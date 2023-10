Lords of the Fallen: Vorsintflutliche Meißel für die Laterne finden

Um eure Umbral-Laterne in Lords of the Fallen zu verbessern, benötigt ihr vorsintflutliche Meißel. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Meißel findet und welche Verbesserungen sie mit sich bringen.

Lords of the Fallen Facts

Verbesserungen durch vorsintflutliche Meißel

Sobald ihr einen vorsintflutlichen Meißel gefunden habt, könnt ihr damit eure Laterne bei Molhu an der Himmelsrast-Brücke verbessern. Dadurch verstärkt sich eure Furchtresistenz und ihr bekommt weitere Seelenschinder-Ladungen und Nebenfassungen für Umbral-Augen.

Ihr könnt die Laterne insgesamt dreimal verbessern. Zur ersten Ladung Seelenschinder und er Hauptfassung gesellen sich dadurch diese Verbesserungen hinzu:

Zwei Ladungen Seelenschinder, eine Nebenfassung, 10% Furchtwiderstand Drei Ladungen Seelenschinder, eine Nebenfassung, 20% Furchtwiderstand Drei Ladungen Seelenschinder, zwei Nebenfassungen, 30% Furchtwiderstand

Gebt die vorsintflutlichen Meißel an Molhu, um eure Laterne zu verbessern. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wo sind die vorsintflutlichen Meißel in Lords of the Fallen?

Die Fundorte der vorsintflutlichen Meißel sind in den folgenden Gebieten:

Unter-Calrath: Nach dem Wirtshaus kommt ihr in ein Stadtgebiet und von dort auf einen Platz mit einem Baum in der Mitte. Ein Verwüster patroulliert dort und in Umbral erwartet euch ein Gesicht. Am Baum ist der Meißel.

Nach dem Wirtshaus kommt ihr in ein Stadtgebiet und von dort auf einen Platz mit einem Baum in der Mitte. Ein Verwüster patroulliert dort und in Umbral erwartet euch ein Gesicht. Am Baum ist der Meißel. Lehen des eisigen Fluchs: In der Arena von Folard, Wächter der Kinrangr ist der Meißel.

In der Arena von Folard, Wächter der Kinrangr ist der Meißel. Haus der heiligen Brüder: Nachdem ihr den Küchenschlüssel verwendet habt, kommt ihr nach kurzer Zeit in einen Raum mit mehreren Feinden und einem Glockengegner. Dort ist der Meißel zwischen den zwei Torbogen.

Zwischen diesen zwei Torbogen findet ihr den dritten vorsintflutlichen Meißel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

