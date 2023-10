Lords of the Fallen: Alle Währungen, wie ihr sie findet und einsetzt

In Lords of the Fallen könnt ihr neben Kraft noch andere Währungen in Form von Münzen, Händen und Augen finden. In diesem Guide zeigen wir euch, wofür ihr diese Währungen benötigt und wo ihr sie ausgeben könnt.

Welche Währungen gibt es in Lords of the Fallen?

Wie in jedem Soulslike habt ihr auch in Lords of the Fallen eine Währung, mit der ihr sowohl eure Level-Ups als auch die Händler bezahlt. Aber es gibt daneben auch andere Währungen, die ihr bei speziellen Händlern ausgeben könnt. Es gibt zwei Formen von Währungen:

Welt-Währungen sind auf eure eigene Welt und euren Charakter begrenzt. Dazu zählen unter anderem Kraft und Umbral-Essenz oder Verbesserungsmaterialien wie Deralium und Heilige Quintessenz.

sind auf eure eigene Welt und euren Charakter begrenzt. Dazu zählen unter anderem Kraft und Umbral-Essenz oder Verbesserungsmaterialien wie Deralium und Heilige Quintessenz. Soziale Währungen bekommt ihr durch den Mehrspieler und sie haben auch eine Wirkung über eure Welt hinaus.

In diesem Guide konzentrieren wir uns auf die sozialen Währungen. Ein Guide, wie ihr Kraft und Deralium farmen könnt, folgt bald.

Ihr könnt soziale Währungen an ihrem jeweiligen Schrein ausgeben. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, sie zu spenden, um mehr Einkaufsmöglichkeiten freizuschalten. Das Spenden der Währungen funktioniert spielübergreifend. Entsprechend viel müsst ihr gemeinsam mit der Community von Lords of the Fallen spenden, um mehr Gegenstände zur Auswahl zu haben. Ihr könnt aber auch einfach von den Spenden anderer profitieren.

In eurem Inventar könnt ihr eine Übersicht eurer Währungen sehen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Abgetrennte Hände bekommen und ausgeben

Abgetrennte Hände erhaltet ihr, wenn ihr Gegner im PvP besiegt. Jeder Sieg bringt euch 9 abgetrennte Hände ein. Wie ihr den PvP-Modus startet, erfahrt ihr im verlinkten Guide.

Um abgetrennte Hände auszugeben, müsst ihr zum Schrein von Adyr. Anders als die folgenden Schreine findet ihr ihn nicht an der Himmelsrast-Brücke, sondern in der Nähe des Überrestes der verratenen Eliard in Fitzroys Schlucht.

Wie ein Spieler gleich neun Hände zum Abtrennen haben kann, können wir euch auch nicht verraten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ausgerissene Augen bekommen und ausgeben

Um ausgerissene Augen zu sammeln, müsst ihr im PvP gefallene Spieler rächen. Auf eurer Reise durch Mournstead begegnen euch rote Laternen. Aktiviert sie mit Seelenschinder, um Gegner zu identifizieren, die die Augen mit sich tragen. Besiegt sie, um die Augen zu bekommen.

Ausgeben könnt ihr die Augen am Schrein der verdorbenen Mutter auf der Himmelsrast-Brücke. Ihr müsst dafür in Umbral sein.

Um den Schrein der verdorbenen Mutter zu besuchen, müsst ihr in Umbral sein. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geklaute Münzen bekommen und ausgeben

Geklaute Münzen erhaltet ihr, wenn ihr andere Spieler im Koop unterstützt. Sowohl der Host als auch der Gast werden mit Münzen belohnt, wenn ihr gemeinsam einen Invader besiegt oder in der Story voranschreitet.

Um geklaute Münzen auszugeben, müsst ihr euch zum Schrein von Orius begeben. Er befindet sich in den Räumen hinter Stomund auf der Himmelsrast-Brücke.

Am Schrein von Orius werdet ihr eure geklauten Münzen los. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

