet Kraft. Pro Level steigen die Kraft-Kosten. Bei den meisten Händlern bezahlt ihr mit Kraft. Die einzige Ausnahme ist Molhu, bei dem ihr außerdem für Umbral-Reste Boss-Ausrüstung kaufen könnt.

bezahlt ihr mit Kraft. Die einzige Ausnahme ist Molhu, bei dem ihr außerdem für Umbral-Reste Boss-Ausrüstung kaufen könnt. Upgrades von Waffen und Rüstungen kosten neben den nötigen Materialien ebenfalls Kraft.

Jeder Gegner hinterlässt bei seinem Tod eine solche Kraftflamme. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aus diesem Grund braucht ihr eine Menge Kraft. Im Folgenden zeigen wir euch einige Möglichkeiten, schnell viel Kraft zu farmen. Ihr könnt eure gesammelte Kraft durch den Mottenring erhöhen oder indem ihr den Multiplikator in Umbral nutzt.

Kraft im Glockenraum farmen – starker Start in Lords of the Fallen

Die erste Stelle, an der ihr gut farmen könnt, begegnet euch bereits am Pilgersitz. Begebt euch zum Überrest der blinden Agatha im Glockenraum. Direkt am Eingang steht ein leidenschaftlicher Büßer (die mit dem Zylinderkopf), der mit jedem Kill um die 500 Kraft wert ist.

Mit der richtigen Methode erhaltet ihr so ungefähr 1.400 Kraft pro Minute. Lauft an dem Büßer vorbei in den Abgrund. Er stürmt euch hinterher und stirbt. Ihr respawnt in Umbral und schubst bei der Gelegenheit den Pilger vom Rand der Plattform. So bekommt ihr pro Sturz 700 Kraft.

Der Büßer im Glockenraum ist eine schnelle und effektive Methode, um Kraft zu farmen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wollt ihr lieber eine längere Route nehmen, könnt ihr nach dem Sturz beim Überrest weitergehen und der Route im (durch Umbral trockengelegten) Wasser folgen. Wenn ihr alle Gegner auf dieser Route erledigt, erhaltet ihr um die 6.000 Kraft.

Den Sensenmann töten – riskant, aber effektiv

In der Community sind bereits einige Möglichkeiten aufgetaucht, den Sensenmann schnell zu töten. Er taucht auf, wenn euer Umbral-Multiplikator die 3 erreicht. Die Kraft, die er hinterlässt, skaliert mit eurem Level. Ihr könnt ihn also jederzeit eliminieren, um viel Kraft zu bekommen. Als Bonus hinterlässt er noch Umbral-Reste.

Der Kanal iSeraph hat dafür sogar eine AFK-Methode entwickelt, die mit Patch 1.1.199 leider verschwunden ist:

