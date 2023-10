Lords of the Fallen: Deralium farmen und Ausrüstung verbessern

Wollt ihr eure Ausrüstung in Lords of the Fallen aufwerten, braucht ihr dafür Deralium. In diesem Guide erklären wir euch, wo ihr die Materialen für eure Upgrade farmen könnt und wo ihr die begehrten Deralium-Brocken findet.

Waffen mit Deralium aufwerten

Wollt ihr eure Waffen aufwerten, müsst ihr zunächst die Schmiedin Gerlinde befreien. Ihr findet sie am Pilgersitz nach dem Glockenweg, kurz vor dem Kampf gegen Gaverus die Edle, Meisterin der Hunde. Sie ist eingesperrt, aber wenn ihr den Ritter in der Nähe besiegt, erhaltet ihr den Schlüssel. Gebt ihn ihr und sie begibt sich zur Himmelsrast-Brücke.

Gerlinde verkauft außerdem Deralium, wenn ihr ihr Runentafeln bringt. Mit jeder Runentafel kommt ein weiteres Upgrade-Material in ihr Arsenal. Nach der ersten Runentafel könnt ihr bei ihr außerdem Runen in eure Waffen einsetzen.

Bei Gerlinde könnt ihr eure Ausrüstung aufwerten und später sogar Runen einsetzen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundorte der Runentafeln

Neben den Upgrade-Materialien erhöhen die Runentafeln auch die Anzahl der Runenplätze in euren Waffen. Ihr müsst sie dafür allerdings erst upgraden. Ab der ersten Stufe habt ihr einen Runenplatz, ab der vierten zwei Runenplätze und ab der neunten drei. Die Runentafeln findet ihr an folgenden Orten:

Gebrochene Runentafel: Kurz vor eurem Kampf mit dem Verwüster auf der Brücke trefft ihr auf Drustan. Ihr müsst dafür in Umbral einen Steinhaufen überqueren. Am Ende des Ganges, in dem Drustan steht, findet ihr die Tafel.

Kurz vor eurem Kampf mit dem Verwüster auf der Brücke trefft ihr auf Drustan. Ihr müsst dafür in Umbral einen Steinhaufen überqueren. Am Ende des Ganges, in dem Drustan steht, findet ihr die Tafel. Abgesplitterte Runentafel: Nach eurem Sieg gegen den verschmähten Nachkommen in Ober-Calrath folgt ihr dem Weg, bis ihr in ein Haus kommt. Dort wird ein Kamin von einem Bekehrten bewacht. Darin liegt die Tafel.

Nach eurem Sieg gegen den verschmähten Nachkommen in Ober-Calrath folgt ihr dem Weg, bis ihr in ein Haus kommt. Dort wird ein Kamin von einem Bekehrten bewacht. Darin liegt die Tafel. Runentafel: Durchquert den Turm der Buße, bis ihr die Tür am Eingang öffnen könnt. Auf dieser Ebene mit dem leidenschaftlichen Büßern und den Armbrustschützen findet ihr die Tafel in einer Kiste. Ihr müsst Gerlinde die Tafel geben. Gebt ihr sie Sparky, könnt ihr keine neuen Materialien kaufen. Stattdessen verdoppelt Gerlinde ihre Preise.

Mit den Tafeln könnt ihr alle nötigen Upgrade-Materialien außer Brocken kaufen. In unserem zugehörigen Guide zeigen wir euch, wie ihr die dafür nötige Kraft farmen könnt.

Eine der Runentafeln liegt in einem Kamin in Ober-Calrath. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Deralium-Fragmente farmen

Wir zeigen euch alle Fundorte für Fragmente von Deralium, bis ihr sie mit der gebrochenen Runentafel kaufen könnt:

Der NPC Thehk-Ihir verkauft bis zu 10 Fragmente.

verkauft bis zu 10 Fragmente. Auf dem Weg von der Himmelsrast-Brücke zum Pilgersitz findet ihr 4 Fragmente.

findet ihr 4 Fragmente. Kurz nach eurem Sieg gegen die gegeißelte Schwester Delyth findet ihr 4 Fragmente neben einer Treppe. Davor findet ihr eine Tür, die den Pilgersitz-Schlüssel benötigt.

findet ihr 4 Fragmente neben einer Treppe. Davor findet ihr eine Tür, die den Pilgersitz-Schlüssel benötigt. Auf der Plattform kurz vorm Glockenweg liegen weitere 4 Fragmente.

liegen weitere 4 Fragmente. In Gerlindes Zelle liegen ebenfalls 4 Fragmente.

liegen ebenfalls 4 Fragmente. Auf dem Weg zum Haus der heiligen Brüder findet ihr eine Kiste mit 4 Fragmenten, 3 Klumpen und 2 Splittern.

findet ihr eine Kiste mit 4 Fragmenten, 3 Klumpen und 2 Splittern. Wenn ihr den hölzernen Torbogen im verlassenen Moor passiert habt, findet ihr links 2 Fragmente hinter einigen Kisten.

passiert habt, findet ihr links 2 Fragmente hinter einigen Kisten. In einer der Hütten bei dem großen Feuer im verlassenen Moor findet ihr ein Fragment.

im verlassenen Moor findet ihr ein Fragment. Vor dem Tunnel, der zu Fitzroys Schlucht führt, findet ihr ebenfalls 4 Fragmente.

findet ihr ebenfalls 4 Fragmente. In Fitzroys Schlucht findet ihr 4 Fragmente an der erhöhten Position, von der euch ein Feuer-Armbrustschütze beschießt. Lauft um die Position herum, um nach oben zu gelangen.

findet ihr 4 Fragmente an der erhöhten Position, von der euch ein Feuer-Armbrustschütze beschießt. Lauft um die Position herum, um nach oben zu gelangen. In der Nähe eurer ersten Begegnung mit Drustan findet ihr 4 Fragmente am Ende einer hölzernen Plattform.

findet ihr 4 Fragmente am Ende einer hölzernen Plattform. Pilger lassen manchmal Fragmente fallen.

Pilger sind eure beste Quelle für Deralium-Fragmente. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Standard-Deralium-Klumpen farmen

Wir zeigen euch alle Fundorte für Klumpen von Deralium, bis ihr sie mit der gesplitterten Runentafel kaufen könnt:

Der NPC Thehk-Ihir verkauft bis zu 10 Klumpen, nachdem ihr ihn im verlassenen Moor angetroffen habt.

verkauft bis zu 10 Klumpen, nachdem ihr ihn im verlassenen Moor angetroffen habt. Auf dem Weg zum Haus der heiligen Brüder findet ihr eine Kiste mit 4 Fragmenten, 3 Klumpen und 2 Splittern.

findet ihr eine Kiste mit 4 Fragmenten, 3 Klumpen und 2 Splittern. In der Nähe der Abkürzung zum ersten Überrest im verlassenen Moor könnt ihr ihn Umbral eine Leiter erklimmen, um oben einen Klumpen zu finden.

könnt ihr ihn Umbral eine Leiter erklimmen, um oben einen Klumpen zu finden. Kurz vor dem Fund der abgesplitterten Runentafel findet ihr noch 3 Klumpen in einem Zelt.

findet ihr noch 3 Klumpen in einem Zelt. Büßer, Armbustschützen und Bekehrte lassen manchmal Klumpen fallen.

Die Bekehrten sind Feuer und Flamme, euch Standard-Deralium-Klumpen zu überlassen. (Bildquelle: Screenshot GIGA) Große Deralium-Splitter farmen Wir zeigen euch alle Splitter von Deralium, bis ihr sie mit der Runentafel kaufen könnt: Der NPC Thehk-Ihir verkauft bis zu 10 Splitter, nachdem ihr ihn am Pfad der Hingabe angetroffen habt.

verkauft bis zu 10 Splitter, nachdem ihr ihn am Pfad der Hingabe angetroffen habt. Nachdem ihr die Tür am Glockenraum mit dem Pilgersitz-Schlüssel geöffnet habt, folgt ihr dem Weg, bis ihr in der Nähe einer Leiter einen Samen einpflanzen könnt. Hinter der Leiter liegen zwei Splitter.

mit dem Pilgersitz-Schlüssel geöffnet habt, folgt ihr dem Weg, bis ihr in der Nähe einer Leiter einen Samen einpflanzen könnt. Hinter der Leiter liegen zwei Splitter. Nach eurem Sieg gegen den heiligen Widerhall der Beharrlichkeit findet ihr zwei Splitter auf den Holzwegen außerhalb der Arena.

findet ihr zwei Splitter auf den Holzwegen außerhalb der Arena. Mit dem Schlüssel des sonnenlosen Strangs könnt ihr von den Überresten in den Minen wieder zurück nach Unter-Calrath. In diesem Bereich findet ihr Fragmente, Klumpen und Splitter in der Nähe eines Hauträubers bei einem Lavapool.

könnt ihr von den Überresten in den Minen wieder zurück nach Unter-Calrath. In diesem Bereich findet ihr Fragmente, Klumpen und Splitter in der Nähe eines Hauträubers bei einem Lavapool. Auf eurem Weg vom Leuchtfeuer in Ober-Calrath zurück zur Himmelsrast-Brücke findet ihr zwei Splitter in einem zerbrochenen Fass. Kurz zuvor habt ihr den eisernen Wanderer angetroffen und danach trefft ihr ihn ein zweites Mal.

zurück zur Himmelsrast-Brücke findet ihr zwei Splitter in einem zerbrochenen Fass. Kurz zuvor habt ihr den eisernen Wanderer angetroffen und danach trefft ihr ihn ein zweites Mal. Nachdem ihr das Wasser im sonnenlosen Strang abgelassen und den Weg zu den Tiefen der Offenbarung geöffnet habt, findet ihr kurz nach dem seltsamen Tagebucheintrag zwei Splitter. Vorsicht vor den Pilgern, die euch runterschubsen wollen.

geöffnet habt, findet ihr kurz nach dem seltsamen Tagebucheintrag zwei Splitter. Vorsicht vor den Pilgern, die euch runterschubsen wollen. Folgt dem Pfad der Hingabe von Dieters Überresten aus und ihr findet zwei Splitter auf einer Leiche links des Weges.

von Dieters Überresten aus und ihr findet zwei Splitter auf einer Leiche links des Weges. Nachdem ihr den Deralium-Brocken im Turm der Buße eingesammelt habt, findet ihr in einer weiteren Zelle auf dem Weg nach unten zwei Splitter auf dem Tisch.

eingesammelt habt, findet ihr in einer weiteren Zelle auf dem Weg nach unten zwei Splitter auf dem Tisch. Auf dem überfluteten Platz im Lehen findet ihr zwei Splitter auf der linken Seite bei zwei eingezäunten Bereichen. Ihr müsst in Umbral sein.

findet ihr zwei Splitter auf der linken Seite bei zwei eingezäunten Bereichen. Ihr müsst in Umbral sein. Beim Leuchtfeuer im Lehen des eisigen Fluches findet ihr eine Kiste mit einem Brocken, 2 Splittern, 3 Klumpen und 4 Fragmenten.

findet ihr eine Kiste mit einem Brocken, 2 Splittern, 3 Klumpen und 4 Fragmenten. Verwüster, heilige Bollwerke und brennende Seher lassen manchmal Splitter fallen. Heilige Bollwerke lassen manchmal Deralium-Splitter fallen. Otto allerdings nicht. (Bildquelle: Screenshot GIGA) Deralium-Brocken finden Ihr könnt insgesamt drei Deralium-Brocken pro Spieldurchlauf finden: Auf eurem Weg durch den Turm der Buße findet ihr bei eurem Abstieg zum Erdgeschoss eine Kiste in einer der Zellen. Sie enthält einen Brocken.

findet ihr bei eurem Abstieg zum Erdgeschoss eine Kiste in einer der Zellen. Sie enthält einen Brocken. Beim Leuchtfeuer im Lehen des eisigen Fluches findet ihr eine Kiste mit einem Brocken, 2 Splittern, 3 Klumpen und 4 Fragmenten.

findet ihr eine Kiste mit einem Brocken, 2 Splittern, 3 Klumpen und 4 Fragmenten. In den Tiefen der Offenbarung kommt ihr auf eurem Weg nach unten an einer Höhle vorbei, in der mehrere Minenarbeiter arbeiten. Dort findet ihr den Brocken. In dieser Nebenhöhle der Tiefen der Offenbarung findet ihr einen Deralium-Brocken. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

